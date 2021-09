Fin al mal WiFi en casa: cinco trucos para mejorar la conexión

Mi WiFi va lento, cómo sé que no tengo a un vecino gorrón Andrés Urena Unsplash

La vuelta a los quehaceres tras las vacaciones pone en relieve los problemas de conexión a Internet y de WiFi lento en los hogares. En España, el teletrabajo continúa muy presente y se combina con el aumento considerable de las horas de estudio y entretenimiento dentro de casa que tan exigentes son con la conectividad.

Debido a todos esos factores, las necesidades de ampliar y mejorar la conexión se convierten en todo un reto para las familias; que se topan con una enorme cantidad de dispositivos amplificadores de WiFi, PLC o redes en malla. Con miles de combinaciones y modelos diferentes.

Pero para sacar el máximo rendimiento y apostar por dispositivos que puedan rendir a lo largo de los años, es importante que cualquiera de ellos cuente con ciertas características y funciones más particulares. Jesús Yanes, director de desarrollo de negocio de EnGenius, ha contado a EL ESPAÑOL - Omicrono las 5 claves más importantes para terminar con un mal WiFi en casa.

Cableado o mesh, lo mejor

"La mejor solución para cubrir de conexión a Internet a las zonas de la casa donde la cobertura no llega bien es tirar cable", comenta Yanes. "Aunque no es una solución sencilla de llevar a cabo". Principalmente porque suele recurrir alguna obra -como hacer rozas- si la instalación de la casa no está preparada para meter más cables por los tubos intramuros. También está la posibilidad de habitar en una vivienda en alquiler, lo que elimina de un plumazo a millones de hogares de España.

La siguiente solución propuesta es utilizar dispositivos mesh que consigan hacer una malla suficientemente grande de WiFi y así cubrir toda la casa. "Es importante saber qué zonas son en las que peor conexión hay", para precisamente colocar ahí un dispositivo mesh que se comunique con el resto.

El WiFi mesh es uno de los grandes avances tecnológicos que en los últimos años copan las redes domésticas. Una red bien distribuida de estos dispositivos es capaz de proporcionar buena cobertura sin que el usuario tenga que ir cambiando de un WiFi a otro. Las mesh detectan automáticamente dónde se encuentra el usuario y le va proporcionando la mejor conexión posible, saltando de un dispositivo a otro sin que se dé cuenta.

Por el contrario, "la peor solución de todas es utilizar repetidores WiFi", señala el experto. Y es que, salvo para casos muy puntuales como proporcionar conexión a zonas muy concretas, no es una solución a largo plazo. El amplificador implica una pérdida de velocidad muy importante, al tiempo que es el usuario el que tiene que ir cambiando de una a otra manualmente.

WiFi 6

El estándar WiFi 6 de conexión inalámbrica ofrece un salto muy importante respecto a la anterior generación, el WiFi 5. Los dispositivos actuales como ordenadores, tablets o smartphones, incluso los de gama media, ya cuenta con esta tecnología incorporada y es una apuesta segura para el futuro.

"WiFi 6 permite una capacidad 4 veces superior a la de WiFi 5. Permite multiplicar por 4 el número de usuarios conectados al punto de acceso", comenta. Es capaz de diferenciar el tráfico si es audio, vídeo, páginas web... "Permite transladar mucha más información de muchas más fuentes a muchos más destinatarios".

Bajo esa premisa, tener unos dispositivos con WiFi 6 es casi obligatorio para no comprar tecnología que está a punto de quedarse muy atrás. Y la diferencia de precio no es realmente alta. "Hoy en día se puede comprar un punto de acceso de WiFi 6 se puede comprar por debajo de 200 euros, mientras que los de WiFi 5 -de buena calidad- se encuentran por 130 o 150 euros".

Gestionar las conexiones

Aunque pueda parecer una tarea complicada, existen en el mercado muchas soluciones que permiten una gestión de las conexiones muy afinada al tiempo que sencilla. Uno de los mejores ejemplos de buena gestión es "asignar un ancho de banda determinado para cada dispositivo" para que aquel usuario que esté realizando una tarea importante como trabajar o estudiar a distancia tenga garantizada una capacidad de conexión.

"Se puede asignar a las tablets de los niños una velocidad de 10 Mb para que puedan usar YouTube", comenta Yanes. De una conexión estándar de 300 Mb, esto dejaría libres 290 para que el ordenador que necesita de más Internet no vea ralentizada la conexión.

Este tipo de herramientas también suelen proporcionar filtrados de tiempo que limitan la conexión a Internet a una cierta cantidad de horas -o minutos- al día o por aplicaciones para que el tiempo en TikTok, Instagram o Twitch no pueda exceder de cierto límite. E incluso saber cuántas horas a la semana se ha estado utilizando el dispositivo conectado a la red.

Router

"Los routers que proporcionan los operadores en España no son realmente malos, pero están muy limitados", apunta Yanes. Uno de los problemas de estos dispositivos tiene que ver con las antenas, que salvo excepciones las tienen integradas dentro del chasis. "Con lo cual no tienes la misma capacidad de emisión".

También el punto de instalación del router es muy importante para obtener una buena velocidad. Normalmente, se suelen colocar junto a la televisión dentro de muebles que ya forman una pantalla muy importante a la hora de la transmisión de la señal.

"Por no hablar cuando esa misma red inalámbrica tiene que atravesar una cocina", prosigue. Esta estancia de la casa es la más perjudicial debido a los electrodomésticos y a que los azulejos también impiden que las ondas traspasen el muro. "Lo mejor es colocar el router en una zona abierta de la casa".

Planificar el despliegue

La última de las claves está relacionada con la planificación de la instalación de los nuevos dispositivos. En Internet existen simuladores gratuitos donde se puede subir el plano de la casa e ir 'jugando' con la colocación de los diferentes dispositivos.

Esto puede proporcionar una idea sobre cómo se deben colocar dentro de la casa para que ni un solo rincón se quede sin cobertura WiFi o sin un punto de acceso por clavija. A tener muy en cuenta, como se mencionó antes, los cuartos de baño y las cocinas al ser auténticas barreras para la conexión inalámbrica.

