Gemma Cuervo arrasa en redes tras abrir su nueva cuenta de TikTok: "Se me ha entrado algo en el ojo"

A sus 87 años, Gemma Cuervo cuenta con una larga trayectoria en televisión, cine y teatro. Sus casi 70 años de carrera le convierten en una de las actrices más prestigiosas de nuestro país, reconocida por todos, también por los más jóvenes. Esto se debe, en parte, a su popular papel como Vicenta Benito en Aquí no hay quien viva.

A pesar de que han pasado 17 años desde que finalizara su emisión, los vecinos del edificio situado en la calle Desengaño 21 permanecen en la memoria de todos. Esto se debe, en parte, a la segunda oportunidad que la comedia de televisión está viviendo en Netflix. Aunque sus cinco temporadas pueden verse en otras plataformas como ATRESPlayer, Amazon Prime y HBO Max.

La amistad entre Concha (Emma Penella), Marisa (Mariví Bilbao) y Vicenta y sus ya míticas escenas de 'radiopatio' cuentan con una legión de fans. Tras la pérdida de las dos primeras, fallecidas en 2007 y 2013, respectivamente, Cuervo continúa con su legado.

A sus 87 años, la actriz que dio vida a Vicenta en la serie de los hermanos Caballero, quiere convertirse en una auténtica influencer. Y, para ello, ha sorprendido a todos al elegir TikTok, la red social más seguida por los adolescentes.

“Hola, soy Gemma Cuervo y hoy estreno mis redes sociales, nada menos. Así que quiero muchos followers, ya sabéis que 'followers' es 'seguidores'. ¡Hasta ahora! Os quiero", dice la galardonada actriz (Ondas 1967) en el vídeo con el que estrenó su cuenta este viernes y que cuenta ya con más de 6 millones de visitas.

En su perfil, la actriz ha publicado ya un total de 15 vídeos. En ellos, sus casi 300 millones de seguidores pueden encontrar desde escenas de la mítica serie Aquí no hay quien viva, hasta entrevistas de la actriz o vídeos grabados recientemente.

En uno de ellos, Cuervo aparece arropada por su hija, la también actriz, periodista y presentadora Cayetana Guillén Cuervo. Con ellos protagoniza otro de sus primeros vídeos, en el que le presenta a su community manager y tratan de explicarle, con un tono divertido y cariñoso, qué es TikTok.

@gemmacuervo_oficial Descubriendo nuevas formas de llegar a todxs vosotrxs. Gracias por tanto amor ❤️ ♬ Funny - Gold-Tiger

Cuervo se presenta en su red social con un guiño a una de sus frases memorables de su personaje de Vicenta: "¡No me acuerdo de lo que tenía que comprar!".

Y es que la actriz quiere dar protagonismo a su papel en la popular serie de Antena 3. Siempre con un tono de humor, Cuervo comparte con sus seguidores famosas escenas junto a sus fieles amigas en la ficción, Concha y Marisa.

Sus fans reaccionan con nostalgia a los vídeos

Como cabía esperar, en apenas 4 días, los vídeos acumulan millones de visitas y se han hecho virales. Los seguidores de la actriz y la serie han reaccionado a los vídeos con cariño y admiración hacia Cuervo. "Me ha entrado algo en el ojo", "Dan ganas de abrazarla y no soltarla" y "Te llevo viendo desde que era pequeña, has sido, eres y siempre serás una grande de este país y de la televisión", son algunos de los comentarios que pueden leerse en sus vídeos.

Otros han recordado con nostalgia la serie: "Echo de menos radio patio. Ya nada es lo mismo", "Veo Aquí no hay quien viva todos los días, sin exagerar, es mi serie favorita del mundo entero", "Mis amigas y yo siempre nos identificamos con vosotras". Con un público que ha recibido con cariño el estreno de la actriz en TikTok, parece que este solo es el inicio de su carrera también como 'influencer'.

