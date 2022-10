La historia tras la pedida viral de Darth Vader: Fran y Noemí se conocieron haciendo un ataúd

Él se llama Francisco José, tiene 28 años, le apasiona tanto la Historia que estudió la carrera en la Universidad de Murcia y en la actualidad trabaja en una empresa de logística. Ella se llama Noemí, tiene 27 años, estudió Empresariales y es administrativa. Hasta ahora eran una pareja anónima de veinteañeros que se quería con locura y que convivía tranquilamente en una casa de campo en Fortuna, pero desde el jueves 13 de octubre se han convertido en los novios más famosos de España por haber protagonizado una pedida de mano viralizada desde 'el lado oscuro de la Fuerza'.

"La verdad es que está siendo un boom: no lo esperábamos porque era algo muy personal y no pensábamos que iba a tener tanta trascendencia", asegura Fran, el veinteañero que se enfundó el traje del mítico Darth Vader para pedirle matrimonio a Noemí, mediante una performance que no para de sumar visualizaciones y clics en redes sociales.

"Nos están llamando de varias televisiones, agradecemos mucho el interés, pero estamos tan halagados como superados por lo que está pasando porque es una cosa personal y preferimos no darle mayor bombo: solo queríamos hacer algo romántico, íntimo y dejarlo en el anonimato".

Tal deseo de intimidad es imposible porque el vídeo de Fran donde se declara a su chica, tras salir de un ataúd, vestido como el personaje central de la famosa saga de La Guerra de las Galaxias, no para de ser compartido por WhatsApp, Facebook, Twitter…

En la localidad murciana de Fortuna no se habla de otra cosa. Algo lógico en un pueblo con apenas 10.500 parroquianos, que este jueves 13 de octubre, pasadas las nueve de la noche, se vio sorprendido por el paso de un cortejo fúnebre por la céntrica avenida Salvador Allende, bajo los acordes de la Agrupación Musical San Roque. De repente, el funeral se detiene frente a la terraza de un bar donde Noemí está con unas amigas.

Fran, vestido de Darth Vader, este jueves 13 de octubre, pidiendo matrimonio a su novia, Noemí.

Cuatro jóvenes posan el ataúd sobre la acera y empieza a sonar la hollywoodiense banda sonora de Star Wars. El féretro se abre y de su interior sale la mayor representación física que puede tener el 'lado oscuro de la Fuerza': Darth Vader. Ni que decir tiene que en la terraza del bar la clientela está ojiplática, todo el mundo deja la cerveza, desenfunda el móvil, y empieza a grabar, a pesar de que 'no entiende ni papa' de lo que se está cociendo aquel jueves 13 de octubre. Pero todo tiene un significado que dos familiares del novio desvelan para EL ESPAÑOL.

"Quería darle una sorpresa especial a su novia", tal y como explica uno de los familiares de Fran, al que sus allegados conocen como 'Chiqui'. Básicamente, este veinteañero pidió matrimonio a Noemí hablándole en clave a través de su performance. El disfraz de antihéroe, el féretro, la música, el día de la pedida… todo estaba vinculado al flechazo que sintió este chico de Fortuna al conocer a una chica de Orihuela de sonrisa coqueta.

"Ella estaba en la terraza con unas amigas para esperar a Fran porque ese día era su aniversario: se conocieron un 13 de octubre, creo que estuvieron preparando una fiesta de Halloween y con una caja hicieron un ataúd", según explica el familiar de este joven fortunero. "Esta performance ha sido una representación de todo lo que han vivido ellos estos años: no ha sido nada macabro, cada cosa tiene un porqué".

De ahí la utilización del atuendo y la temida máscara de Darth Vader. "Los dos son fanáticos de las películas y las series de Star Wars", según aclara otro familiar. "Son muy compatibles desde que se conocieron hace siete u ocho años: tienen muchas cosas en común". Otra de ellas es su pasión por el rock, uno de los motivos por los que Fran dudó en coger el micrófono y resucitar desde el más allá a Elvis Presley para cantar a capela, 'Can't Help Falling In Love', haciendo que Noemí rompiese a llorar.

Y todo ello, con el concierto en directo de los miembros de la Agrupación Musical San Roque, los mismos con los que Fran aprendió a tocar instrumentos de percusión, como el bombo o los platos, siguiendo los pasos por esta formación de su padre: Alonso, al que debe su alias de 'Chiqui' y que le inculcó su amor por las partituras viéndole tocar el trombón. De hecho, su progenitor fue uno de los ganchos de la pedida de mano: "Hizo de coartada para que se ausentara ese día y su novia no sospechase nada".

En los alrededores de la terraza, entre el público, estaba la madre del novio, Isabel, que pudo presenciar cómo su hijo pedía matrimonio a su nuera: "No quería ir a verle de primeras porque iría dentro de un ataúd, pero Fran dijo que solo serían unos minutos".

Y allí se plantó Isabel, propietaria de la Estética La Perla de Fortuna, convertida esta semana en un ir y venir de vecinas, todas ellas interesadas en conocer los entresijos de la pedida viral que ha puesto de manifiesto una de las cualidades de su hijo: "No tiene sentido del ridículo". Prueba de ello es que Fran parodió el paso militar del que hacía gala Darth Vader, por los interminables pasillos de la Estrella de la Muerte, después de exhibir a su novia una pizarra con este mensaje: 'Espero que me diga que no'.

La performance de la pedida de mano de Fortuna se ha viralizado.

Durante los minutos que se prolongó la performance, Noemí lució cara de póker hasta que Fran se quitó la máscara. Luego lloró, sonrió, y volvió a emocionarse, hasta que Francisco José hincó la rodilla para formular la pregunta del millón que ha obtenido un 'sí' viral.

"Tienen un buen grupo de amistades y siempre se ayudan unos a otros", subrayan estos dos familiares. A la vista está de que la agrupación musical y la pandilla de los novios han demostrado estar a la altura de la superproducción que ideó el fortunero Fran para llevar al altar a la oriolana Noemí. Los vídeos han generado comentarios de todo tipo, pero eso poco le importa a este veinteañero, de espíritu revolucionario, y que viajó a Cuba para conocer el país de su admirado Ernesto 'Che' Guevara.

"Se quieren mucho: llevan cuatro años de feliz convivencia en su casa de campo". A los que habrá que sumar los que les quedan por delante para seguir compartiendo pasiones, como acudir a conciertos, viajar, y disfrutar de la naturaleza haciendo senderismo por parajes tan espectaculares como La Cascada de Fervencia en Castilla y León. En octubre de 2023: Fran y Noemí se casarán. Sus familiares avanzan que "la boda será normal, no tendrá nada que ver con la pedida de mano".

