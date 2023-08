"Me dejó mi novia": la excusa de un joven al que la Policía pilló cavando un hoyo gigante en la playa

Rosalía ya dijo que lo mejor para el despecho era tomarse un heladito, reírse con las amigas e ir a la playa para que te diese el sol. Pero nunca habló de cavar un agujero gigante en la arena para olvidarse de que tu pareja te había dejado. Sin embargo, el amigo del protagonista de nuestra siguiente historia es lo que le recomendó: cogerse una pala, ir al arenal más cercano y ponerse a hacer un hoyo durante toda la noche. El único inconveniente con el que no contó fue la alerta que los vecinos dieron a la Policía.

Esto ha ocurrido en la playa de Torre del Mar, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, justo delante del edificio Antillas. El tuitero Ceciarmy ha publicado el vídeo en sus redes sociales, pero sin aportar ningún contexto, con lo que no se conoce cuándo se llevó a cabo la ya famosa excavación. Lo que sí queda claro es que el joven acudió con una pala de buen calibre y empezó a cavar de día y acabó de noche, justo después de la visita de los agentes.

Una hora después de comenzar el hueco ya le daba por la cintura y sacaba tierra en vez de arena, pero el chaval seguía dale que te pego hasta que vio a los agentes de la Policía Municipal de lejos. "Estamos aquí porque nos han llamado por el tema del agujero, la gente está un poco sorprendida", anuncia uno de los dos policías, preguntando si se trataba de "diversión o algo personal", tratando de saber el motivo que le había llevado a afanarse en esta peculiar tarea.

"Búscate a otra"

"Me dejó mi exnovia y, para olvidarme de ella, pues un amigo me dijo que cavase un agujero una noche entera y ahora lo estoy grabando para pasarle el vídeo", confiesa el joven. "Un tema personal, ¿como una especie de reto?", repregunta el agente mientras el chico asiente. El otro policía, empatizando con él, le aconseja: "No hagas eso por tu novia, si te ha dejado búscate a otra y ya está". Le confirman además que "es el primer caso que se nos ha dado de este tipo, de venir a llamar la atención a una persona que hace un agujero en la playa", pidiéndole que lo tapase.

A este chaval le dejó la novia, se fue a la playa a cavar un hoyo para olvidarse de ella y casi acabó detenido por la policía pic.twitter.com/lyia29FO8L — ceciarmy (@ceciarmy) August 11, 2023

Con la marcha de los policías, el joven cumplió su compromiso y empezó a echarle de nuevo arena, el colofón a una surrealista escena que no ha tardado en hacerse viral y suscitar todo tipo de comentarios:

Que el policía piensa que es una tumba ni cotiza — Máximo Cuevas (@MaximoCuevas) August 11, 2023

Hay que estar tonto para hacer esto — 💰 AGO Cripto 🐸 (@agocripto) August 11, 2023

El: me ha dejado mi exnovia

El policia: búscate a otra — MARIA (@_mariiaarcee13_) August 11, 2023

"En este agujero no estoy buscando agua, me estoy buscando a mi mismo" pic.twitter.com/xLwqvoLaub — Manu ◢ ◤ (@manuvanilis) August 11, 2023

Pues le acabo de ver el filón, comprar un terreno y cobrar para que hagan agujeros los despechados, jajajaja — Eva Torres (@evatgr) August 11, 2023

Cavé un hoyo pa olvidarte, ahora te recuerdo doble.😂😂😂 — arraizeli (@ElizabethArraiz) August 11, 2023

Coño pues en verdad en verdad, se habrá olvidado un poco el tema de que la parienta lo ha dejado. ✅Check por el consejo del amigo — IkiiMartin (@IkiiMartin) August 11, 2023

Literalmente ya si no estás sentao y pasmao con el móvil la gente se asusta y llama a la policía. — Yo&Ya (@oiga_suelteme) August 11, 2023

A estas alturas suponemos que la exnovia ya se ha enterado también de la hazaña.

Sigue los temas que te interesan