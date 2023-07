Estos son los tres aparatos que tienes en casa sin usar y sirven como repetidor para mejorar tu WiFi

Si quieres mejorar la cobertura del WiFi en tu hogar, es muy posible que hayas pensado en comprar un nuevo dispositivo específico para ello. Sin embargo, debes saber que existen diferentes aparatos que tienes en tu casa sin usar y que te sirven como repetidor WiFi, de forma que puedas mejorar la conexión a internet de tu hogar. De esta forma podrás disfrutar de una mayor estabilidad, velocidad y sin cortes.

De esta forma, podrás aprovechar aparatos antiguos de tu hogar que estén sin usar y podrás darles una segunda vida, mejorando de esta forma tu conexión inalámbrica. Es realmente útil saberlo porque evitarás problemas a la hora de disfrutar de contenido en streaming de alta calidad, al descargar archivos o al hacer uso de servicios en la nube.

Aunque siempre podrás comprar repetidores inalámbricos, PLC o sistemas Mesh, es posible crear tu propio repetidor WiFi doméstico, para lo cuál puedes utilizar los siguientes aparatos antiguos:

Router antiguo

La primera de las opciones a las que podemos recurrir para usar como repetidor WiFi es la de hacer uso de un router antiguo. Es probable que en algún momento hayas cambiado de operadora y tengas uno de estos dispositivos de más o hayas optado por comprar uno más potente. No lo tires, ya que te puede ayudar como repetidor de señal, haciendo que se amplie la cobertura de la conexión para alcanzar esas zonas de la vivienda en las que la señal es débil.

No obstante, es importante que tengas un router compatible y que sea bien configurado, siendo preferible que sea de doble blanda, que tenga una buena velocidad máxima y que sea compatible con Gigabit Ethernet para que puedas sacarle el máximo partido y tener una mejor conexión. Por otro lado, será preferible que lo conectes por cable al otro router. Para alcanzar hasta 1 Gbps necesitarás hacer uso de un cable CAT 5e.

Contar con un router secundario es perfecto para disponer de un punto de acceso y mejorar la cobertura WiFi de tu hogar. De esta forma podrás situarlo en una zona en la que quieras disfrutar de una mejor conexión y que actúe como un repetidor de señal. Es importante, en cualquier caso, que se encuentre en un buen estado y protegido, además de contar con el firmware actualizado y con una contraseña apropiada para evitar a intrusos que puedan acceder y hacer que empeore tu conexión.

Ordenador viejo

Al igual que hacer uso de un router antiguo, también puedes usar un ordenador viejo como repetidor de la señal WiFi. Aunque no es tan práctico como el anterior, puede ser una opción interesante si tienes un ordenador portátil o de sobremesa que no utilices, el cual podrás emplear como repetidor de señal y poder compartir la red así con otros aparatos. Es una forma de darle uso a un aparato que no utilices pero que funcione correctamente para poder mejorar la red inalámbrica.

Para que puede serte de utilidad, será preferible que cuente con una buena tarjeta de red. Si dispone de una tarjeta integrada en la placa base es posible que no funcione adecuadamente y tengas que comprar otra externa conectada vía USB. Así podrás conseguir que mejor la recepción de señal y su posterior repetición a otros dispositivos. No obstante, si lo conectas por cable de red, podrá disfrutar de una mejor velocidad.

Si no quieres usar un ordenador de gran tamaño, puedes emplear un Mini PC que son de bajo consumo, los hay muy económicos y puedes usarlos como repetidor de la conexión WiFi. En cualquier caso, tendrás que comprobar que tiene las características apropiadas para su uso con redes.

Se puede usar un ordenador con Windows u otro sistema operativo. De hecho, suelen contar con opciones integradas para compartir conexión, aunque también hay aplicaciones específicas para ello.

Móvil viejo

En tercer lugar, podrás hacer uso de un móvil viejo como repetidor de señal WiFi. El smartphone lo puedes conectar por cable Ethernet siempre que cuentes con un adaptado para ello, pudiendo de esta forma aprovechar mejor la conexión y con menos problemas, alcanzando una buena estabilidad y otros aparatos que se conecten a internet de una forma correcta.

Una de las ventajas de usarlo como repetidor es que puedes colocarle una tarjeta SIM para colocarlo en cualquier lugar, sin que dependa del router, para que puedas compartir datos incluso en viviendas y lugares en los que no haya conexión vía ADSL o fibra óptica.

Asimismo, si lo prefieres también podrás usar una tablet como repetidor WiFi, logrando así una mejo conexión inalámbrica en el hogar. No obstante, hay que tener en cuenta que este tipo de dispositivos móviles acostumbran a tener peor adaptador WiFi que un móvil. Por ello, si tienes un modelo muy antiguo, puede llegar a hacer que no te sirva de mucho, menos aún teniendo en cuenta que lo habitual es que los tablets no admiten tarjeta SIM.

De esta forma, ya conoces los 3 aparatos que tienes en casa sin usar y sirven como repetidor WiFi, una buena manera de poder mejorar la conexión inalámbrica de tu hogar sin tener que invertir dinero en la compra de un dispositivo específico para ello. De esta forma podrás tener una mayor velocidad al conectar diferentes aparatos, y podrás hacer que la señal llegue hasta aquellos rincones del hogar en el que la señal es más débil.

