Así es Guadalupe, 'la abuela de dragones' que participa en la edición 'senior' de 'MasterChef'

Una de las grandes apuestas de Televisión Española para su programación navideña es MasterChef Abuelos, la versión del exitoso talent culinario con concursantes de la tercera edad. Es la primera vez que se emite esta variante del programa de Shine Iberia que sumará así el éxito obtenido por sus versiones con anónimos, con niños y con famosos. El jurado que recordará evaluará el papel de los concursantes serán los habituales Pepe Rodríguez (52 años) y Jordi Cruz (42) junto a la actriz Loles León (70), que participó en la octava edición de MasterChef Celebrity en 2015.

La artista catalana contaba a JALEOS en una entrevista sus impresiones sobre el concurso y adelantaba algunas características de los participantes. "Hay mucha gente que ha estado cocinando toda la vida. También es cierto que hay mucha variedad de estilos y de edades. Muchos tipos de abuelos y, por lo tanto, de formas de cocinar. También ha habido conflictos porque no es gente dócil. También han sufrido porque algunas cosas no salían como querían". En esa misma entrevista la actriz hacía referencia a una de las participantes como "una estrella en Instagram".

Loles estaba hablando de Guadalupe Fiñana (86), más conocida en las redes sociales como 'Abuela de Dragones'. Aunque el formato es para concursantes anónimos esta sevillana de origen onubense es toda una celebridad en Internet. Guadalupe tiene 86.000 seguidores en Instagram y 36.900 suscriptores en su canal de YouTube.

Fue una de sus nietas quien la convirtió en estrella de las redes 2017 al decidir subir sus reacciones y comentarios ante la exitosa serie de HBO Juego de tronos. Para Guadalupe supuso una forma de superar la pérdida de su esposo sucedida poco tiempo antes. Pronto se hicieron virales sus reflexiones sobre lo que acontecía en la ficción. Así como como los sobrenombres que endosaba a los protagonistas.

"El de los ojos vueltos" (Bran), "el de la mano corta" (Jaimmie Lannister), "la mujerona" (Brienne de Tarth), "el de la piel de cuadritos" (Jorah Mormont), "lady Di" (lady Mormont) o "el jiedondo" (Theon Greyjoy), son algunos de los motes que ha puesto a los protagonistas de las historias creado George R.R.Martin (72).

Claro que no todo ha sido de su agrado en la serie. El parón de dos años de la ficción que tanto molestó a los fanáticos de la creación también le indignó a ella. "¿Ya se ha acabado? ¿No me digas? ¡Coño, en dos años me he muerto yo! Y ahora me muero con el intríngulis… Esto pongo yo una demanda pero ya porque es jugar con mis sentimientos", se quejaba Guadalupe.

De La casa de papel a MasterChef Abuelos

La serie de HBO no ha sido la única que ha contado con los comentarios 'la abuela de dragones'. Su éxito en YouTube le hizo dar el salto a Instagram y entre sus seguidores realizó una encuesta para que ellos eligieran la siguiente serie que ella comentase. La elegida fue la exitosa ficción española de Netflix La casa de papel.

Los comentarios de Guadalupe nuevamente le hicieron ganar más seguidores y consiguió que los creadores de la serie la invitaran a Madrid al estreno de la última temporada de la serie. Fiñaña se mostró en cantada rodeaba de todos los actores de la serie. Como una estrella más.

En una entrevista conceda a la web 65ymás aseguraba que ésta no son las únicas series que le gusta consumir. "También me gusta mucho El cuento de la criada, pero la veo muy fuertecilla para los niños que me ven. No vaya a decir cualquier picardía y me metan en la cárcel...", explicaba.

"Me considero de espíritu muy joven y no paro en todo el día. Me faltan horas para hacer cosas", confesaba en dicho medio. En la misma entrevista realizada en 2019 aseguraba que entre sus proyectos inmediatos estaba el de publicar un libro de memorias. "Como me gusta tanto hablar, mi nieta me ha dado una grabadora para que cuente todos mis recuerdos desde los 3 años, cuando perdí a mi padre", contaba.

Aunque Guadalupe es consciente de su éxito no ha aceptado todos los proyectos que le han ofrecido. Por ejemplo, no quiso realizar un proyecto publicitario para la propia HBO a sugerencia de sus hijos ya que suponía tener que desplazarse de la ciudad hispalense a Madrid".

Sin embargo, ahora el proyecto de MasterChef Abuelos sí que has sido de su agrado y supondrá su debut en la televisión. "¡Estoy muy contenta de poder contaros que soy una de las concursantes del especial MasterChef Abuelos! Espero que disfrutéis viéndonos entre fogones", contaba ella misma en su cuenta de Instagram el paso 2 de diciembre. El día de Navidad Guadalupe, que es la mayor de todos los concursantes, empezará un nuevo reto en el que se enfrentará a las recetas del talent culinario donde la podrán seguir todos sus fans de las redes.

