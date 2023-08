"Ardía en el microondas": el error fatal de una 'tiktoker' calentando una hamburguesa se hace viral

Seguramente Rocío Caracoli no volverá a subestimar la importancia de las comas la próxima vez después de la que ha liado estos días en su cocina intentando calentar una suculenta hamburguesa de Mercadona. Esta "influencer en prácticas", como ella misma se denomina con humor en TikTok, ha mostrado a sus más de 163.000 seguidores cómo ha quedado la que iba a ser una comida rápida por recomendación de una amiga tras calcinarse en el microondas.

"He ido al Mercadona a comprar y me dijo una amiga que las hamburguesas estas estaban un montón de buenas", empieza narrando la protagonista, a la que la idea le pareció estupenda porque "no tengo tiempo de comer y, aunque sea una porquería, voy a probarla". La compara con la del Burger King o el McDonald's, diciendo erróneamente que "también son recalentadas allí, eso no te lo van a hacer ahí una al momento y te vas".

La tiktoker gaditana leyó entonces las instrucciones "y pone no abrir el envase y 15 minutos" en el microondas, así que la metió a calentar y se fue a tender la ropa que acababa de lavar en la lavadora: "Y, de repente, me viene una pechá a quemado y digo '¿a qué huele?' ¿A qué huele? Me estaba saliendo ardiendo la hamburguesa", confiesa. ¿El motivo? No tardaría en darlo: "Ponía 1,5 minutos y no 15 minutos, o sea, un minuto y medio".

"La hamburguesa está completamente quemada, mira, dura como una piedra... Con esto parto yo escalones", ironiza Rocío con humor, fastidiada porque se queda con hambre "con la buena pinta que tiene, pues nada... parece las de plástico de juguete de los niños... Que sepáis que es 1,5 minutos", ha finalizado, en un vídeo que se ha reproducido ya más de 354.000 veces y tiene medio millar de comentarios.

"Si 15 no son ni las crudas", "¿no te extrañó que fueran 15 minutos? Ni cruda", "es que ni haciéndola tú en la sartén se tarda eso en hacerse, pero nos puede pasar a cualquiera", "uno coma cinco, la coma te la comiste antes que la hamburguesa" o "eso es una señal para que no te la comas" han sido algunos de los comentarios. Otros, han confesado que les pasó lo mismo "con un tarro de arroz que se quemó porque entendí mal" y son muchos los que han querido corregirle: "Yo trabajo en McDonald's y se hacen en el momento con ingredientes frescos".

