"Patxi, te voy a denunciar": la réplica de Vito Quiles a la acusación de "racismo" del portavoz

Aunque no ha habido sorpresas en el resultado de la votación a la investidura de Alberto Núñez Feijóo que se celebró este miércoles en el Congreso de los Diputados y terminó sin que el popular pudiese conseguir los respaldos necesarios, la jornada sí nos ha dejado un momento llamativo durante las comparecencias posteriores de los portavoces. El socialista Patxi López se enfrentó a uno de los periodistas que estaba preguntando y le dijo que no respondería a las cuestiones de un "racista".

Vito Quiles es el periodista en cuestión, acreditado por el Congreso y con trayectoria en medios como Estado de Alarma o 7NN, con una afinidad manifiesta hacia el espectro de Vox. El joven estaba junto al resto de profesionales esperando la valoración de López, como portavoz del PSOE en la cámara, y quiso formularle la última pregunta de la ronda, relacionada con la disciplina de voto del grupo; pero el socialista le cortó sin miramientos, sorprendiendo a propios y extraños.

"A ti no te voy a contestar nada, nunca", le espetó López a Quiles, justo cuando estaba dando por finalizada la rueda de prensa. Titubeó un segundo el portavoz, pero añadió un "te lo voy a decir a la cara", explicando que "he visto algún tuit tuyo, cuando la Selección Española jugó y ganó a Georgia, con un contenido racista; de tal manera que no voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas", se ha justificado:

Patxi López responde a uno de los acreditados en el Congreso de los Diputados: "A ti no te voy a contestar nada y nunca. Te lo voy a decir a la cara. He visto algún tuit tuyo cuando la selección española con un contenido tan racista de tal manera... Que no voy a respetar a un… pic.twitter.com/LF99J9hOY9 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 27, 2023

La respuesta de Patxi López no ha tardado en hacerse viral y contar con detractores y defensores, instalándose en lo más alto de las tendencias de las redes sociales. El tuit al que hizo referencia el socialista, eliminado anteriormente por Quiles, mostraba una fotografía de Lamine Yamal y Nico Williams abrazados, celebrando uno de los goles que clasificaron a España para la Eurocopa de 2024. El periodista preguntó "¿qué selección española es esta? Parece una broma de mal gusto":

El tuit eliminado de Quiles por el que López le ha llamado racista.

Aunque Quiles borró el tuit e intentó pasar de perfil sobre el tema, que había generado polémica, ahora ha querido explicarse en un vídeo publicado en sus redes desde el exterior del Congreso, avanzando que va a denunciar a Patxi López "por injurias y calumnias". Asegura que "no soy racista y él ha querido salir con ese insulto porque le he preguntado algo incómodo, si iban a votar con disciplina de voto lo que diga Pedro Sánchez a la Ley de Amnistía cuando muchos de ellos dijeron que estaba fuera de la Constitución".

"No soy racista, tengo un amigo negro"

Quiles intenta desmarcarse de las acusaciones de racismo incidiendo que en su tuit se refería a que Yamal "se regocijó cuando Marruecos eliminó a España, se rio de sus compañeros españoles", acusando además a su padre de ser "un violento" por "agredir una carpa de Vox en Cataluña". "Una persona así no se merece estar en la Selección, pero nunca me he querido referir a su color de piel", se ha defendido el periodista, añadiendo que lo que ha pasado "es una absoluta vergüenza" y "lo nunca visto antes en democracia".

Patxi López me llama racista y yo le respondo.



Ahora, explícaselo al juez @patxilopez. pic.twitter.com/0yTDOzmjJt — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) September 27, 2023

Bertrand Ndongo, conocido simpatizante de derechas y también creador de contenido polémico, ha aparecido entonces en escena como uno de los "mejores amigos" de Quiles, lo que les sirvió para desmarcarse de ese supuesto racismo: "Fíjense ustedes si yo soy racista y tú eres uno de mis mejores amigos", le dice, contestando el anteriormente conocido como el negro de Vox que López es "un gilipollas, más tonto... Qué vas a ser tú racista". Finalmente, ha reiterado que denunciará, publicando además otros tuits en los que carga contra el PSOE por lo sucedido mientras sigue siendo tendencia en X.

