Tom Holland, Taylor Swift o las amigas: la reflexión viral de las mujeres sobre cuál es su Imperio Romano

Todo comenzó con una simple petición de Artur Hulu, un apasionado recreador del Imperio Romano, y acabó convirtiéndose en lo más viral de la semana. "Señoras, muchas de ustedes no se dan cuenta de con qué frecuencia los hombres piensan en el Imperio Romano. Pregúntale a tu marido/novio/padre/hermano… ¡Te sorprenderán sus respuestas!", publicó en su cuenta de Instagram. Pero lo que en ningún momento pensó este fanático de la Antigua Roma es que su mensaje acabaría con cientos de mujeres preguntando a sus parejas y familiares y compartiendo las respuestas en TikTok.

En un primer momento nadie podía creerlo, pero el experimento acabó confirmando que los hombres piensan más en el Imperio Romano de lo que las mujeres imaginaba. Y lo más importante: de lo que ellos mismos creían. "Cada siete horas" o "al menos una vez a la semana" fueron algunas de las respuestas que se hicieron virales en redes sociales. Pero la pregunta es: ¿por qué los hombres piensan habitualmente en el Imperio Romano?

Una de las explicaciones al respecto es que a los hombres, por lo general, les interesan los temas relacionados con el Ejército y la Ingeniería. Y si hay algo que abundaba en el Imperio Romano eran estas dos temáticas. Pero no es la única. A lo largo de la historia, la temática de la Antigua Roma ha estado vinculada a historias que han sido aclamadas por la mayoría de hombres. Ejemplo de ello son algunas películas como 'Gladiator', 'La última legión' o 'Centurión'.

Imagen de una representación del Imperio Romano.

Pero dejando a un lado el motivo por el que lo hacen, la realidad es que, tal y como muchos de ellos han confirmado, a los hombres les llegan a la mente pensamientos intrusivos relacionados con el Imperio Romano de forma recurrente. Solo hay que ver los cientos de vídeos que se han hecho virales en TikTok, donde la gran mayoría responden con franqueza sobre la frecuencia en la que reciben este tipo de pensamientos.

Los vídeos virales han llegado a todas las partes del mundo y a todas las esferas. Y es que el debate no solo se ha quedado en los ciudadanos de a pie, sino que también ha involucrado a personalidades famosas del mundo del espectáculo o la televisión. Uno de ellos ha sido el actor Ryan Reynolds, quien no ha querido quedarse fuera de esta tendencia viral en redes sociales.

[La pillada a su vecina robándole WiFi se hace viral en TikTok: "Veo su móvil en mi televisión"]

El famoso actor canadiense-estadounidense ha publicado una fotografía en Instagram acompañada del siguiente mensaje: "Solo pensando en el Imperio Romano". Pero la aportación de Reynolds no quedó solo ahí. El actor acompañó la fotografía con la canción de Roman Holiday de The National, haciendo su aportación al 'trend' mucho más surrealista.

Pero, ¿cuál es el Imperio Romano de las mujeres?

Después de que las mujeres preguntaran a los hombres por la frecuencia en la que piensan en el Imperio Romano, ahora han sido ellas las que han cogido las riendas del debate y se han comenzado a viralizar por algunas de sus reflexiones. Tal y como han apuntado muchas jóvenes a través de vídeos publicados en TikTok, las mujeres también tienen su propio Imperio Romano. Es decir, al igual que les ocurre a ellos, las mujeres también tienen pensamientos intrusivos de forma frecuente.

"De las mujeres hay varios. Primero, que te secuestren. Yo pienso eso todos los días. Yo estoy echando gasolina y estoy pensando que me van a secuestrar", decía una joven en uno de los vídeos que se ha viralizado en redes sociales. Pero no es el único. "Otro es la interpretación de 'Umbrella' de Tom Holland". Te lo juro que yo lo pienso muchísimo. Y otro es la boda. La boda es el Imperio Romano de las mujeres. Ves ua foto de una boda y estás pensando en qué quieres hacer en tu boda", explicaba otra.

Pero Tom Holland, las bodas o los secuestros no son los únicos pensamientos recurrentes de las mujeres. Otros de los que más se repiten son: Taylor Swift, las examigas con las que ya no se mantiene relación, la cancelación de la serie Anne With E o la mítica foto de una mujer que se quemó el cuello por no usar protección solar.

Sigue los temas que te interesan