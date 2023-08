La polémica teoría de una 'influencer' para que los hombres inviten siempre: "Te sientes mujer"

Uno de los aspectos que más está impactando dentro de este subgénero que conforman los choques culturales entre países es el del pago al 50% entre hombres y mujeres. Algo tan instaurado en España y en otros muchos lugares, resulta extraño y molesto en otros tantos, sobre todo en América Latina. Mientras la inmensa mayoría de españolas ni se plantean que un hombre tenga la obligación de invitarlas en la primera cita ni nunca, las latinas se preguntan por qué los españoles son tan "miserables".

Hasta La Jungla llegaba hace algunas semanas el testimonio de María Alejandra, una chica ecuatoriana que lleva varios meses viviendo en Madrid y relataba en TikTok cómo había quedado por primera vez con un español y sucedió lo que temía: él le dijo que cada uno pagaba lo suyo, así que ella, aunque pasó un buen rato junto al chico, decidió no volver a verlo. Ahora ha sido la influencer y modelo Lidya Scarlet, de origen rumano y afincada en Madrid, quien ha confesado que tampoco le gusta eso de pagar a medias.

"No entiendo qué le pasa a la gente con el 50/50, ¿quién lo inventó?", comienza diciendo en un vídeo de TikTok que ya se ha visto más de 58.000 veces. "No entiendo, o sea, eso antes no era así", continúa, reflexionado que "siempre he creído y creo que el hombre es como el protector; eso no quiere decir que la mujer no sea independiente, que la mujer no aporte, que la mujer no ayude, obvio que sí, pero si el hombre puede y lo hace por esa mujer que ama, por la familia que tiene, ¿qué necesidad?".

"Te hace sentir valorada"

Poniendo como ejemplo las cenas o el cine para pagar "mitad y mitad", quiere dejar claro Lidya que "no soy materialista" porque, afirma, "realmente yo tengo para mantenerme y tengo todo lo que deseo gracias a Dios, y trabajo, y soy independiente, y todo lo demás". Dicho esto, insiste en que "siempre he querido y quiero un hombre que sea protector a mi lado porque creo que es algo que te hace sentir mujer, que te hace sentir valorada".

En TikTok, la mayoría de comentarios son críticos con su opinión y en Twitter la tendencia es la misma aunque también hay algunas respuestas que avalan su teoría:

Hombre protector y pagar a medias. No entiendo 🤔 — Rus Cruz (@rus_cruz) August 14, 2023

Antiguamente era normal que el hombre trabajase y la mujer fuese ama de casa. Obviamente, el único que ganaba un sueldo es el que pagaba. Era lo socialmente admitido.



Pero la sociedad ha avanzando y la independencia de la mujer no es que le paguen todo.



Ahora es + normal 50/50. — Marcos (@MarcosYaneka) August 14, 2023

Pues esto se le llama igualdad….50/50…es gracioso, pelean porque no tienes igual de condiciones que los hombres pero a la hora de pagar hay si no les gustar ser iguales — nicolas suarez (@suarez_lll) August 13, 2023

"Soy independiente, y tacaña en mis ratos libres." — 🔥 𝕬 𝕭 𝕰 𝕷 🔥 (@A___B___E___L) August 13, 2023

Ve en lo hombres un cajero automático. El día que el hombre no pueda o pida el 50/50 que? Hasta ese día la “protección económica” quita el amor????? — Primer Linaje (@primer_linaje) August 13, 2023

Claro claro, y luego le extrañará que el tío la considere de su posesión. En fin, esta claro que tiene que haber de todo — Esteliña (@Estelotti) August 13, 2023

Vale. Podrá no estar de acuerdo pero yo sí. Es más, corrijo. Yo estoy de acuerdo en que cada uno pague lo que consuma, ni más ni menos. Los tiempos son otros. Y compañía no me falta nunca. — Hernan Capa (@ElCurioso9) August 13, 2023

A mi no me compra nadie!

Mi cartera como un abanico de colores es.

Y yo invitó a todo el mundo.

A las trepas son las que quieren que las mantengan, que trabajen como yo. — CLAUDIA CHIFLERS (@CChiflers) August 13, 2023

¿De qué forma invitar a una cena protege? — Brigada Antifraude (@BAntifraude) August 14, 2023

¡Ni de coña!

Ya me han jodido mucho.

Señorita, no estoy por la labor. Aquí tanto monta, monta tanto.

Si a alguna de las partes le apetece invitar, perfecto. Si no, a medias. — Ramón (@LUCAAS2005) August 14, 2023

Lo de confundir "protección" con ser una gorrona como que no. — UnaAlbacetistaMas (@mariwini87) August 14, 2023

Esto sí es un choque cultural de los grandes.

Sigue los temas que te interesan