La boda temática de 'Star Wars' que está dando la vuelta al mundo: "Que la fuerza les acompañe"

Antes todas las bodas eran un poco la misma: ceremonia en la iglesia, comida copiosa en el restaurante y barra libre con un dúo musical; sin embargo, desde hace unos años se ha abierto la veda y lo que se busca es que cada enlace sea lo más personalizado posible. De hecho, ahora se da la paradoja de que los novios quieren que ese día sea tan especial y que tenga tantos extras que finalmente acaban por parecerse de nuevo entre ellas a base de bengalas de humo de colores, tocados indios y grupos de versiones.

Pero no estamos aquí para criticar que algunas bodas pongan más a prueba a los invitados en el Grand Prix, sino para hablar de un tipo concreto de ceremonia: las frikis. Las personas apasionadas por determinados universos literarios o cinematográficos no tienen por qué ocultarlo en uno de los días más especiales de sus vidas, sino todo lo contrario, como esta pareja mexicana que se ha hecho viral en todo el mundo al escoger Star Wars como el hilo conductor de su enlace.

Una de las invitadas a la boda, que se celebró en Monterrey el pasado mes de julio, ha compartido un par de vídeos del evento en el que se aprecia la decoración de las mesas, los regalos que se han repartido a los invitados e incluso el atuendo de los novios. "Las bolsitas tenían Legos y recuerdos de Stars Wars", explica, mostrando también los centros de mesa y los sables láser que había a disposición de los que quisieran usarlos. Además, el novio acudió ataviado con el casco de Darth Vader:

"Los fans de Star Wars sí podemos llegar a tener novia" es uno de los comentarios más leídos, junto a "ella debió de ir peinada como Padme o Leia", además de "si mi boda no es así no quiero nada" o "señor, que suerte tienen algunos, espero tenerla para encontrar a una compañera y aprender sobre la fuerza". No obstante, han sido los centros de mesa los que han acaparado toda la atención y por ello la tiktoker ha compartido un segundo vídeo dando más detalles:

En cada centro habían recreado una escena de la saga de Star Wars y los nombres de las mesas iban acordes a los lugares donde había sucedido, toda una genialidad. Entre ambos vídeos acumulan más de millón y medio de reproducciones. No es la primera boda (ni será la última) que escoge este universo para su ambientación y, de hecho, hasta La Jungla llegó también la historia de una pedida de mano en la que Darth Vader fue también protagonista.

