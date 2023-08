El vicio confesable de la monja 'tiktoker' Maje cuando va a Mercadona: "No me puedo resistir"

Todos tenemos placeres culpables y vicios confesables. Más allá de los típicos, como el tabaco, que afortunadamente cada vez se consume menos, están otro tipo de productos de los que tampoco conviene abusar, pero que son bastante más benévolos. Lo que sorprende en esta ocasión es que se trata de una monja la que realiza una confesión a través de su cuenta de TikTok, haciendo un ejercicio de honestidad y humor para contarles a sus seguidores qué es lo que siempre debe comprarse en Mercadona.

La religiosa es Maje Torrente, que tiene más de 52.400 seguidores en la red social, donde comparte todo tipo de contenido. Desde que empezó con su primer vídeo, en febrero del pasado año, la hemos visto cocinando, bailando y cantando, pero también probando todo tipo de filtros para hacer un alarde de sentido del humor. Asimismo, también reflexiona sobre la vida y cuenta su día a día, tanto en su trabajo como también en la comunidad religiosa o en los voluntariados con los que va colaborando.

De origen valenciano, Maje es la community manager del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), con sede en Baleares. Vive en Mallorca y forma parte de la Congregación de Religiosas Pureza de María, que gestiona la universidad. Ahora, durante sus vacaciones, la religiosa está haciendo el Camino a Santiago de Compostela desde Roncesvalles y va relatando sus etapas diarias con un gran éxito viral.

"Casi siempre caigo"

Sin embargo, no han sido estos últimos vídeos los que la han catapultado a la fama, sino uno que había grabado días atrás, a comienzos de este mes de agosto. Con su habitual "hola, majetes" con el que saluda siempre a sus seguidores, Maje exponía que había ido a un establecimiento de la cadena valenciana y no podía dejar de comprar uno de sus productos: "Estoy en Mercadona y cuando vengo hay una cosa a la que no me puedo resistir, casi siempre caigo".

Maje enseña entonces una bolsa de gominolas y pone cara de circunstancias, admitiendo que las compra casi siempre que va. Camino de las 70.000 reproducciones, es uno de sus vídeos más vistos y que cuenta con más comentarios. Así, mientras uno decía que "pensaba que eran las cremas", otros usuarios confesaban que "a mí me encantan", "a mí me pasa igual" y "viviría de chuches". También han tirado de humor para decirle que "no caerás en la tentación" y que "todos tenemos debilidades", admitiendo que "es difícil no caer en esas pequeñas tentaciones".

