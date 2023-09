Luis de la Fuente tras los aplausos a Rubiales: "No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón"

Luis de la Fuente dio una nueva lista de la selección española de fútbol para enfrentarse a Georgia y Chipre la próxima semana. Sin embargo, la convocatoria quedó en un segundo plano y esto se debió a la polémica que se ha vivido dentro de la Real Federación Española de Fútbol en las últimas semanas. Durante su intervención, el técnico ha querido mostrar su posición.

El seleccionador fue señalado tras aplaudir junto a Jorge Vilda en la Asamblea extraordinaria. En ella, los dos entrenadores aplaudieron al todavía presidente de la Federación por aquel entonces y, por dicho motivo, Luis de la Fuente ha decidido dar explicaciones y poner en contexto todo lo ocurrido.

El técnico se mostró muy compungido por lo ocurrido y quiso pedir perdón de manera reiterada. Además, el seleccionador añadió que nunca se planteó dejar su puesto debido a que ha tenido el apoyo completo de las Territoriales y de Pedro Rocha, presidente interino de la Federación.

De la Fuente pide perdón por los aplausos a Rubiales y afirma: "No tengo que dimitir"

Pedir perdón

"Buenos días, me gustaría comenzar explicando lo vivido en la Asamblea del pasado viernes. Ante la repercusión que han tenido mis aplausos el pasado viernes, quiero explicar lo allí vivido. He recibido críticas por ello, muy duras. Pienso que son merecidas y lo lamento y comprendo. Pido perdón por ellas. Son unos hechos injustificables. Fui convencido de que asistíamos a un acto protocolario de despedida del presidente, pero lo allí vivido fue completamente diferente. En mis 26 años de entrenador, siempre he tenido un comportamiento intachable. Todos recordamos lo que ocurrió con los jugadores. Ni Jenni Hermoso ni el resto de compañeras son culpables de lo allí vivido. Quiero destacar la gesta de lo allí conseguido. Me gustaría pasar página de este incidente y quiero hablar de fútbol".

Su comportamiento

"Todos los que me conocéis sabéis cuál es mi comportamiento. Todos tenemos que mejorar en materia de igualdad, yo el primero".

Cuestionado

"A mí me gustaría que me cuestionaran por los resultados, aquí no me siento cómodo, no me gusta que se me cuestionen unos valores que tengo muy interiorizados. Eso sí que me genera inquietud, me gustaría que me cuestionaran por los resultados".

Traicionado por Rubiales

"Llegué pensando que iba a ser una dimisión y nos quedamos en shock cuando no fue así. Nos quedamos completamente sorprendidos".

Aplausos a Rubiales

"Ya lo he comentado en el comunicado, donde censuré la postura y los actos que se habían producido con Jenni Hermoso en la entrega de premios. No tengo que dimitir. Tengo que pedir perdón. Cometí un error humano que es inexcusable".

Sensaciones en la Asamblea

"Me quedé en blanco, fue una situación que me superó".

Cómo lo vivió

"Yo lo viví desbordado, no supe estar a la altura. Cuando salgo ante las cámaras, no me reconozco. Dentro del bosque uno no ve más que ramas. Cuando sales del bosque, empiezas a ver la verdadera dimensión de la situación. Fue así".

Plantearse dimitir

"Cuento con el apoyo de las Territoriales y el apoyo del presidente de la Federación. Si no hubiese sido así, me hubiese ido. Lo de Yolanda Díaz es otra opinión más, tiene derecho a hablar".

Qué aplaudió

"Aplaudí por ese contexto. Estuve en un ambiente de presión, me sentía incómodo. Nunca había vivido una situación de ese calibre. Cuando salgo de la asamblea, necesito un tiempo para reflexionar y ver en perspectiva. Me reuní con mi equipo para ver cómo afrontarlo. Mi comunicado fue una hora después de la FIFA, es imposible que lo preparase después. Desde esa perspectiva empezamos a elaborarlo, es imposible que en una hora lo hiciese. Pudimos sacar un texto que reflejaba lo que yo sentía".

Las explicaciones

"Hay gente que seguramente haya alabado que me haya dilatado en el tiempo para dar explicaciones. Esta es mi casa, es mi espacio. Entendía que tenía que ser aquí. Mi disculpa y mi perdón son sincero, de verdad. Me gustaría que también lo pensasen así".

Aplausos por miedo

"Siempre estoy al lado de la igualdad y del respeto. Tengo que mejorar y hay que seguir trabajando en materia de igualdad. Hoy hemos mejorado. Dejadme concededme el derecho a equivocarme y rectificar. Si tuviera la posibilidad de echar el tiempo atrás, te garantizo que no actuaría igual.

Hablar con Hermoso

"No he tenido la ocasión, sinceramente. Está viviendo un momento difícil y no es la responsable de lo que está viviendo. No he hablado con ella y quizás me ha faltado valor".

Debe dimitir Rubiales

"No soy quién para juzgar a nadie. Hay que esperar a que tengamos el dictamen de lo sucedido".

Tardanza en el comunicado

"Los tiempos son los que fueron. Yo no tengo esa facilidad para sacarlo en una o dos horas. Lo siento. Cuando me aparto y empiezo a valorar, empiezo a tomar decisiones. Tardé 24 horas, lo más rápido que lo pude hacer".

Marcha

"Si en algún momento los responsables me hubiesen dicho que no contaban con su apoyo y confianza, me hubiese ido".

Ausencia de Borja Iglesias

"Borja no viene exclusivamente por tema deportivo. He considerado que había otros jugadores. Creo que estaría encantado de venir y respeto si fuera lo contrario. Están obligados a venir si son llamados, pero no querría a nadie que no esté a gusto".

Convocatoria de la Selección

"Laporte está en un momento muy bueno. Seguramente estemos en una etapa de cambio. El futuro, seguramente lleve a que muchos futbolistas se vayan a Arabia y que el escenario que tengamos sea este. Cada convocatoria será un caso diferente".

Cambios en la portería

"Celebro que cada día lo tenga más difícil. Hay porteros de muchísimo nivel. Cuantas más dificultades tenga para hacer la lista, muchísimo mejor."

Llamada a Yamal

"Lamine sabía que quería venir con nosotros, lo había demostrado en el resto de categorías. Es un futbolista excepcional, está tocado por esa varita de dios. Es diferente. Nunca miro la edad, miro la capacidad y la categoría y creo que está preparado".

Confianza de los futbolistas

"No temo perder la confianza del vestuario por todo lo que ha pasado estos días. Ellos me conocen desde que eran muy jóvenes, saben qué valores tengo. Siempre me he comportado en el marco del máximo respeto a la igualdad".

Posible llamada a Isco

"Isco es un futbolista grandísimo, con un talento especial. Ha habido un tiempo que ha estado apartado de le élite y ahora ha vuelto. Le estamos haciendo seguimiento. He estimado que hay otros jugadores en mejor momento, pero por supuesto que tiene las puertas abiertas. En un futuro, si sigue así, podría estar aquí".

El ambiente de los partidos

"Sé como Granada vive el fútbol y contaremos con el apoyo incondicional de la afición. Será un partido muy importante para nosotros y para ellos".

Entender a Borja Iglesias

"Tiene las puertas abiertas de la Selección siempre que quiera venir. Hay libertad de expresión y también entiendo a su entrenador. Él ha dicho lo que sentía en un momento, pero debemos de hablar de los jugadores que están aquí".

Ausencia de Pedri

"Le deseo una prontísima recuperación. He hablado con él y le trato de animar para que esté recuperado lo antes posible".

Abel Ruiz

"Es un futbolista que lo está haciendo bien en su club y está creciendo muchísimo. Me gustan los jugadores valientes como él y además es un valor de futuro. Nos da seguridad y total garantías".

Planificación de convocatorias

"Cada compromiso es diferente. Buscamos competir bien y hacerlo lo mejor posible. Las convocatorias se hacen equilibrando muchos aspectos. Es una gran convocatoria que nos da seguridad para afrontar los partidos con muchas garantías. Me pensaré si abro los entrenamientos del lunes al público".

Joselu

"Joselu ha estado con nosotros jugando en el Espanyol. No miro el origen, miro al futbolista. Hace que el resto de compañeros rindan más porque exige mucho. Ha tenido minutos importantes y está viviendo una experiencia increíble en el Real Madrid".

Jordi Alba

"Me ganó en la Nations League. He hablado con él en varias ocasiones y me dijo que tendría que pensarse su futuro. Con toda confianza me dijo que no quería seguir y que quería centrarse en su club. Es una pena no poder contar con él".

Definición de Lamine

"Es genial, en una palabra".

Azpilicueta

"Azpilicueta es un valor seguro. Tiene categoría, nivel experiencia... humanamente es fantástico y ejerce de conductor a la gente joven. Tiene muchas virtudes. Es un gran futbolista y todavía tiene muchas cosas por hace".

Dudas con la edad Yamal

"La edad de Lamine Yamal no me ha generado ninguna duda. Para mí Lamine es genial, no hay problema de edad. Esos jugadores avanzan a un ritmo muy superior al de otros jugadores. Hay que darle oportunidad de que siga creciendo, que le queda muchísimo".

