La cómica reacción de "la abuela de España" viendo la final de la Selección: "Me va a dar un yuyu"

La Selección Española convocó a toda España frente a sus televisores este domingo. Daba igual que fuésemos o no futboleros y que siguiésemos de hace más o menos tiempo las hazañas de las campeonas porque nadie quería perderse la final del Mundial. Así, con los nervios a flor de piel, vivimos el golazo de Olga Carmona con euforia, pero también nos llevamos el chasco con el penalti fallido y nos comimos las uñas pidiendo el pitido final ante la presión incesante de las inglesas buscando el empate.

Este completo arco emocional unió a todo el país y un vídeo de Guadalupe Fiñana, la Abuela de dragones, nos han brindado el mejor resumen posible. Son muchos los que se han visto representados por las reacciones de la youtuber casi nonagenaria, a la que han grabado mientras veía el apasionante partido. La sevillana saltó a la fama por su sentido del humor y naturalidad, primeramente comentando la serie Juego de Tronos, de ahí su sobrenombre. Después ganó la primera edición de MasterChef Abuelos y también lanzó un exitoso libro de recetas al mercado.

Con más de 322.500 seguidores en TikTok, más de 180.000 en Instagram y más de 39.500 suscriptores en su canal de YouTube, no es de extrañar que cientos de miles de personas la hayan visto ya vibrando con la Selección: "Aquí estoy viendo el fútbol de estas niñas maravillosas", dice al comienzo, elogiando la "bandera más divina" y cantando pronto el gol de las españolas: "¡Olga! Bien, bien, bien... ¡qué golazo, qué golazo! Ay, qué gol más estupendo, ¡qué buenas sois, miarma!".

"Hija, pita ya"

Pero, como decíamos, la final hubo que pelearla y se sufrió mucho, también Guadalupe: "¡Ah, que me muero, quitarlo de ahí ahora, quedarse con la pelota ahí en la portería un grato grande, para que pasen los minutos!", animaba. Además, el "ay qué sufrimiento más grande, ¿cómo que tres y medio? Hija, pita ya" que se le escucha al saber el tiempo añadido también representa a todo el país. "¡Qué hemos ganado! ¡Qué hemos ganado, que me va a dar un infarto, me va a dar un yuyu!", termina celebrando con el pitido final:

Más allá de sus redes, el vídeo de la Abuela de dragones ha llegado también a Twitter, haciendo las delicias de los tuiteros:

🥰 Esta abuela nos ha conquistado el corazón pic.twitter.com/SQ0C6boyrL — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) August 21, 2023

Es que nuestra querida Guadalupe es lo más!!!!! — Itziar Castro (@ItziarCastro) August 21, 2023

La abuela de dragones era lo que yo necesitaba. Esta señora nunca defrauda. https://t.co/hReqQhd17h — Azucena Martín (@AzucenaMS) August 21, 2023

Qué grande es la abuela de dragones! La abuela de España!😍🥰 — 𝐓𝐚𝐦𝐢 (@MaestraFantasy) August 21, 2023

Que Rubiales no nos quite lo bailao! 🙌🏼💪🏼 https://t.co/r13rm90ch3 — Dr Carmen Martín-Ramos (@CMartinRamos) August 21, 2023

Señora la quiero mucho. — Alba.🍷 (@M13Alba) August 21, 2023

Yo cuando llegue a su edad, y mi esposa me mire con cara extraña a pesar del montón de años que llevaríamos juntas y sabiendo como soy con el fútbol 🤣 https://t.co/ClzCoo9uz3 — 🏳️‍🌈 (@Medousa___) August 21, 2023

😂😂 ay por favoor q m meo, literal q esa señora m representó ayer 😝😍😍❤❤ — E.m.e (@eme1011) August 21, 2023

Me sacaron un vídeo en el futuro y lo publicaron en el pasado.

Identificada 100% https://t.co/Z0Ll5ki6On — Pau Peña (@paupena99) August 21, 2023

🥹😀😀😀😀😀😀😀👏👏👏👏

Señora, a sus pies!! — Jorge GRANADINISTA (@Jorge85567925) August 21, 2023

¿A quién no le conquista el corazón esta mujer?

Sigue los temas que te interesan