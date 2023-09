La pillada a su vecina robándole WiFi se hace viral en TikTok: "Veo su móvil en mi televisión"

En esta era de las pantallas, cuando pasamos más tiempo mirándolas que hablando con los demás, no es raro que sucedan situaciones hilarantes como la que nos ocupa. Compartir la imagen de nuestro móvil con la televisión es un procedimiento habitual, sobre todo cuando queremos usar una aplicación para ver contenidos que solo tengamos en el smartphone, como por ejemplo las que piratean la emisión de los partidos de fútbol, que son de las más populares. Pero también para enseñar fotografías o vídeos que tengamos en nuestro terminal.

Lo que quizás no haya trascendido hasta ahora es que equivocarse de televisión cuando uno comparte pantalla es más común de lo que nos imaginamos y el vídeo que se ha hecho viral lo demuestra. La DJ profesional y productora musical DJ Enka lo ha compartido en su perfil de TikTok, donde supera ya el medio millón de reproducciones. En 40 segundos se puede ver cómo su televisor muestra imágenes verticales de móvil, primero de un partido de fútbol, después del menú de inicio y finalmente de la aplicación WhatsApp.

"Calla, que seguimos otra vez", se le escucha a ella, advirtiendo que su vecina "no se está dando cuenta de que está en mi tele". Entiende Enka que acaba de "pillar a mis vecinos robándome la WiFi" y se observa cómo abren una conversación de WhatsApp con la madre de una de ellas, Carmen: "Acabamos de llegar a casa, está bien en ámbito genérico, pero bastante mareada, dice que tiene ganas de vomitar y esta un poco mareada, entonces va a ducharse, a poner el pijamita y a comer", se escucha en el audio antes de que el móvil finalmente se reiniciase:

"Yo lo dejo hasta que entre a la aplicación del banco", "mi vecino se conectaba a la barra de sonido y más de un susto me he llevado", "a mí el vecino me molestaba con su música y me conecté a su altavoz y se lo apagué" o "habrá escuchado el audio en tu televisión y por eso lo reinició" son algunos de los comentarios. Otros, se centran en especificar cómo ha sucedido eso. Mientras unos defienden que no está usando la WiFi, sino que se ha conectado por Bluetooth, hay que especifica que "para castear el móvil a la tele hay que estar sí o sí en la misma red". En todo caso, a estas alturas seguro que Carmen ya se ha enterado de su pifia.

