El vídeo viral que explica los tipos de persona por cómo se comportan al entrar al mar: "Soy todas"

La actriz y humorista Nuria Casas, a pesar de estar embarazada de 35 semanas de su segundo retoño y de vacaciones en Menorca, no está dispuesta a renunciar al humor y nos ha regalado un vídeo en el que describe a nueve tipos de persona según la forma que tienen de entrar al mar para pegarse un baño. Menos de tres minutos que acumulan más de medio millón de visualizaciones y cientos de comentarios de seguidores que se han sentido identificados.

Casas, que tiene más de millón y medio de seguidores en la red social, saltó a la fama con los vídeos en los que parodia a los diferentes tipos de madre, pero ahora la tipología no tiene que ver con la maternidad aunque luzca una preciosa panza en las imágenes. En primer lugar, la humorista resalta a esa persona que "siempre siente el agua demasiado fría" y moja únicamente el dedo del pie para poner cara de susto, incluso en el Mediterráneo, antes de volverse a la toalla.

En segundo lugar, están las que van "por secciones". Acaban metiéndose, pero después de un largo ritual que las va introduciendo en el mar por parroquias, a poquitos, para aclimatarse. En tercer lugar nos presenta a las que "tienen que controlar sus cosas todo el rato" y no renuncian a bañarse, pero siempre con un ojo puesto en el lugar que ocupan para que ningún sospechoso se acerque y pueda robarle.

"La que flipa con todo"

No podía faltar esa gente que "no se moja el pelo jamás" porque le supone un engorro tener que volver a lavárselo después y, ojo, se merecen una medalla por haber llegado a depurar la técnica del nado sin mojarse ni los pelos de la nuca. También está "la que flipa con todo lo del mar" se pasa el día con las gafas de bucear y dando la turra sobre casa cosa que encuentra; la "insegura" que cree que va a tener un accidente; "la que todo le da asco y/o miedo" y cada alga le supone una pesadilla; "la de las cremas" que exagera incluso con algo tan básico para la salud de la piel y, por último, la que "le da igual todo":

Parece que Nuria es de estas últimas, pero es que la mayoría de las seguidoras admiten que "soy todas" y no se esconden al burlarse de sí mismas a raíz de la parodia viral. Además, han añadido también otros tipos como "la que se mete de golpe entera para no tener frío, cosas de Asturias" o la que "retrocede en cada ola". También está la que pretende no mojarse el pelo y nunca lo consigue, o la que solo se mete hasta la cintura para orinar sin que nadie la vea y vuelve a salir. Sin duda, la lista podría seguir.

