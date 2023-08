El rechazo de una 'streamer' a un chico trans aviva el debate en las redes: "Fue superincómodo"

Partiendo de la premisa de que el consentimiento mutuo debe prevalecer para que se lleve a cabo cualquier relación sexual, que una chica haya rechazado finalmente a la persona con la que se había besado no debería de llamar la atención. Sin embargo, cuando lo trans entra en la ecuación, una parte de la sociedad considera que la negativa es transfobia y eso es lo que le está pasando a la streamer Ghatta, quien ha querido abordar el tema con toda naturalidad en su cuenta de TikTok.

La joven, que además de su comunidad en Twitch cuenta con más de 823.000 seguidores en la red social, publicó un vídeo en el que relataba cómo "me encontré un chico con vagina y le dije de parar". Mientras se maquilla, va contando que había salido de fiesta y le gustó un chico con el que terminó yéndose casa, pero "nos estábamos enrollando" cuando se dio cuenta de que no tenía pene "y me rayé muchísimo, fue una situación superincómoda, no sabía cómo reaccionar".

Asegura que le costó por "el hecho de cómo le digo yo ahora, para que no se ofenda, porque estamos en una generación de pieles muy finas donde parece que el 'no es no' solo sirve si es una persona CIS" y también porque "he visto demasiados vídeos de gente transexual quejándose". Afirma Ghatta que se ha "liado con chicas, pero no he hecho nada más porque lo de abajo no"; pero "un hombre con vagina no lo puedo rechazar porque entonces soy tránsfoba".

"Burrada tras burrada"

"Yo fobia le tengo a las arañas", precisa, tratando de trasladar que su problema no es con la gente trans. Afirma que el chico la notó incómoda y le preguntó, así que ella vio el cielo abierto y contestó que "no tengo problema en que te hayas cambiado de sexo o lo que sea, simplemente tengo una preferencia genital que no me encaja porque no me siento cómoda", reconociendo que su pareja se rio al escucharla y le sacó importancia, respetando la negativa.

"Los que están mal aquí son los que se quejan de qué rechacemos por la preferencia, faltaría más no poder elegir", lamenta Ghatta, añadiendo que "ese chico me gustaba, el problema que, para la cama, pues no me encajaban las piezas del puzle". Critica además ella en el vídeo viral que "estamos en una generación de cristal que da un poco de miedo porque a la mínima te hacen hilos en Twitter y lo último que quiero son funaciones por cosas que ni odio".

No obstante, si no quería funaciones, lo mejor para la streamer habría sido no grabar este vídeo, porque ya sembró polémica en TikTok, pero el debate ha ido creciendo en Twitter, donde ya se han podido leer comentarios de todo tipo. Por un lado, son muchos los que creen que la joven tiene todo el derecho del mundo de rechazar a quien sea por los motivos que considere, mientras otros efectivamente la han acusado de transfobia:

"si se hubiera puesto pene"



Como quien le pone un alerón al Seat León...



Qué mierda de mundo este, de verdad



"Ponerse pene" supone mutilar sus propios genitales y algunas otras partes de su cuerpo para transplantarlas a donde antes tenía una vagina — Yayo Salamanca 🏛🇪🇸🇨🇭💙💪🏻 (@javierperez) August 22, 2023

El mensaje sería aceptable si no soltara burrada tras burrada https://t.co/Y1cfbClnC3 — Misoginian’t FC (@Hugo_hdezzzzz) August 22, 2023

Se lo dice así: Pense que eres hombre, pero eres hombre trans. No estoy interesada en ti, tengo otras preferencias. Chao.

Ese chico tenía que avisarte — Rasnaia (@Rasnaia_Project) August 22, 2023

Si yo quiero galletas de mantequilla, abro la caja de metal de la abuela y me encuentro hilos y agujas, no me como los hilos y agujas porque yo quería galletas de mantequilla y no tiene nada de malo. https://t.co/xxuIQ5BG7V — ChangKhan (@ChangKhanHD) August 22, 2023

Asi como ellos defienden sus gustos, pos uno defiende lo q nos gusta, creo q asi es con todo. Es claro. — Dero (perfectamente imperfecta) 🏄‍♀️🎶♋💋🍃🐶 (@D3r022) August 22, 2023

"Me he liado con chicas pero no he hecho nada más porque lo de abajo no no no ...." eso tiene un nombre vida mía https://t.co/9ChUdELsrJ — Ro (@ro_as24) August 22, 2023

Debería haber avisado a la chica cuando se puso la cosa calentita, ¿no?, qué menos — La niña del taladro (@LAdelTALADRO) August 22, 2023

Como del colectivo que soy, porfa contadlo antes del momento, esta chica reaccionó súper bien pero hay otras personas que no reaccionan igual y pueden hacer mucho daño. https://t.co/BoJwNZi4F2 — 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑎 𝑅✨ (@karlaruizbe) August 22, 2023

Me parece increíble que no se diera cuenta de que realmente no era un tío, hasta que no tuvo la oportunidad de ver ahí abajo. — Kenny 🇪🇸🤝🇷🇸 (@imphy7) August 22, 2023

Ahora se darán tantas extrañas situaciones de estas https://t.co/RqSfRJpuvl — Jordi P.Guerrero 2 👿 ( El Usuario X)😇 (@Jordiperezgue) August 22, 2023

Ghatta ha querido responder en TikTok con otro vídeo en el que reflexiona que "si tú has nacido con cuerpo de mujer y te estás cambiando a hombre, pero lo de abajo no lo has cambiado, no cuesta nada avisar".

