Discusión en el portal: un vecina responde así de amenazante a la queja de sus gritos en la cama

Los problemas en un bloque de vecinos son ancestrales. Lo nuevo es que ahora se expanden por las redes. Miles de quejas, avisos, curiosidades se comparten por la esfera digital, dando pie a reacciones en las que hay críticas y aplausos. Lo que predomina en esta fauna de viviendas son los ruidos o la limpieza. En la mayoría de los casos se habla de las molestias por un bebé o la música. También por las malas costumbres higiénicas de algunos inquilinos.

En lo referente al ruido habría que marcar un punto y aparte. Muchas veces se tienden a culpar algo natural, como que un bebé impida dormir. Otras veces, este problema viene de causas menos habituales. En este caso, por ejemplo, el cartel que se colgó en el rellano estaba relacionado con un hecho natural, pero incluía algo controlable.

Según lo publicado por el perfil de Twitter 'LiosdeVecinos', que se ha hecho viral en estas últimas horas, hay un folio con un aviso y una respuesta memorable. La primera parte es del autor, que dedica un mensaje con una respetuosa queja a su compañera de bloque. "Vecina ruidosa. Intente moderar sus gemidos y la intensidad de sus actividades. Respete a los demás. Gracias", pide esta persona, dejándolo por escrito en un folio en blanco. Al parecer, el vecino estaba especialmente molesto por el ruido que su vecina hacía en la cama.

Una vecina que no se tomó nada bien el cartel. Inmediatamente, siguió con un tono más fuerte la conversación. Visiblemente enfadada, esta mujer le recuerda a su vecino que hace el amor "cuando quiere" y que si grita "de placer" es porque le hacen "todo bien". Hay más, apuntando a lo personal: "Tu mujer no grita. Si tiene necesidad de gritar le presto uno o dos machos, me incluyo si le apetece", indica. "Estoy en mi casa. No me quejo de los lloros de sus hijas de madrugada. Esfuércese y dele a su mujer un polvo de más de cinco minutos y verá como también grita", zanja la vecina.

Controversia en redes por la veracidad

A esta historia viral le ha acompañado una cuestión adyacente. ¿Es real o algo ficticio, organizado para tener repercusión? Los comentarios han puesto en duda su veracidad. Hay varios detalles que pueden desmontar todo el relato. Por ejemplo, es sospechoso el hecho de que el supuesto vecino que escribió el mensaje original dejara casi medio folio en blanco. Muchos dudan de si lo hizo por un cálculo erróneo o por que esperaba una réplica.

También es controvertida la caligrafía. Varios usuarios se han fijado en que tanto la queja como la supuesta respuesta tienen una letra muy similar. Como si fueran especialistas, han anotado que comparten patrones en algunas letras en concreto como la 'D' o la 'R'. "¿Son compañeras de clase de caligrafía?", ironizaba un usuario. La solución se desconoce. Lo único seguro es que esta trama en dos pasos de una polémica vecinal ya tiene el punto final, rubricado con un beso de pintalabios.

