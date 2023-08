El antológico zasca de la AEMET a un negacionista del cambio climático: "Déjalo, ya está muerto"

Ni siquiera con la mitad de España derritiéndose son capaces los negacionistas de darle una vuelta a sus delirantes teorías de la conspiración. Con la tercera ola de calor del verano resistiéndose a irse y dejando tras de sí récords de temperaturas en parte del país, todavía se pueden leer un sinfín de bulos al respecto en las redes sociales, como el que ha querido desmentir la sede en la Comunidad Valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Precisamente, el organismo anunciaba que se habían recogido 45,6 grados en el aeropuerto valenciano, 2,3 grados más del mayor registro anterior, que databa del 6 de julio de 1986, el máximo hasta ahora de un histórico que comenzó a registrar valores en 1966. Explicaba la AEMET que el aumento de las temperaturas en ese punto se había producido a partir de las 14:00 horas, cuando cayó la humedad y se produjo un giro del viento a poniente.

La Asociación Meteorológica del Sureste, un canal de divulgación de la meteorología en el sureste peninsular que funciona desde 2008, se hizo eco este jueves desde su cuenta de Twitter de otros de los altos valores que había publicado el perfil oficial de la Agencia en la Comunidad Valenciana, añadiendo esa coletilla sarcástica que acostumbran a emplear los negacionistas: "Pues siempre ha hecho calor en verano".

"Pues siempre ha hecho calor en verano" 🔥 pic.twitter.com/ZK4RtBaiSz — AMETSE (@MeteoSE) August 10, 2023

No tardaron en darse por aludidos y acudir a la llamada, argumentando en su contra que tenían "mala fe" y que eran "un chiringuito", por eso publicaban esos datos con "desmanes ideológicos". Desde la cuenta procuraron contestar con educación y calma, pero acudió al rescate del primer señor Gestoso un segundo negacionista, esta vez simpatizante de Vox: "No se moleste, el error (provocado, por supuesto), está en los lugares distintos de medición y en condiciones ambientales diferentes alrededor de los aparatos de medición".

Otra cuenta de meteorología, esta vez de la Comarca del Noroeste de Murcia, apareció para decirle que esa acusación es falsa y que "las series que se comparan son de estaciones meteorológicas que están en las mismas condiciones durante décadas". Sin embargo, el hombre no dio su brazo a torcer y siguió preguntándose "por qué nunca se baten récords en las estaciones que no son urbanas", remachando que eso no sucedía "nunca en las rurales":

No sé moleste Sr Gestoso. El error (provocado, por supuesto), está en los lugares distintos de medición y en condiciones ambientales diferentes alrededor de los aparatos de medición. — Alfonso Español #VOX (@Alfonbay) August 10, 2023

Falso. Las series que se comparan es de estaciones meteorológicas que están en las mismas condiciones durante décadas. No diga falsedades. — Meteonoroeste.es (@meteonoroeste) August 10, 2023

Porqué nunca se baten récords en las estaciones que no son urbanas ?

Nunca en las rurales. — Alfonso Español #VOX (@Alfonbay) August 10, 2023

No se imaginaba el bueno de Alfonso Español Vox que el Servicio Oficial de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana iba a coger su tuit para explicarle que sus afirmaciones no tienen ningún sustento científico. Así, la AEMET le ha presentado dos estaciones rurales, una de ellas la de Atzeneta del Maestrat, que lleva registrando datos desde 1942 y está a cargo de la familia Beltrán-Monfort-Rovira desde entonces.

En un minucioso hilo, han ahondado en que se trata de una cuarta generación de meteorólogos de esta localidad castellonense y que miden en "un pueblo pequeño, en un entorno no alterado, realizando observaciones con los mismos instrumentos en décadas". La AEMET instaló en el mismo lugar una estación automática en 2006 para ampliar la red y la pusieron en un "terreno agrícola de almendros", y aún así, en esta zona rural, se registraron 44,4 grados este jueves:

Estimado Alfonso Español, claro que se superan récords en estaciones rurales. Ayer se superaron récords históricos en estaciones rurales y urbanas en una superficie de miles de kilómetros cuadrados en las provincias de Valencia y Castellón. https://t.co/PLIaWNfbFL — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) August 11, 2023

En la estación meteorológica de Atzeneta del Maestrat (Castellón), ayer se registró una temperatura de 43.5 ºC, el valor más alto en este observatorio desde que comenzaron los registros en 1942. Imagen del termómetro de máxima que nos envió el observador, Melcior Rovira Monfort. pic.twitter.com/l7A4zSmA5R — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) August 11, 2023

En Atzeneta del Maestrat, hay un observatorio con un viejo pluviómetro fabricado en los talleres Yoldi de Vitoria, que lleva registrando datos de precipitación en la localidad desde el año 1942. La familia Beltrán-Monfort-Rovira ha realizado las observaciones desde entonces. — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) August 11, 2023

El último observador de Atzeneta, Melcior Rovira Monfort, es la 4ª generación de meteorólogos de esta localidad castellonense, en L’Alt Maestrat. En la imagen, Melcior Rovira con su padre, Melcior Rovira Cabedo, el 3er observador meteorológico de Atzeneta. pic.twitter.com/Lsa4RqKNWc — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) August 11, 2023

Es un observatorio en un pueblo pequeño, en un entorno no alterado, realizando observaciones con los mismos instrumentos en décadas. — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) August 11, 2023

En el año 2006, con la ampliación de la red de estaciones automáticas, AEMET pensó instalar una de ellas en Atzeneta del Maestrat, junto al histórico observatorio, aunque el emplazamiento no era muy adecuado para una correcta ubicación de la torre de viento. — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) August 11, 2023

Por lo que desinteresadamente, Melcior Rovira cedió una parcela propia ubicada en un terreno agrícola de almendros próximo a la población, para lo que incluso se tuvieron que arrancar dos árboles para hacer hueco a la estación meteorológica. pic.twitter.com/FdQWjpMBBr — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) August 11, 2023

La estación meteorológica automática está en el campo. Fuera del pueblo, y ayer registró 44.4 ºC, también el máximo histórico de su serie. pic.twitter.com/eapKGBbiYJ — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) August 11, 2023

La familia Rovira-Monfort recibió el premio nacional de observación. Puede leer la historia de este observatorio en este enlace del blog de @AEMET_Esp y de paso conocer la impagable labor que hacen miles de observadores meteorológicos altruistas en España. https://t.co/oa5Iu2u9xM — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) August 11, 2023

La estación meteorológica de Chiva registró ayer 44.5 ºC, la más alta registrada en esta localidad, superando los 43.4 del 4 de julio de 1994. Imagen del termómetro de máxima que envía el observador, Víctor Marzo,@METEOCHIVA pic.twitter.com/Yvd558gzSc — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) August 11, 2023

La estación meteorológica de Chiva está en mitad del campo, fuera de la localidad, en un entorno plenamente rural. Adjuntamos imágenes de archivo. pic.twitter.com/VjGiSUN8x9 — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) August 11, 2023

El fabuloso hilo de la AEMET valenciana, un zasca de los más épicos que recordamos por La Jungla, no ha pasado desapercibido y así lo han aplaudido los tuiteros:

Está tenía que haber sido la política oficial de la AEMET desde que empezó la campaña ultraderechista de desprestigio y bulos contra la institución. No se hacen prisioneros y se pasa por la quilla a todo listillo que conteste gilipolleces. https://t.co/BZBOoPWXkg — El HiperForestal (@marine_forestal) August 11, 2023

La educación y sentido didáctico de la @AEMET_Esp y sus sedes sobrepasa con creces los límites intelectuales de aquellos a los que responden. No sirve de nada para los cerriles, pero al resto nos encanta. https://t.co/6gGVZ0T63h — José Ángel (@Ikesankom) August 11, 2023

Sublime respuesta!!! Ante la triste realidad que se está experimentando con el calentamiento global los negacionistas ya no saben que excusa poner. Estas respuestas con datos objetivos son las que más daño les hacen. Su argumentario se debe combatir de esta forma!! https://t.co/480yQeEmea — Suremet (@MeteoChatSE) August 11, 2023

Es que esto de @AEMET_CValencia es una fantasía de respuesta...



Es un 'dejalo, ya está muerto' de manual... 🤣 https://t.co/SvlDsEMDVJ — @carrizojavier (@mcarrizojavier) August 11, 2023

Totalmente surrealista que tengan que andar desmintiendo bulos de estos magufos cuando solo hay que respirar durante un minuto en la calle para comprobar la realidad. https://t.co/VV65q0ldHi — Jeckt (David) (@el_pardo_) August 11, 2023

Se puede decir más alto, pero no más claro.

El calentamiento global queda también en evidenciado en la estaciones situadas en entorno rural.

El tan repetido argumento de que el calentamiento se debe al calor del entorno urbano es absurdo, y completamente superado por los datos. https://t.co/IiHFoqc5C5 — P.Climatología (@PClimatologia) August 11, 2023

Quería compartir este zasca porque me parece maravilloso lo que está haciendo esta cuenta en las últimas semanas. Educación ambiental, sin tapujos y sin callarse. https://t.co/NhgikCmbJN — Cuerva I am (@DCuerva) August 11, 2023

A quien corresponda, que le suban el sueldo a la persona que lleva esta cuenta, no está suficientemente pagado el responder con educación a tanta tonteria https://t.co/9HdYjCm9st — Maria Del Carmen :) (@xxmarittzzaxx) August 11, 2023

Preguntados por el motivo de dedicarle tanto tiempo a los negacionistas, desde la AEMET valenciana aseguran que lo hacen "porque somos un servicio público y tenemos que ofrecer información contrastada a la mayoría de los ciudadanos que nos siguen y que no disponen de ella", añadiendo que dan esas informaciones "algunas veces corrigiendo datos erróneos que se tuitean, y que cada uno saque sus conclusiones".

