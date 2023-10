La lección viral de un hombre de 77 años sobre el mayor error de su vida: "Me arrepiento"

Aunque los más optimistas defiendan que no se arrepienten de nada de lo que han hecho o dejado de hacer en sus vidas, justificando que de todo han aprendido, lo cierto es que la culpa es un sentimiento inherente al ser humano. Cuando toca hacer balance, sobre todo en aquellas edades más maduras, echar la vista atrás ayuda a identificar aquello que hubiésemos hecho de otra forma de tener la sabiduría que te conceden los años.

No pasar más tiempo con esa persona querida que se fue demasiado pronto es uno de los arrepentimientos más comunes, pero hay muchos más, casi tantos como individuos en el mundo. En esta ocasión, el protagonista del vídeo que se ha hecho viral es un hombre de 77 años que fue abordado por el youtuber Sprouht mientras paseaba por Nueva York y aceptó hablar sobre el mayor error que había cometido en su vida.

En entrevistador, con cientos de miles de seguidores en YouTube y TikTok, es muy conocido por las entrevistas que va realizando en la calle a gente anónima sobre temas tan profundos como este. "¿Cuál es el peor error que has cometido en la vida y del cual has aprendido una valiosa lección?", le pregunta al hombre, al que le bastan 30 segundos para poner el foco en aquello que hoy cambiaría.

"Pasar más tiempo en familia"

"Trabajar un número incontable de horas cuando era más joven y no poder disfrutar plenamente de mis hijos cuando eran pequeños", responde con firmeza, dando la sensación de que la pregunta ya se la había hecho a él mismo muchas veces. "Viajar demasiado, trabajar demasiadas horas... me arrepiento de ello", confiesa. "¿Qué habrías hecho diferente?", indaga Sprouht, al que el hombre contesta que "probablemente, pasar más tiempo en familia y trabajar menos":

Además, el entrevistado deja un consejo para quienes lo escuchen, pidiendo que se aseguren de que "hacer lo que te gusta hacer. No tengas solamente un trabajo, ten pasión por lo que haces". El vídeo supera los 19 millones de reproducciones y va camino de recibir 5.000 comentarios, la mayoría de ellos aplaudiendo la lección viral que ha dejado este hombre. "Me di cuenta de eso de joven; sin embargo, aun espero dejar de trabajar algún día y empezar a vivir".

"Bueno, voy a mandar mi carta de renuncia a mi jefe ahora mismo, ya les cuento cómo me va", "mi arrepentimiento fue no ponerme como prioridad, dejar a un lado todo lo que me representaba por seguir el amor", "a veces pensamos en trabajar para dar un mejor futuro a nuestros hijos, pero ¿qué es lo mejor para ellos?" o "la lección de vida que todos debemos entender" son otros de los comentarios que se han podido leer en el vídeo compartido en TikTok.

Sigue los temas que te interesan