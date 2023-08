La recreación viral de un latino sobre cómo son los doblajes de las películas al español: "No hablan así"

Los doblajes de las películas siempre han estado en el punto de mira. A pesar de que hay muchos que no le prestan especial atención, lo cierto es que hay personas que sí se fijan demasiado en ello y es determinante a la hora de elegir si ven un filme o no. De hecho, hay muchas personas que solo van al cine a ver las películas en versión original. Y para todos aquellos que puedan tener dudas sobre los motivos que impulsan a los espectadores a hacer esto, un ciudadano latino residente en España ha explicado de una forma cómica en TikTok cómo se ven los doblajes al español.

El joven, Gerardo Begerez, con una gran repercusión en redes sociales, ha publicado un vídeo en TikTok donde muestra su rechazo por completo a los doblajes de las películas al español. Al principio del vídeo, el usuario de la red social insiste en una cosa: el vídeo es solo para latinoamericanos. "Si eres español vete, este vídeo no es para ti", dice.

Una vez hecha la aclaración, el joven empieza con su discurso. "Hace seis años que vivo en España. ¿Qué pasa en las películas? ¿Por qué las doblan así? Yo voy a mirar una película a las cuatro de la tarde y es como si estuvieras viendo una película porno en VHS de mala calidad", afirma. Tras su alegato, el joven continúa haciendo una breve recreación de cómo se ve desde el punto de vista de un latinoamericano los doblajes al español.

Tal y como él mismo afirma en el vídeo, es una situación bastante surrealista. Y es que, según explica, los españoles luego no hablan así de exagerados, como sí que se muestra en los doblajes. "Parecen salidos de una película porno de los años 80. Y a ellos les gusta verlas así. Les gusta verlas así".

El vídeo ya supera las 300.000 reproducciones, los más de 30.000 'me gusta' y los 2.000 comentarios. "A los españoles les pasa lo mismo con el doblaje latinoamericano. Me lo contó una amiga", comentaba una usuaria. "El doblaje Latino por tener un acento neutro es el mejor porque es mucho mas agradable pues no está viciado con ningun acento. Apoyo total", decía otro usuario.

