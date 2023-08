La pillada de una madre a su hija por hacer una fiesta en la piscina familiar: "¿Cuántos erais?"

Las películas de Hollywood se han encargado de meternos desde pequeños el deseo de hacer una fiesta en casa aprovechando la ausencia de nuestros padres. Desde reuniones de adolescentes más inocentes, dispuestos a hacer la trastada sin mayores consecuencias, hasta esas multitudinarias celebraciones en las que solía aparecer la policía en algún momento: sí, culpamos al cine de nuestras altas expectativas también en esto, empezando por las casas de las que disponían los protagonistas.

En este caso parece que el escenario sí es de película o, al menos, eso se desprende del relato de la tuitera, que ha llegado a alcanzar más de 1,4 millones de visualizaciones en Twitter. Salma, que así se llama, ha compartido la captura de pantalla de una conversación de WhatsApp con su madre, a la que llama cariñosamente "Mamuxi". "Rezad por mí", decía la joven, consciente de que no lo había facilitado toda la información sobre los planes que tenía para invitar a un grupo de amigos a casa.

"Buenos días, ¿cómo ha ido?", le pregunta su madre, a lo que ella contesta que "top" sin saber lo que vendría después. "¿Cuántos eran en casa?", indaga de nuevo: "Los de siempre", dice la muchacha, demostrando que la frase sigue vigente entre la juventud de hoy en día. Ese los de siempre como argumento definitivo, como legitimación absoluta y, de paso, intentona para que cese el interrogatorio: "¿Con quién vas? Con los de siempre". Quien no lo haya dicho, que tire la primera piedra.

"Jolines macho"

Pero en este caso no cesaron las preguntas: "Me dijiste los chicos de pádel y el grupo de amigas con las que fuiste a Menorca", empezó a decir la madre, suponemos que dejando a Salma alucinada por la información que empezaba a intuir que su madre manejaba: "Como mínimo unos 30 había ahí", lamenta, diciéndole a su hija por qué sabía todo esto: "No has desactivado las cámaras del jardín", finaliza, no sin antes mandarle el conocido sticker "jolines macho".

Precisamente, que la madre incluyera ese sticker ha valido para que decenas de personas hiciesen otra lectura de los mensajes, asegurando que no le va a poner ningún castigo:

Te ha hablado con estikers habla d tranqui — mari (@mariaprrz) August 12, 2023

na mi madre cuando usa stickers está partiéndose el culo de la situación https://t.co/zPswrpB0yA — JosCar03🇮🇨 (@Car03Jos) August 12, 2023

el sticker calma la situación, de tranqui — dani (@danigarciiaaam) August 12, 2023

mi madre no se detiene en mandarme un sticker, procede a hacerme 75 llamadas seguidas y planifica mi desaparición https://t.co/nFdVGfZ81T — Tú verás (@manolo_am13) August 12, 2023

te ha mandado un sticker no está enfadada — Ray (@MellamoRayy) August 12, 2023

No te puede poner un castigo muy severo si usa ese sticker JAJAJA adoro https://t.co/QoEd5AfTOe — Lₐᵤᵣₐ🩷 (@lauu28_) August 12, 2023

ese stocker significa que todo good — Aitana:) (@aitana_mor0) August 12, 2023

Necesito que alguien suministre stickers a mis padres, quiero vivir con esto https://t.co/xkwtdwdg0d — Héctor (@Hsanchez034) August 12, 2023

Te mando el sticker de una foca sentada creo que por ahora vivirás un día más — _BriaanP_ (@_BriaanPerez_) August 12, 2023

el increíble uso del sticker... mi madre desearía https://t.co/PsjBiOthKW — sara (@saracal_) August 12, 2023

En todo caso, seguro que Salma no olvidará apagar las cámaras si hay una nueva ocasión de fiesta en la piscina.

