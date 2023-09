Alejandro Blanco aconsejó a Luis Rubiales que abandonara la Federación: "Tienes que dimitir"

Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, compareció en la mañana de este viernes ante los medios de comunicación para arrojar un poco más de luz y explicar su postura sobre el 'caso Rubiales'. El mandatario confesó que en los últimos días había aconsejado a Luis Rubiales, su "amigo", que dejara su cargo en la Real Federación Española de Fútbol tras el escándalo: "Tienes que dimitir", le dijo.

El dirigente del COE fue claro sobre las razones por las que no acudió a la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF donde Rubiales se negó a dimitir, mostró su apoyo públicamente a Jennifer Hermoso después del beso que le propinó el expresidente de la RFEF y confesó haber hablado con Rubiales durante los últimos días.

Además, se mostró compungido por el hecho de que los numerosos éxitos deportivos españoles en los últimos tiempos se hayan visto empañados por este hecho, y quiso recalcar que España sigue siendo una opción firme para albergar el próximo Mundial de fútbol de 2030.

Dimisión de Rubiales

"Más allá del gesto, de lo que después se planteó y está en la sociedad. Le planteé a mi amigo Luis Rubiales que había tres cosas que hacer. La primera, pedir perd´n de verdad. La segunda, explicar qué es lo que se había hecho con el fútbol femenino, porque cuando empieza este equipo las jugadoras no tenían nombre en sus camisetas, se ha hecho una apuesta. Y lo siguiente, sin ninguna duda, plantear la dimisión".

Un asunto social

"Este caso es más complicado, primero porque cuando hablé con Luis Rubiales, creo que estamos en un momento muy complicado para la institución, para el fútbol, para el deporte español. No olvidemos el país en el que vivimos, y el tema de la mujer cobra especial importancia como siempre ha debido ser. Sientes dolor por esa persona, pero sobre todo por las consecuencias de los actos".

No estuvo en la Asamblea de la RFEF

"Yo no voy a todas las Asambleas de las Federaciones, voy cuando puedo. Esa Asamblea no era para que yo fuese, yo voy en las generales, que es cuando se presentan los presupuestos y se habla de la planificación, esa es mi obligación. La imagen del deporte, por desgracia, me duele ver todas las entrevistas que se les han hecho a las jugadoras de fútbol y a los deportistas, reclamando ese espacio que se merecen, esa imagen que ha sido mala, que somos portada de todos los medios de comunicación en España y en el extranjero la salvaremos con los resultados de nuestros deportistas. Me niego a aceptar que la imagen de un momento complicado y difícil que nunca debía ocurrir, distorsione la realidad del deporte español".

Sobre Jenni Hermoso

"En el caso de Jenni, mi primer debate con la política fue cuando yo empecé a recibir a los deportistas en esta casa, Jenni es una deportista número 1, lleva 17 años en el alto nivel, sabe que nos tiene a su entera disposición para lo que necesite. Es un momento muy complicado para ella, pero nosotros estamos al lado de ella y de todas las deportistas".

Habló con Rubiales

"Con Luis Rubiales he hablado por teléfono muchas veces, la última vez el jueves de la semana pasada, el día anterior a la Asamblea. Desde ese día hemos intercambiado mensajes".

El Mundial 2030

"En el tema del Mundial la imagen de España en el deporte es tan fuerte que esto no puede mancharnos, España merece organizar ese Mundial. El Gobierno lo tiene claro y debemos hacer un trabajo conjunto, Infantino conoce la realidad del deporte español y sabe que somos una organización seria y responsable. Nadie está por encima de España en el aspecto deportivo y organizativo".

Que lo arregle el fútbol

"Creo que hay una parte importante que antes la decía de pasada. El fútbol tiene que resolver el problema del fútbol. Si necesitan mi ayuda y mi opinión, se la daré encantado, pero es el fútbol el que tiene que arreglar el problema. Hay una Asamblea elegida democráticamente, y ellos son los que lo tienen que resolver. Ahora hay un presidente interino que es Pedro Rocha, y tendrán que tomar decisiones".

La Justicia

"Creo haber respondido fielmente a lo que pienso, creo que soy el mayor defensor de los presidentes y de las Federaciones y de los deportistas, y cuando hay un tema como este jamás me he escondido. Quizás mi defecto o mi virtud es que nunca explico lo que hago, mi posición es clara en este tema y solo pido que el deporte deje resolver el problema en el ámbito que le toca. En el caso de que eso tenga que ir a la Justicia, que resuelva la Justicia".

