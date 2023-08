La sencilla acción del WiFi de tu móvil que lo protege cuando estás de vacaciones

El período estival es el elegido por la mayoría de los españoles para tomarse las vacaciones, sobre todo porque el país se para en algunos sectores por las altas temperaturas. Así, las conexiones de nuestros móviles, que suelen pasar de los datos a las redes WiFi de nuestra casa o de nuestro trabajo el resto del año, empiezan a poderse conectar a otro tipo de redes, sean públicas o no.

Aunque actualmente las tarifas de acceso a Internet de las operadoras móviles incluyan grandes paquetes de datos, e incluso los den de forma ilimitada, muchas veces necesitamos entrar a una red WiFi, pero hay que tener cuidado de dónde nos conectamos. Android tiene un sistema de detección de redes públicas que, en teoría, puede ayudarnos a conectarnos, pero también puede suponer un problema.

Hay que dejar claro que no hay que conectarse alegremente a redes WiFi de la que no se sepa la seguridad de la misma, e incluso en redes fiables, en vacaciones, podemos tener problemas. Pero lo que no hay que hacer es conectarse a una red por el mero hecho de que el móvil lo haya detectado y lo sugiera.

Detectando redes públicas

Una de las funciones que Android incluyó hace ya muchos años era una opción de escaneo de redes WiFi que permitía a los usuarios saber si había alguna red pública abierta disponible en la zona en la que estuviera para poder conectarse ea ella y ahorrar datos. Esto era importante a principios de siglo, con tarifas de datos mensuales que a duras penas llegaban a los pocos cientos de MB, y a unos precios que no eran aptos para todos los usuarios.

Hoy por hoy las redes WiFi públicas siguen existiendo, y en ocasiones dan un buen servicio, pero también son objeto de ataques por parte de criminales que buscan hacerse con datos privados de los usuarios que se conectan. Incluso en localizaciones seguras, como aeropuertos, se han dado casos de ataques a las redes WiFi de esas zonas, con los problemas que supone para los que están conectados a las mismas.

Para hacer que un móvil Android no detecte las redes públicas por defecto es buena idea apagar esa función. Esto es algo que se hace en la sección de Ajustes, luego hay que entrar en Redes e Internet, luego en WiFi y luego ir a la opción Preferencias de Red. Ahí hay que comprobar que la opción "Notificar si hay redes públicas" esté desactivada.

Ahorro de batería

Mucha gente suele desconectar tanto la conexión WiFi como el bluetooth porque ahorra energía. Estrictamente podría ser cierto, pero eso obligaría a saber cuándo hay que volver a reactivarlo para no seguir usando datos en casa o perder la conexión bluetooth con otros dispositivos.

Sin embargo, apagar la detección de redes públicas sí que es una opción que ahorra energía, al no estar la antena escaneando permanentemente, y que no hace falta tener siempre encendida. En el caso de que se necesite buscar una red se puede hacer de forma manual, y ya elegir la que nos parezca mejor.

Consejos para navegar

Si aún así la conexión a una red WiFi pública es necesaria, es mejor tener cuidado con las webs que se visitan y los datos que se van a transmitir por ahí. Por ejemplo, es buena idea solo navegar por webs que sean HTTPS, por el incremento de seguridad que eso implica. Además, es buena idea no dar datos personales usando estas redes, ni entrar en servicios sensibles. Por supuesto, es mejor no acceder a las aplicaciones bancarias u otras apps que puedan tener información sensible.

Por otro lado, es una buena idea hacer uso de un VPN para que todo el tráfico que salga de nuestro móvil esté cifrado. Al estar de vacaciones, podemos contratar temporalmente un VPN fiable, como el que ofrece Google One en su paquete básico de 1.99 euros al mes. También hay otros VPN gratuitos, como el que ofrece Opera.

Además, si se usa una red pública es buena idea borrarla cuando acabemos de navegar, para que el móvil no se conecte automáticamente si se vuelve a pasar cerca de ese mismo lugar. Es posible configurar la conexión para que no se haga automáticamente también.

Lo mejor que podemos hacer es usar un móvil viejo y una tarifa de datos para poder tener WiFi de manera segura en la zona donde se vaya a esatr de vacaciones, sobre todo si son varios días. En el caso de un viaje al extranjero lo mejor es comprar una tarifa de datos a través de una SIM o eSIM del país en el que estemos.

