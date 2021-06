El respuesta de un catedrático al reportero que buscaba su crítica al indulto

Los indultos a los presos del procés siguen en la agenda mediática de nuestro país, pero también de medios extranjeros como el Financial Times, The Guardian o The Washington Post, los mismos que se han hecho eco de la declaración de "concordia y convivencia" a la que ha apelado Pedro Sánchez desde el Liceu para defender su decisión de indultar a los responsables del 1-O a pesar de la rotunda negativa de la oposición.

En este contexto, un reportero de EDA TV ha salido a la calle para entrevistar a los viandantes sobre el tema. Vito Quiles, micrófono en mano, se instalaba en las inmediaciones de la madrileña calle Ferraz donde se ubica la sede socialista para formular sus preguntas, que en ocasiones se han tomado un matiz un poco agresivo.

Después de entrevistar a diversas personas cuya opinión iba en sintonía con la línea editorial del reportero, se topó con un hombre trajeado que no reconoció pero que, seguramente, ya no olvidará. Se trata del catedrático y doctor en Ciencias Políticas Francisco Aldecoa, más conocido como Patxi Aldecoa, licenciado también en Ciencias Económicas y especializado en Relaciones Internacionales y de la Integración Europea.

"Esta es mi opinón"

Quiles abrió la veda preguntándole su opinión sobre los indultos: "Son completamente necesarios para que haya una reconciliación entre españoles", le respondió, al tiempo que el reportero cuestionó que si el camino para el entendimiento pasaba por sacar a presos de la cárcel. "Los presos están fuera ya. Vamos a hablar con propiedad, ninguno de ellos está hoy en la cárcel", precisó el catedrático desdiciéndole.

"¿Es concordia sacar a delincuentes de prisión?", insistía mientras Aldecoa reiteraba que "si usted me pregunta mi opinión, se lo digo con claridad: creo que va a facilitar el entendimiento entre los españoles, va a ser posible que la unidad de España se fortalezca". La respuesta seguía sin encajarle al de EDA TV y no cejaba en su empeño de conseguir su titular, pero en cambio se llevó un zasca épico.

"Eso es lo que yo creo y si a usted le parece mal es su problema. Yo le digo mi opinión, la de un catedrático de universidad que lleva 50 años estudiando esto":

Descripción grafica de "Ir ha por lana y salir transquilado" pic.twitter.com/Y6Uk7VcA2o — 🇪🇦ʜᴇꜱᴘᴀÑᴏʟᴀᴢᴏ®💃🏻🐃🥘 (@Hespanolazo) June 21, 2021

The show mast go on!!!

Y final hapoteósico del parguelas🤣 pic.twitter.com/6GqmPLSfRQ — 🇪🇦ʜᴇꜱᴘᴀÑᴏʟᴀᴢᴏ®💃🏻🐃🥘 (@Hespanolazo) June 21, 2021

El corte de Aldecoa al reportero, que continuó dejándolo en evidencia, se ha hecho viral en las redes sociales, donde ha cosechado la ovación de aquellos que también están a favor de los indultos, que han criticado a su vez al reportero por su forma de interrogar para insitcar a una respuesta concreta.