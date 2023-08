El cartel 'anti niños' de una comunidad de vecinos aviva el debate en Twitter: "Es denunciable"

Hace ya algunos años que el escudo protector que permanecía sobre los niños empezó a desvanecerse. No hablamos, por supuesto, de los consensos que velan por su bienestar, claro, sino de aquella condescendencia con la que se les trataba, tolerando casi cualquier cosa sin levantar la voz. Ahora hay hasta hoteles o restaurantes que se publicitan como zonas libres de menores para tratar de captar a un público que no tiene ninguna paciencia y no está dispuesto a aguantar llantos o gritos.

Este extremo se ha mezclado en la siguiente historia con los habituales rifirrafes que se dan en las comunidades y de los que da cuenta puntualmente el perfil de Líos de Vecinos en las redes sociales. Gracias a ellos descubrimos, por ejemplo, el cartel de protesta de un gallego que se quejaba de discusiones de pareja y fiestas intempestivas, pero también de los que clamaban contra vecinos apasionados y los que situaban a la suya en "época de berrea", además de aconsejar "clases de yoga" a los dueños de perros incívicos.

Ahora, la famosa cuenta ha compartido un cartel del presidente de una comunidad de vecinos al que han replicado de muy malas maneras. "Me informan de que la azotea se está utilizando para que los niños se pongan a jugar", empieza el escrito, añadiendo que "esta zona común no está destinada para tal uso y molesta a los vecinos del 4º" y rogando que "hagamos un buen uso de las zonas comunes y nos respetemos entre nosotros".

"No tenéis vida"

Es fácil en este punto imaginarse siendo niños en verano sin salir de casa y que tus vecinos tampoco te quieran jugando en la azotea porque molestas.

Es por ello, que los que son capaces de empatizar están de acuerdo con la réplica de los que se han dado por aludidos, aunque los modales no sean los más aconsejables: "No vivimos en un cuartel general, iros a tomar por culo, no tenéis vida. Muy pesados", contestan.

Con los niños a vueltas… pic.twitter.com/5D9A7529LV — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) August 23, 2023

El cartel se ha hecho viral en las redes y ha suscitado el debate, puesto que hay casi tantos a favor como en contra de la respuesta al presidente de la comunidad:

Es denunciable — voytirando 🇪🇸🏴‍☠️🏴🏳️ (@ramon_romero_pe) August 24, 2023

Cambio la cerradura del terrao y fin del problema — Joker (@Max_Payne_XX) August 23, 2023

El que no tiene vida es el de los niños , que si tanto piensa en ellos haberte comprado un chalet y dais por el culo alli — Escoria humana (@Doctor_orto) August 24, 2023

Molesta mucho niños jugando y corriendo en el terrado. Un vecino le dijo a la madre de los niños que corrían: "El día que se pongan a correr, a las 3 de la mañana estaré aporreando tu puerta."



No han vuelto a jugar en el terrado — El lado oscuro (@dracpenya) August 24, 2023

Seguramente són hij@s de militares, de aquí esos terminos, la prepotència y la caligrafia...

Irse a jugá al terráo y dejal de tocä los cojone...se escuchó en la escaleta... — Saki (@isaacoriol) August 23, 2023

Quien no sufre los ajenos no tiene ni idea. — Jose Antonio Rojas (@JoseAnt14738472) August 23, 2023

El que ha contestado a parte de ser un mal educado no tiene ni idea de convivencia y además está generando un gran problema a la comunidad, ya que una terraza pisable no significa que se pueda jugar en ella, cuando venga la derrama ese imbéciles será el primero en quejarse, segur — voytirando 🇪🇸🏴‍☠️🏴🏳️ (@ramon_romero_pe) August 24, 2023

Imagina tener a muchos niños corriendo en tu techo todo el dia — Pepe Pepos (@PepePepos3) August 23, 2023

Nos gustaría saber en qué ha terminado todo esto.

