Esta app te ayuda a diseñar espectaculares aviones de papel en segundos

Las vacaciones de verano son un momento duro para los padres en España porque, de pronto, sus hijos tienen mucho más tiempo libre que ellos, que con suerte tendrán unas semanas de vacaciones. Entretener durante tres meses a niños pequeños no es fácil, sobre todo si se quiere hacer lejos de las pantallas, o al menos lo más lejos posible.

Hay muchas formas de hacer que se usen los móviles de forma responsable, pero también es posible alejarlos de ellos usándolos, como con la aplicación de la que trata este artículo. Con ella podremos aprender a hacer diferentes aviones de papel, y luego podremos jugar a lanzarlos por la casa o en la playa.

La aplicación se llama Aviones de papel - Instruccion (no tiene un nombre muy trabajado) y se puede descargar gratis desde la Google Play Store. Simplemente necesitaremos unos cuantos folios, o cartulinas si queremos que los aviones sean más resistentes.

Decenas de tipos diferentes

La aplicación permite seleccionar múltiples aviones diferentes para crearlos, y guiará al usuario paso a paso con imágenes donde se aprecia qué tipo de dobleces hay que hacer al papel para que acabe teniendo la forma deseada. Eso sí, hay que saber que hay algunos más complicados que otros, aunque todos están bien descritos. En la ficha de cada uno están señalados los pasos que hay que hacer. Algunos requieren más y otros menos, pero todos son viables. Además, la interfaz permite avanzar y retroceder sin problema en el proceso e incluso volver a ver un paso que no quede claro.

Dentro de cada ficha tenemos, además del tutorial, una sección de comentarios en los que los usuarios no sólo dejan sus impresiones, sino que pueden subir las imágenes de los aviones que han realizado. La lástima es que la aplicación está en inglés, y eso hace que si no sabemos ese idioma no podamos leer dichos comentarios. El resto de la app también está sin traducir al español, pero al ser tan visual se puede usar perfectamente.

Aplicación para hacer Aviones de papel

Lo más irritante es que cada vez que empecemos y acabemos el tutorial de un avión aparecerá un enorme anuncio en vídeo a pantalla completa, aunque al menos no aparece mientras estamos en el proceso de creación. Todos los aviones están diseñados para que puedan volar, pero no todos lo hacen de igual manera, dependiendo no sólo de la habilidad del que lo hace, sino también del propio diseño.

