¿Sabes quiénes son los famosos que más dinero ganan en Instagram con sus publicaciones?

Las redes sociales, y en particular Instagram, son un universo que ha llegado para quedarse. Hace ya muchos años que se colaron en nuestras vidas y que forman parte de nuestros días. Incluso para aquellos que creen que no las usan. ¿Queda alguien que no mire Twitter o TikTok hoy en día?

Si es así, es seguro que pasa más tiempo del que cree en otras aplicaciones como WhatsApp, la cual también es una red social. E incluso para aquellos que tampoco pasan muchas horas en este espacio de mensajería instantánea, otras opciones como YouTube suelen ser una fuente de entretenimiento. Y sí, esta también se considera una especie de red social.

Estas aplicaciones y estos espacios cibernéticos informan, entretienen... y también permiten ganar dinero. Mucho. Especialmente a aquellos famosos que saben cómo sacarle partido y que ingresan miles y miles de euros con cada una de sus publicaciones. Algunos publican sus logros y el día a día de sus vidas. Pero también aprovechan para lanzar contenidos publicitarios con los que engrosan su cuenta corriente. Y esto permite crear un ranking muy interesante.

¿Quiénes son los famosos que más dinero ganan en Instagram?

Instagram se ha convertido en una fuente enorme de ganar dinero para muchas personalidades. Estrellas del deporte, de la música o simplemente los llamados influencers han hecho de estos espacios su mayor fuente de ingresos. El marketing mueve montañas, especialmente de dinero.

La empresa Hopper HQ, la cual gestiona una de las mejores herramientas de planificación y programación de publicaciones en Instagram, ha elaborado un ranking en el que selecciona a las figuras que más dinero ganan en Instagram.

Basándose en datos de análisis propios, en presupuestos de agencias y algunos contenidos de informaciones públicas, han conseguido elaborar un ranking de las diez figuras que más ingresos tienen a través de Instagram. Una lista que deja personalidades de diferentes ámbitos y que incluye alguna sorpresa.

El décimo lugar del ranking, yendo de menos a más, lo ocupa el cantante Justin Bieber, quien según Hopper HQ ingresa 1,7 millones de dólares por cada post de Instagram. En los puestos 9, 8 y 7 se encuentran tres de las personalidades femeninas más arrolladoras del mundo. Las hermanas Kardashian, Klhoé y Kim, y entre ellas la cantante Beyoncé.

Las tres superan los 300 millones de seguidores y se sitúan cerca de los 2 millones de dólares por cada publicación. Kim incluso en ocasiones los supera. El sexto lugar del ranking, con 2,2 millones, es para Ariana Grande. El ecuador de este prestigioso listado es para el segundo hombre de la clasificación, el actor Dwayne Johnson, quien se ha convertido en uno de los mejores pagados de Hollywood y también en redes sociales. 'La Roca', exluchador de la WWE, recibe unos 2.325.862 dólares.

Las cuatro primeras posiciones se las reparten dos mujeres y dos hombres. En el cuarto puesto está Kylie Jenner, quien roza los 2,4 millones de dólares. Un puesto por encima está Selena Gomez, cuyas ganancias por post ascienden hasta los 2.557.825 dólares por publicación. Sus más de 430 millones de seguidores la encumbran como una absoluta celebridad.

Y la medalla de plata y de oro se la reparten los dos mejores futbolistas de la historia. El segundo lugar del ranking es para Leo Messi. El delantero del Inter Miami recibe 2.596.834 dólares por cada post que realiza. Pero en esta batalla hay un solo rey y es Cristiano Ronaldo, la persona con mayor número de seguidores en esta red social. 'El Bicho' es el líder indiscutible gracias a sus 606 millones de followers y a que recibe más de 3,2 millones de dólares por cada publicación que ha realizado en 2023. El luso se encumbra por encima del resto de famosos y se lleva el premio más grande.

