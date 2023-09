¿Qué piensan los catalanes de los madrileños? La encuesta viral que triunfa en TikTok

En España no cabe un tópico más. Que si los gallegos no se sabe su suben o si bajan, que los andaluces son unos vagos, que los catalanes con unos agarrados o que nadie gana en chulería a los madrileños. Estos son solo algunos de los costumbrismos que se han ido perpetuando en el tiempo, pero basta con viajar un poco para descubrir que el porcentaje de necios y de gente maravillosa es el mismo en cada comunidad autónoma.

El fútbol y la política han hecho mella agrandando las rivalidades entre ciudades, siendo sin duda la más relevante la que se mantiene entre Madrid y Cataluña, muchas veces también amplificada por los medios de comunicación. Con la idea de "romper estereotipos", el tiktoker DELE, con cerca de 4.000 seguidores en la red social, ha grabado una nueva encuesta callejera en Barcelona preguntando qué es lo que opinan los catalanes de los madrileños.

"Estoy en Barcelona ahora y voy a preguntarles a los catalanes qué opinan de los madrileños", anuncia el joven, móvil en mano. El primer chico entrevistado admite que "solo he estado un par de veces allí", pero valora que "la gente era maja" aunque es crítico con "los madridistas, que me dan una pereza... Buah, es que me dan asco, mucho asco", dice sin cortarse ni un pelo, añadiendo que "veo su campo, veo el Bernabéu y digo: 'Hostia, qué puto asco'".

"Nos caen muy bien"

También eran culés las chicas que aparecen en segundo lugar, remarcando que dejando fuera a los seguidores del Real Madrid, "opino que son buena gente, que son realmente amables", dice una, mientras otra sostiene que "en general bien, tampoco tengo experiencias buenas ni malas" y la tercera confirma que "la gente es superabierta, aquí un poco más cerrada, y son muy guapos los madrileños".

"Pues yo creo que son gente simpática aunque a mí la ciudad de Madrid como tal no sé, no me gusta", matiza otro joven, siguiendo las intervenciones otro chicho que asegura que "son una gente estupenda, siempre que he ido allí me han tratado genial y nunca he tenido ningún problema". Para finalizar, el último entrevistado sigue la misma línea que los anteriores: "Realmente me caen muy bien, siempre me ha parecido una ciudad superenérgica, con gente supersimpática y que nos caen muy bien".

Las reproducciones ya superan las 42.000 y los comentarios son más de un centenar, una mayoría de ellos confirmando lo que decían los entrevistados. "Soy catalana y he vivido 20 años en Madrid, los madrileños son gente genial", "la gente cuando viaja conoce de verdad a los demás y se da cuenta de que no somos tan diferentes", "que gusto da escuchar gente joven decir cosas así, como madrileña los catalanes me gustan mucho", "aquí una catalana a la que la gente de Madrid le parece amable, atenta, abierta y divertida, siempre me he sentido bien allí" son algunos de ellos.

Otros han reflexionado que "la rivalidad nace del fútbol y la política, si quitas eso, la combinación es muy buena, y soy madrileño que vivió en Barcelona", "soy de Barcelona, tengo amigos en Madrid y he ido allí y muy bien, la rivalidad es por fútbol y política" y que "el problema de España no es su gente, sino la prensa que solo vomita odio". Finalmente, una mujer sí ha puesto una pega a estos comentarios idílicos: "Cuando fui por primera vez a Cataluña tenía 23 años y tengo 58, no he vuelto a ir porque hablan catalán y no entiendo ni jota".

