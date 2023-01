El sencillo truco para saber si tu vecino te está robando el WiFi en menos de 2 minutos

España es uno de los países de Europa en los que más se hace uso del WiFi de otras personas, con miles de usuarios que deciden aprovecharse de la conexión a internet de un vecino para poder tener acceso a la red de forma gratuita.

Cuando esto ocurre, es posible que te des cuenta porque tu conexión va más lenta de lo que debería. Ante cualquier sospecha, debes saber que hay un truco para descubrir si tu vecino te está robando el WiFi, un paso clave para tratar de evitar este problema.

Este pequeño truco apenas te llevará un par de minutos y es muy sencillo de realizar, una forma simple de saber si hay una persona que nos está quitando la conexión WiFi. Más allá de detectar el posible robo de la conexión inalámbrica a internet, es necesario saber cómo actuar para evitar que esto ocurra y que no lo vuelvan a hacer en el futuro.

Cómo saber si te están robando la conexión WiFi

Existen diferentes formas de comprobar si una persona te roba el WiFi. La primera de ellas es recurriendo a la propia configuración del router, para lo que tendrás que acceder a la misma a través de tu navegador web, en el que tendrás que escribir 192.168.1.1 y, posteriormente, introducir tu usuario y contraseña.

[El innovador sistema con sello español que permite ver a través de las paredes con el WiFi de casa]

Una vez que hayas iniciado sesión, tan solo tendrás que acudir al apartado de dispositivos conectados y comprobar cuáles son los dispositivos que se encuentran conectados a tu red. Desde este lugar podrás detectar si hay equipos ajenos que están conectados a tu WiFi.

Sin embargo, el problema que tiene este método es que no en todos los casos ofrece una información muy precisa, por lo que otra opción es utilizar la aplicación Fing. Solo tienes que instalarla en tu móvil, pulsar en "Buscar dispositivos" y procedará a escanear por completo la red. Así podrás saber con mayor precisión todos los dispositivos que están conectados en ese mismo momento a tu WiFi.

Cómo expulsar a los intrusos de tu red

Si te has encontrado con un dispositivo ajeno que se encuentra conectado a tu red WiFi, llega el momento de actuar para detener esta acción y evitar que te puedan seguir robando la conexión a internet. Para ello, tendrás que acceder a la configuración del router, acudir al apartado con el nombre de la red o WiFi (SSID), donde se aconseja cambiar el nombre de la red WiFi.

[Fin al mal WiFi en casa: cinco trucos para mejorar la conexión]



Lo más importante es que cambies la contraseña del WiFi, siendo lo más recomendable que apuestes por crear una clave totalmente aleatoria y con más de 10 caracteres que sea totalmente segura, combinando letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. De esta forma, será realmente complicado que otra persona pueda averiguarla para conectarse a tu red.

Asimismo, una vez que ya te encuentras dentro de tu router, es una buena oportunidad para revisar la configuración del equipo y comprobar que está actualizado. Si no es tu caso, actualízalo para así disponer de los últimos parches de seguridad y un firmware del dispositivo que te ofrezca más seguridad.

Otros consejos para evitar que te roben el WiFi

Además de lo mencionado, existen otros consejos y recomendaciones que debes tener en cuenta si quieres evitar que te roben la conexión WiFi, y que se recomienda que tengas presente para proteger tu red. Son los siguientes:

Oculta tu red

Una de las opciones más interesantes para evitar que te puedan robar la conexión a internet es ocultar tu red, ya que en el caso de que esta sea "invisible" no podrán conectarse. El router publica el nombre de la red para que los dispositivos la puedan encontrar, pero existe la posibilidad de ocultar el nombre SSID de la red para que este no la publique, de forma que impedirá el acceso a una red que no muestra el dispositivo móvil.

El principal inconveniente que tiene esta medida es que, cuando se conecte un nuevo dispositivo, habrá que añadir el nombre SSID de la red de manera manual. No te preocupes, porque es un proceso sencillo y será suficiente con introducir el nombre, el tipo de cifrado y la contraseña de acceso.

Utiliza el filtrado por dirección MAC

Otra de las recomendaciones a seguir para poder disfrutar de una mayor seguridad en la red WiFi es la de recurrir al filtrado por dirección MAC, si bien en este caso estamos ante un proceso un tanto más avanzado. En este caso, es un aspecto más complicado y el más incómodo a la hora de facilitar la conexión a la red inalámbrica por parte de nuevos usuarios.

Esto se debe a que cada dispositivo cuenta con la capacidad de conectarse a una red a través de una dirección física y única en el mundo de la tarjeta de red que se encarga de facilitar la misma. Esta es la dirección MAC, y a través del router se puede habilitar que solo se conecten los dispositivos que tengan una dirección determinada.

De esta forma, si recurres a esta posibilidad, tendrás que añadir de uno en uno todos los dispositivos, tales como el smartphone, la Tablet, el ordenador de sobremesa, el portátil, la consola…, cada uno de ellos con la dirección MAC que tienen. Así pues, aunque alguien conozca nuestra red, no podrá tener internet si el router no verifica que la dirección MAC está autorizada para su uso.

También te puede interesar:

Sigue los temas que te interesan