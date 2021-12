El WiFi 6E llega a España: qué es y cómo mejorará tu conexión a Internet

Pese a que en España poco a poco se ha estado implementando el estándar de WiFi 6, aún faltaba que se liberalizara la banda de 6 GHz para el WiFi 6E, su evolución. Es lo que acaba de ocurrir, con nuestro país implementando el uso de la banda de 6 GHz para los dispositivos certificados con WiFi 6E y que se puedan aprovechar. Pero ¿qué es el WiFi 6E?

Seguramente hayas oído hablar del WiFi 6, un estándar de la WiFi Alliance que se empezó a introducir en el 2019 y que no ha comenzado a aparecer en los dispositivos del día a día hasta el año pasado, el 2020. El WiFi 6E es una evolución de ese estándar, y no hay que confundirlo con el WiFi 7. Esta es una variante ligeramente mejorada y con novedades relativamente menores, pero de gran importancia.

Mientras que el WiFi 6 podía usar de manera simultánea las bandas de 2,4 y 5 GHz, la primera con más alcance pero menor velocidad y la segunda con más velocidad pero menor alcance, el WiFi 6E agrega la banda de 6 GHz al estándar de WiFi 6, pudiendo alcanzar los 7,125 GHz, cubriendo todo el espectro de dicha banda.

Llega el WiFi 6E

Hay que dejar claro que para aprovechar el WiFi 6E como estándar, es necesario que tanto el router como sus dispositivos conectados sean compatibles con el WiFi 6E. Algo que tardará un poco, debido a que aún tienen que implementarse estos estándares en los dispositivos de consumo habituales.

WiFi 6E y su logo de certificación.

Tal y como se expone en el BOE del 24 de diciembre, España habilitará la banda de 6 GHz para el WiFi 6, quedando libres hasta 480 Mhz para los usuarios. Según el BOE, esta banda en España abarcará desde los 5.945 MHz hasta los 6.425 MHz. Esto, simplificado, debería otorgar en mejoras en estabilidad y rapidez para los dispositivos compatibles.

Una de las claves del WiFi 6E o IEEE 802.11ax-2021 es que no mejora en sí la velocidad, sino que mejora el nivel de congestión de una red. Se mejora el espectro de la conexión, pasando de los 500 MHz del WiFi 5 a un máximo de 1.200 MHz, y se añade la posibilidad de configurar hasta 14 canales adicionales de 80 MHz o 7 canales de 160 MHz. Actualmente, solo era posible configurar hasta 2 canales en 160 MHz, por lo que esto se traduce en una menor congestión para la conexión y mayor capacidad para albergar dispositivos conectados de forma simultánea.

WiFi.

Y es que esa es la cuestión: el WiFi 6E no mejora en cuanto a velocidad, ya que mantiene los 9,6 Gbps teóricos de velocidad máxima del WiFi 6. Pero la mejora de los canales tiene la ventaja directa de que esta velocidad es más fácil de alcanzar, por lo que a efectos prácticos, se mejora la velocidad de conexión para el usuario. También se reduce la latencia del estándar respecto a WiFi 6 gracias a la tecnología OFDMA.

¿Significa esto que si tu dispositivo no tiene WiFi 6E pero tu router sí no podrás conectarte a Internet? No, ya que el estándar permite seguir usando las bandas de 2,4 y 5 GHz. La consecuencia es que no podrás aprovechar las máximas ventajas de este estándar ya mencionadas. Tendrás que fijarte bien si la próxima vez que compras un dispositivo viene con WiFi 6E incorporado.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan