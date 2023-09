La polémica boda cofrade que ha enfadado a hermandades de media España: "Bochornoso"

En la misma semana en la que hemos conocido el archivo de la denuncia presentada por la asociación Abogados Cristianos contra la sátira de la Virgen del Rocío que se emitió en TV3 el pasado 4 de abril, se ha difundido el vídeo de una boda cofrade que está dando auténtica vergüenza ajena a aquellos que sí se sienten y viven como cofrades en toda España por el esperpento que organizaron los amigos del novio simulando un cortejo procesional en mitad del convite.

Es habitual que en los enlaces en los que alguno o ambos contrayentes viven con pasión la Semana Santa haya algún tipo de guiño, pero siempre guardando el máximo respeto por la religiosidad y las tradiciones. Quizás una marcha sonando en el baile, una banda cofrade tocando en la iglesia o el ramo de novia ofrecido a sus imágenes titulares; sin embargo, en la boda que se ha viralizado hemos podido comprobar como lo que importa ahí es la juerga más que otra cosa.

Sin que haya rastro actualmente de la cuenta que TikTok que subió el vídeo, suponemos que por miedo a represalias de la hermandad a la que pertenecen el novio y parte de los invitados, las imágenes se han hecho virales a través de la cuenta de Twitter Out of context Semana Santa que, junto a Pasos Horribilis, publica fragmentos de procesiones y actos religiosos que no pasan el aprobado, más bien lo contrario, para ir creando un poco de conciencia crítica porque en esto, como en otros ámbitos, no todo vale.

Carnaval en vez de Semana Santa

Durante los más de dos minutos que dura, podemos ver el comedor donde se estaba celebrando el convite nupcial y el cortejo entrando por el centro con la marcha Gitano tú eres... de Santa María sonando de fondo. Un intento de Cruz de Guía abre la comitiva, flanqueada por dos cirios y seguida por numerosos invitados simulando ser nazarenos con capuces de colores. Detrás de ellos, los ciriales precediendo el paso, que luce una cruz y parodia, con su llamador y su levantá, los de la Semana Santa andaluza, más concretamente la sevillana:

pic.twitter.com/YEEKKvz55q — out of context Semana Santa (@outofssanta) September 25, 2023

Tras el paso, un estandarte y la banda de cornetas y tambores, que tampoco disimulan el cachondeo. "Cuando el novio es muy cofrade y sus amigos unos artistas", se puede leer escrito en el vídeo por su autor, que al no dejar rastro en la red social tampoco facilita que podamos encontrar más contexto sobre el vídeo, además de localizarlo en Andalucía. Lo que no han faltado son las críticas de personas vinculadas a la Semana Santa en toda España, que no dan crédito a este tipo de comparsas:

están convirtiendo esto en un circo, sin Fe, sin trasfondo ninguno, artificio puro.



No hace falta que nos destruya nadie ajeno, tenemos el enemigo dentro. — Antonio Rodríguez ن (@_anto_rodriguez) September 25, 2023

Que bochorno más grande. Estoy ahí y me voy sin comer y con el regalo de bodas de vuelta. — Javier_acis (@javierphea) September 26, 2023

Que vuelva la pena capital por favor — Jaime Monje (@jaimemonjec) September 26, 2023

Las bodas llevan tiempo fuera de sí, cada año peor. — José Acosta (@Acostacreacion) September 26, 2023

Tan cofrade no será — BCRR (@JAntonioReynold) September 25, 2023

Esto ya es otro nivel. Me quedo sin palabras, no sé que decir. — Juan Carlos Mateos (@Advocatsev) September 25, 2023

No veo ninguna diferencia entre esto y la chirigota del Cascana que tantas críticas recibió. — Bechamel (@elcofrebechamel) September 26, 2023

Para mí esto no es ser cofrade, es ser un mamarracho. — Braquiosaura 👽🪐 (@letsgomarba) September 26, 2023

La persona que es "muy cofrade" jamás haría esta mierda. — xLonginos (@xLonginosx) September 26, 2023

Sus muertos — Rosendo (@RRJL1982) September 25, 2023

A mi me daría vergüenza ajena. — Nando (@NandOlea90) September 25, 2023

Si el novio presume de cofrade, ningun amigo se hubiera atrevido a faltarle al respeto con esto. Poner una cruz, con lo que ello simboliza es quizá lo peor. No hay nada mas que ver que en el bombo pone CHARANGA. — Bernardo Leon (@BerniLeonMoheda) September 26, 2023

Si fuera cofrade no haría estás gilipolleces. — Pablo Moreno (@pmorenovil) September 25, 2023

Eso no es ser cofrade, es hacer el payaso y convertir en un carnaval las manifestaciones públicas de fe, que son las procesiones, y que tanto conmueven a miles de españoles. — Javier Andréu (@jav_andreu) September 25, 2023

TONTOS los habrá siempre, pero las Cofradias se están llenando de personas que quieren ser algo en la vida, tener algún protagonismo. Son aceptadas, porque nadie quiere "carguillos" solo CARGOS.

Luego pasa lo que pasa, que echan por tierra la imagen del COFRADE, por la d un friki — Rafael Mora (@RAMOHU1973) September 26, 2023

El vídeo va camino de las 100.000 reproducciones y no deja de cosechar nuevos comentarios críticos con los novios y sus invitados.

