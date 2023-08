Hasta Jorge Vilda y Luis de la Fuente apuñalan ahora a Rubiales 24 horas después de aplaudirle

La polémica que está rodeando a Luis Rubiales durante los últimos días ha dejado también en el foco a dos de las figuras más importantes del fútbol español: Jorge Vilda y Luis de la Fuente. El primero se ha quedado sin staff y el segundo se está intentando salvar de la quema.

Luis de la Fuente, seleccionador nacional masculino, acaparó muchas miradas durante la Asamblea del viernes. Y es que el técnico se mostró efusivo y no dudó en apoyar a Luis Rubiales en el momento en el que este decía reiteradamente que no iba a dimitir. Un día después, ante las reacciones a las palabras de Rubiales, decidió desmarcarse y unirse a la oleada de condenas hacia el ya expresidente de la Federación.

Por otro lado, está el caso de Jorge Vilda. El seleccionador femenino estuvo también presente en la Asamblea y, al igual que De la Fuente, quiso apoyar el discurso de Luis Rubiales. Incluso, el de Motril le propuso una renovación por los próximos cuatro años a razón de medio millón de euros por temporada. Sin embargo, 24 horas más tarde criticó los actos de Rubiales.

Máximo apoyo

El lustro de Luis Rubiales al frente del fútbol español ha dejado tres seleccionadores nacionales masculinos: Hierro, Luis Enrique y Luis de la Fuente. Sin embargo, en la selección femenina siempre ha sido dirigida por Jorge Vilda.

El técnico llegó al cargo en 2015 y, por primera vez, ve como su puesto se desmorona. Durante la tarde del sábado once miembros de su cuerpo técnico dimitieron. Lo hicieron por "los acontecimientos sucedidos tras la final de la Copa del Mundo" y las "actitudes inaceptables" de Rubiales.

Horas más tarde, el propio seleccionador también lamentó las acciones de Rubiales tras la final ante Inglaterra. En un comunicado a EFE, definió como un "comportamiento impropio" tras la final del ya expresidente de la Federación.

Vilda y Rubiales siempre han mantenido una buena relación, algo que se vio claramente durante la Asamblea extraordinaria del pasado viernes. Durante el discurso, Rubiales se dirigió directamente al seleccionador en referencia a la polémica de su gesto en el palco: "Quiero mirar a Jorge Vilda. Hemos pasado por mucho en estos años. Tú has pasado lo mismo que lo que me están haciendo ahora a mí. Me emocioné muchísimo, hasta el punto de perder el control, en el que en el primer momento miraste al palco y me dedicaste la victoria y te hice la señal de 'ole tus huevos'".

Luis Rubiales y Jorge Vilda celebran el pase de España a la final del Mundial femenino EFE

Sin embargo, ese no fue el único 'guiño' de Rubiales a Vilda. Tras disculparse con la Casa Real por su gesto frente a la reina Leticia y la infanta Sofía, el de Motril lanzó un mensaje a Vilda. Unas palabras que pillaron por sorpresa al técnico campeón del mundo.

"Jorge, he activado los mecanismos para activar que te quedes con nosotros los próximos cuatro años con nosotros para cobres casi medio millón de euros. Te lo mereces". Estas fueron las palabras de Rubiales. Mientras tanto, ante los aplausos de los congregados, Vilda se limitó a sonreír y mirar fijamente a Rubiales.

La figura de Rubiales siempre ha sido importante para Vilda. Él fue quien más le apoyó hace un año con la polémica de 'Las 15'. Así lo confirmó el seleccionador en la previa de las semifinales del Mundial ante Suecia: "Ya que hablamos de pasado, quiero poner en valor el apoyo de Luis Rubiales. Reaccionó con valentía y apostó por mi cuerpo técnico y por mí. Hay que felicitarle por la gestión", apuntó en la rueda de prensa.

Tras la eliminación en la última Eurocopa ante Inglaterra, las jugadoras mostraron su malestar por la preparación y el mensaje de Jorge Vilda que, a su gusto, no terminaba de calar en ellas". En ese momento, con el técnico contra las cuerdas, Luis Rubiales no dudó en ratificarle.

Espantada

Por su parte, Luis de la Fuente parece haber cambiado de parecer en apenas 24 horas. El seleccionador nacional masculino estuvo presente durante la Asamblea del viernes y no dudó en aplaudir cada intervención de Luis Rubiales. Sin embargo, el comunicado de la FIFA le hizo cambiar de parecer.

El sábado por la mañana, FIFA se adelantó al Gobierno y a todos los estamentos y decidió suspender a través de su Comisión Disciplinaria de manera "provisional" a Luis Rubiales por un periodo de 90 días impidiéndole realizar "toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional".

Ese comunicado parece que alteró por completo la posición de De la Fuente. De reír y aplaudir las palabras de Rubiales a condenar sus actos. Todo esto en 24 horas. El técnico censuró "sin paliativos el comportamiento equivocado y fuera de lugar" de Luis Rubiales.

Luis de la Fuente, en su presentación junto a Rubiales y Luque. RFEF

De la Fuente quiso dejar "clara" su postura sobre los hechos acaecidos y a manifestar además su "repulsa absoluta ante cualquier acto de violencia machista. No caben posturas tibias a la hora de enfrentarnos a este tipo de situaciones".

Un jugador de la Selección, Borja Iglesias, también comparte las palabras de su entrenador, pero él quiso ir un paso más allá: renunciar a la Selección hasta que se hiciera justicia: "He tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes", apuntó en redes sociales.

"Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera", añadió.

