La petición viral de una camarera a los clientes que tienen "problemas" en el baño y lo dejan sucio

Las redes sociales se han convertido en un elemento básico de nuestro día a día. Además de para entretener a los millones de usuarios que las usan cada día, estas también se han convertido imprescindibles para los creadores de contenido. En la gran mayoría de ocasiones, los usuarios se viralizan sin saber el motivo. Y es que esa es una de las razones por las que triunfa TikTok entre los más jóvenes. Precisamente, por la facilidad para hacerse virales subiendo cualquier tipo de contenido.

Es muy habitual encontrar en redes sociales como Twitter testimonios de camareros que denuncian las abusivas condiciones de trabajo a las que se enfrentan. Pero, ahora, parece que los camareros se han trasladado a TikTok y ya son muchos los que usan esta red social para contar las anécdotas que viven cada día en sus puestos de trabajo. Esta vez ha sido el caso de Paloma, una joven que ha publicado en la red social un vídeo contando lo último que le ocurrió en el bar donde trabaja y que se ha hecho viral gracias a su testimonio.

Como no podía ser de otra manera, la historia de la joven está relacionada con los clientes. Concretamente con aquellos que no hacen un uso adecuado de las instalaciones. "Muy buenas tardes. Hoy os tengo que contar algo que me pasó en el baño ayer, que me encontré", comenzaba la joven el vídeo.

"Pediría a todo usuario de un establecimiento que tenga baño público que, por favor, tenga un poco de respeto al que lo tiene que limpiar. Todos hemos tenido que limpiar, mínimo una vez, lo que tuve que limpiar yo ayer", proseguía la joven. Tal y como aseguró en el vídeo, no es solo por ella, sino también por todos sus compañeros que trabajan en hostelería.

"Si os ocurren "cosas" y estáis malos y dejáis el retrete en malas condiciones, aunque no digáis que habéis sido vosotros, por favor avisad a la persona que trabaja allí. Avisad de que hay algo en el baño y de que ha pasado algo para que los demás clientes no tengan que sufrir que tú hayas hecho algo en el baño", concluía la joven.

En este caso, Paloma no quiso especificar qué era lo que había sucedido. Sin embargo, ante las peticiones masivas de los seguidores para que contara qué había ocurrido, la joven no tuvo más remedio que contarlo. "Alguna persona dejo el baño lleno de caca por encima y en el suelo, restregando un poco, yo quiero pensar que intento limpiarlo", aseguró en los comentarios.

El vídeo, publicado recientemente, supera ya las 2.000 reproducciones. En los comentarios, los usuarios no han dudado en apoyar a la joven que subió el vídeo y mostrarla todo su apoyo. "Tiene razón el vídeo. No cuesta nada dejar las cosas como las has encontrado", dice uno de los comentarios.

