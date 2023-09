Anuncia la muerte de su abuelo maquillándose en TikTok: el macabro vídeo que cabrea a las redes

Es complicado juzgar la actitud de las personas tras sufrir una experiencia traumática como es la pérdida de un ser querido. Hay casi tantas formas de sobrellevar el duelo como individuos existen en el mundo, pero la era de las redes sociales siempre nos lleva un paso más allá para abrir un nuevo debate: ¿se puede anunciar la muerte de un abuelo con un vídeo de maquillaje? Esto es lo que ha hecho la influencer catalana Júlia Rodríguez y las críticas no dejan de lloverle desde entonces.

La joven, de 19 años y con más de un millón de seguidores en TikTok, trabaja como modelo y comparte todo tipo de contenidos en los que baila, muestra productos o enseña cosas de su vida personal, lo normal en estos casos. Sin embargo, Júlia ha ido más allá contando que su abuelo había fallecido mientras hacía un Get ready with me (GRWM), una tendencia muy popular en la red social que consiste en acompañar a la autora del vídeo mientras se prepara para acudir a una cita o a un evento.

En este caso, Júlia se maquillaba para ir al entierro de su abuelo en el que decía ser "uno de los peores días de mi vida". Empezaba admitiendo que "no me apetece nada hacer este vídeo, pero ya que os cuento mi día a día, así ya sois conscientes de la situación". Recordó que había anunciado que el anciano estaba "mal del corazón y le tenían que operar dos veces", contando que en la segunda intervención le dio un ictus, pero no le quedaron secuelas, así que tres días después lo llamó para ir a verlo al hospital.

"Mi hermano está llorando"

"No me dejaron entrar, no entendía por qué y le escribí para decirle: 'Yayo, diles que me dejen entrar'", continuó relatando Júlia, que era la única familiar presente cuando los doctores llamaron en el pasillo a la familia de Martín. "Le había dado otro ictus y tenía secuelas, de mi nombre no se acordaba mucho, había muchas cosas de las que no se acordaba", contaba con total naturalidad la joven mientras se extendía la base, se ponía polvos, se rizaba las pestañas y se echaba una buena capa de máscara:

La joven ahondó en que volvieron a operarlo hace un mes, le quedó "un poco tocado el riñón" y lo mandaron para casa aunque estuvo entrando y saliendo del hospital: "Anteayer por la noche, mi padre nos dijo que nos llamaban de urgencias porque había vuelto y estaba muy grave, cuando llegamos había fallecido", anunció, mientras de fondo se escucha el llanto de un niño y ella misma reconoce con frialdad que "es mi hermano, que está llorando porque se lo acaban de decir ahora".

Júlia confiesa, sin dejar ni un momento de ponerse guapa para el tanatorio, que "no lo asimilo, solo me he derrumbado al momento de despedirme de él en el hospital y luego por la mañana escribiendo un mensaje", lamentando no poder llorar para tomar consciencia de lo sucedido: "Tardaré meses o semanas o no sé, ahora mismo no entra en mi cabeza", dice casi al finalizar el vídeo, que ha superado el millón de reproducciones en TikTok y más de 1.400 comentarios, la mayoría de ellos criticando su actitud, como también ha sucedido en otras redes sociales como X:

en una parte del vídeo dice “no me apetece nada hacer este video pero lo hago” — deftones victim ⚔️🇦🇷🇪🇸 (@crueltyjeni) September 26, 2023

Se le ve afectada, si. — 💓Michú💓 (@NolaWars) September 26, 2023

es que me parece de puta coña que lo esté contando como si nada, y yo no tuve ni cojones a vestirme no me jodas — carlitaa🫶🏻 (@carlaaggrr) September 26, 2023

Que vergüenza — Alicia ♱ (@psycoangeli) September 26, 2023

lo del hermano llorando… en fin💀 — rocío🦎 (@kimbakimbala) September 27, 2023

El día que le quiera mandar un mensaje o le quiera llamar y no le conteste nadie, ahí se va a dar cuenta de que su abuelo dejó de existir para siempre y nunca jamás lo volverá a ver — 🚬 (@francescoli1996) September 26, 2023

Sáquenme del siglo XXI por favor. — Alterado y agotado 🇪🇦 (@ambocoosas) September 27, 2023

Sube mi hija un vídeo así después de que muera mi padre y abro todos los telediarios. — Mario (@MarioYuste) September 26, 2023

Esta chavala es una psicopata de cuidado — Tinho (@manuutinh0) September 26, 2023

… se nos está yendo el pistón. Definitivamente. 🤦🏻‍♀️ — pilu (@padillalv1) September 27, 2023

Surrealista — niievescrb (@NievesCruzb) September 27, 2023

Get ready to the funeral, lo típico — MATTA (@gp_matta) September 27, 2023

La buena disociación — María Cabañas (@customizarte) September 27, 2023

Internet es el peor invento del ser humano — nolito tanga frito (@manuelSM895) September 26, 2023

El resto de vídeos que ha publicado en TikTok durante estos días no han hecho referencia a lo sucedido con su abuelo, pero sí le ha dedicado un post en Instagram, donde ha puesto varias fotos con él de pequeña. "Sigo sin asimilar que no te vaya a abrazar nunca más ni que vayas a estar a mi lado para hablar y contarte mis cosas, nunca se me ha ido nadie y no me esperaba que tú fueras la primera persona y tan pronto", le ha escrito, prometiéndole que "haré que estés muy orgulloso de mí, yayo".

Sigue los temas que te interesan