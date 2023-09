La revolución de Theo, el escocés de 7 años que quiere vestir uniforme de niña: "Es inspirador"

Afortunadamente, a estas alturas llevamos ya un tiempo cuestionando que determinadas cosas sean de niños o de niñas. Desde el Ministerio de Consumo, por ejemplo, se centraron es quitar el género a los juguetes infantiles de cara a la campaña de Reyes, pero la sociedad por sí misma ha normalizado también otras muchas cosas que hace años serían motivo de alarma: las uñas pintadas en ellos y en ellas o los vestidos de princesa unisex. Ahora, en Escocia, donde deberían tener asumido que la falda es neutra, Theo está haciendo su propia revolución.

Se trata de un niño de 7 años que admite no sentirse "cómodo" vistiendo ropa femenina y ha decidido que este curso escolar, en la escuela de Hilltop Primary de Airdrie (Escocia), llevaría el uniforme que lucen las niñas: con una falta de peto y medias hasta la rodilla. Su madre, Marion Easton, le ha apoyado desde el primer momento, recibiendo por ello una oleada de odio en las redes sociales. "Me dijeron que iría al infierno por dejar que vista así", confirmaba la mujer al Daily Record, que ha publicado la historia hasta hacerla viral en todo el mundo.

Marion considera que la opción de su hijo es "inspiradora y valiente", explicando que decidió empezar este curso llevando la falda ya el primer día de clase, el 11 de septiembre. El pequeño llevaba desde 2022 usando ropa de niña cuando no estaba en la escuela, por eso sus amigos y amigas ya lo habían visto llevando prendas de todo tipo, dependiendo de cómo se sienta cada día, y el apoyo de su entorno "ha sido enormemente positivo", dice la mujer, de 39 años y madre de dos hijos.

"Irás al infierno"

"El primer día de Theo con el nuevo uniforme fue genial, les dijo a sus compañeros que iba a hacer eso la semana anterior y uno le dijo que le amarían sin importar lo que llevase", valora Marion, quien confirma que su hijo "dijo que se sentía genial cuando salía a jugar con su peto en el descanso y durante el almuerzo, no se sentía diferente. La escuela ha sido un apoyo increíble, su maestra incluso le dijo que le encantaba su ropa y la sonrisa en su rostro al salir ese día lo dijo todo para mí".

Marion no duda a la hora de sentir que tomó la decisión correcta "al dejarle tener esta opción", pero lamentó que cuando lo compartió en TikTok fueron varios los usuarios que le dijeron que "iría al infierno" por dejarle vestir como una niña: "Soy una persona bastante liberal, así que fue difícil leer esas cosas porque sé que Theo solo tiene 7 años, pero quiero que tenga la libertad de ser lo que quiera ser", observa la madre, reiterando que su deseo es que "mi hijo sea feliz en la piel en la que está y no desarrolle problemas psicológicos más adelante, no me lo perdonaría".

"No cambiará de género"

Marion prefiere no abordar por el momento ninguna opción sobre identidad de género porque cree que "es una fase y él tiene derecho a tenerla, es simplemente un niño pequeño y feliz que aprecia el amor, la bondad y la aceptación, la ropa que usa no debería definir quién es como persona". Considera la madre que es necesario divulgar la historia de Theo porque "puede educar a adultos, niños y al resto de su escuela diciendo: 'Así es como soy, esto es lo que voy a ser, estoy feliz y si tienes un problema con ello es tu problema, pero no voy a dejar de ser quien quiero ser'".

Espera la mujer que su experiencia ayude también a otros padres a escuchar a sus hijos y respetar sus deseos individuales, consciente de que "mucha de la mala publicidad sobre los roles y normas de género desanima a la gente, así que espero que Theo pueda enseñarles a todos que está bien y que les sirva para que tengan más confianza a la hora de escuchar a sus hijos". Además, reitera Marion que su hijo "no está diciendo que definitivamente cambiará de género, solo que lleva un vestido, que está cómodo y feliz".

