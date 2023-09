Lamine Yamal, de presumir de Marruecos en el vestuario a ser llamado para jugar con España

Lamine Yamal ha sido la gran sorpresa de la lista de Luis de la Fuente para afrontar los dos próximos compromisos de la Selección. El jovencísimo jugador de 16 años se ha convertido en la gran apuesta de España para jugar contra Georgia y Chipre. Sin embargo, su llamada no ha estado exenta de polémica.

El talentoso atacante del FC Barcelona ha captado la atención de los medios, más allá de sus jugadas sobre el terreno de juego, por un polémico vídeo que ha salido a la luz en las redes sociales. En él, se puede observar a Lamine Yamal con una cierta actitud polémica que choca con la llamada de España.

Durante la grabación, se puede ver al delantero del Barça celebrando con efusividad una victoria de Marruecos. El joven jugador presume muy orgulloso de la victoria del combinado africano, mostrando su alegría con ciertos gestos llenos de mofa hacia sus compañeros, y se lleva reiteradamente la mano a la camiseta, llegando a besar incluso el escudo de la selección que dirige Walid Regragui.

Así se rio Lamine Yamal de sus compañeros españoles cuando nos eliminó Marruecos. Todo lo que hay que hacer es boicot a la selección hasta que no vuelva a ir convocado. pic.twitter.com/AaPKQAwMSZ https://t.co/fv6ytohiOS — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) September 1, 2023

Sin embargo, poco después de hacerse público ese vídeo, el jugador ha decidido obviar la llamada de Marruecos y ha preferido acudir con España. De hecho, a sus 16 años, ya ha sido internacional en las categorías inferiores de la Selección, por lo que ha querido acudir a la llamada de Luis de la Fuente para estar disponible en los dos siguientes compromisos internacionales.

Apoyo de De la Fuente

Luis de la Fuente fue preguntado en la rueda de prensa posterior a dar la lista por la situación de Lamine Yamal. A pesar de la polémica generada con el vídeo, el seleccionador respondió de manera contundente y aseguró que tiene el total compromiso del jugador para lucir la camiseta de España.

"Lamine sabía que quería venir con nosotros, lo había demostrado en el resto de categorías. Es un futbolista excepcional, está tocado por esa varita de dios. Es diferente. Nunca miro la edad, miro la capacidad y la categoría y creo que está preparado", aseveró Luis de la Fuente.

[Luis de la Fuente tras los aplausos a Rubiales: "No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón"]

"No es fácil a veces tratar con las presiones de ciertos jugadores para que jueguen con España cuando tienen presiones de sus países de origen. En la selección tienen que estar los jugadores que quieran estar. Lamine quiere estar con nosotros y se siente identificado con el escenario de jugar con la selección española", añadió.

Además, Luis de la Fuente se encargó de despejar cualquier duda a pesar de la precocidad de la llamada, pues tan solo cuenta con 16 años. "Su edad no me ha generado ninguna duda. Para mí Lamine es genial, no hay problema de edad. Esos jugadores avanzan a un ritmo muy superior al de otros jugadores. Hay que darle oportunidad de que siga creciendo, que le queda muchísimo", declaró.

