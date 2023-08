El tremendo susto de una niña mientras practicaba parasailing: "¡Abuela, que son tiburones!"

Las vacaciones de verano son un momento perfecto para hacer esas actividades que, por motivos lógicos, no podemos hacer durante el resto del año. Y no hay mejor plan en la mayoría de las ocasiones que poder hacer esas actividades con la familia. Sin embargo, lo que nunca piensas es que esos momentos se puedan convertir en acontecimientos virales que revienten las redes sociales.

Eso es lo que le ha sucedido a una niña mientras realizaba un espectacular vuelo junto a su abuela. Ambas se encontraban pasándolo en grande mientras practicaban parasailing, actividad acuática donde una o varias personas sujetas a un paracaídas son remolcadas por una lancha.

La señora, junto a su nieta, sobrevolaba una zona de costa mientras divisaban el mar desde lo alto. Sin embargo, algo perturbó la tranquilidad y el disfrute de la pequeña, quien estaba muy contenta por realizar una actividad tan peculiar y única como esta junto a su abuela. Sin embargo, la escena y el diálogo entre ambas se ha viralizado por una confusión: la pequeña creía ver tiburones en el agua, pero eran delfines.

¿Tiburones o delfines? El viral diálogo entre una abuela y su nieta

La joven se encontraba disfrutando de su jornada de parasailing. Seguramente pocas niñas han podido disfrutar de hacer esta actividad junto a su abuela. Volando desde lo alto, la niña estaba absolutamente emocionada, disfrutando de las vistas y alucinando con estar tantos metros por encima del nivel del mar.

Incluso estaba pendiente de lo que las personas de la lancha le decían. Sin embargo, algo empezó a perturbar ese disfrute de la pequeña. Comenzó a ver algo en el agua que no le gustaba nada. Miraba hacia abajo y no se lo creía. Así que se lo dijo rápidamente a su abuela, dando lugar al show.

"Abuela, ¿qué dicen que hay ahí? ¡Tiburones, tiburones, tiburones!". La pequeña se empezó a poner histérica. El miedo se apoderaba de ella. Pero su abuela trataba de tranquilizarla: "No chilles". Pero la niña no atendía a razones: "¡Tiburones!".

La situación comenzó a ponerse tensa, ya que la chica solo veía tiburones bajo el agua. Sin embargo, la abuela intentaba hacerle ver a su nieta que no se trataba de tiburones: "Que son delfines, no son tiburones, que son delfines, Nadia. No chilles". Pero ella seguía sin creérselo: "Vaya que son tiburones, ¡que son tiburones!".

Hoy lo he visto 10 veces y no puedo parar. pic.twitter.com/dns826Ax3A — 3 M.C. (@tresmasciento) August 14, 2023

El intercambio de pareceres entre ambos ya se ha convertido en el vídeo más visto de internet de los últimos días: "Mírame Nadia, que te estoy grabando, que son delfines. Mira, son delfines. Por eso te ha dicho que los mires, porque son delfines. Míralo. Que aquí no hay tiburones, que son delfines mira".

Pero la joven no paraba de pedir que siguieran en el aire y que no tocaran el agua porque estaba presa del pánico: "¡Que no nos bajen!". Mientras tanto, su abuela la intentaban tranquilizar: "Que no, que no te van a bajar". A pesar de las explicaciones, el pánico no permitía razonar a la joven: "Abuela que son tiburones".

El sueño de la abuela y el vacile a su nieta

Después de mucho debate entre ambas, de si eran tiburones o si se trataba de delfines, pero sobre todo, de que no las bajaran al agua, la abuela consiguió tranquilizar a su nieta y la joven empezó a disfrutar de nuevo de su viaje y de esa impresionante sesión de parasailing.

"No, te lo juro por mí, que te estoy grabando. Mira los delfines. Mira qué guapo, que van para allá. Son delfines mi vida, ¿lo ves? Mira qué chulo". Poco a poco, la niña se tranquilizó y empezó a entender que, lógicamente, no estarían haciendo esa actividad si había indicio de que pudiera haber tiburones, aunque es muy frecuente que las dos especies compartan aguas.

Ya más tranquila, la chica se dio cuenta de que estaba viviendo un momento muy especial junto a uno de sus seres más queridos: "Qué chulo abuela, tu sueño". Sin embargo, ella rompió el tierno momento con un vacile que ya se ha convertido en historia de internet y que pone el final perfecto a esta espectacular historia de verano: "Sí, mi sueño, pero tú te has cagado".

