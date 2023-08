El control viral a dos turistas españolas para salir de Israel: "Creímos que no salíamos de aquí"

Aunque los europeos estamos muy bien acostumbrados cuando viajamos por países dentro del acuerdo Schengen únicamente con nuestro DNI y pocos controles más que los que implican los vuelos en el interior de España, lo cierto es que fuera de estos trayectos la cosa se complica un poco más. En casos como el que nos ocupa, en Israel, el tema se pone muchísimo más difícil porque estamos hablando de un país que está en guerra con Palestina.

De hecho, el Ministerio de Interior advierte en su web de las peculiaridades de viajar hasta allí, sobre todo a raíz de la ley aprobada en 2017 para prohibir la entrada a extranjeros "que llamen al boicot económico, cultural, académico o de cualquier otro tipo contra Israel o los asentamientos judíos en territorio ocupado", incluidas las redes sociales. En este sentido, las autoridades fronterizas "pueden someter a los viajeros a largos interrogatorios, tanto a la entrada como a la salida", explican.

Ahondan además en que "no es infrecuente que los interrogatorios incluyan preguntas de carácter personal o la inspección exhaustiva del equipaje, efectos personales y vestimentas", avisa Interior, precisando que incluso podrán retenerlos junto a sus posesiones para inspeccionarlas. Todo esto es lo que relatan las dos españolas que se han hecho virales en TikTok, explicando cómo ha sido su salida del país, pasando varios puntos de control y llegando a creer que nunca volverían a España.

"Me tocaron todo"

En primer lugar, ambas pasaron un control de pasaportes "donde nos preguntaron dónde vivimos, cómo nos conocimos, dónde nos hemos quedado, dónde hemos ido, dónde trabajamos y de qué, dónde hemos comido, si nos gusta la comida, si era nuestra primera vez, que si habíamos dormido juntas... O sea, muy, muy heavy", comienzan a explicar, añadiendo que también habían indagado sobre quién les había hecho las maletas o si habían comprado souvenirs, todo ello durante una media hora.

"Esta es la primera fase y no fue la peor, en la segunda nos metieron en un control de maletas en el que hay tres diferentes y a nosotras nos tocó el más tocho", precisan. Cuentan que les han abierto todas las bolsas para pasarles detectores de explosivos "y metiéndose donde las bragas, mirando todas las bragas... A mí me tocó un tío, claro, mirándolo todo", asegura Alex, una de las dos chicas, que salió de allí y no vio a su compañera, Taima, que la habían retenido dentro de unas cabinas, donde la desnudaron dos mujeres para revisarle todo el cuerpo y la ropa:

"Me hicieron meterme en una cabina tipo probador con dos chicas, me quitan los zapatos y me ponen estos de plástico de quirófano", recuerda, "y se ponen a registrarme y a tocarme todo, me han hecho un masaje de espalda, de cabeza... Me han metido máquinas por aquí dentro y me han ido manoseando poquito a poco hasta los pies". Finalmente, aunque creían que ya estaba, todavía les quedaba un nuevo control donde a Taima "no me leía el pasaporte, y yo decía: 'nada, que no me voy de aquí, no me voy a España'", ha finalizado con humor. Entre los comentarios, otros viajeros confirman que también les ha pasado lo mismo en Israel.

Sigue los temas que te interesan