Olvida la IPTV: la aplicación para ver fútbol gratis y legal ya está disponible en Fire TV, Samsung y LG

En medio del emocionante Mundial de Fútbol femenino, mucha gente está buscando la mejor manera de seguir los pasos de la selección española; una opción es rebuscar en listas de canales IPTV, donde es posible encontrar canales nacionales de libre emisión que emiten los partidos, como La 1.

Pero esa no es la única manera de seguir el fútbol, en general. Es fácil olvidarlo, pero la FIFA tiene su propia app oficial, en la que se suben vídeos y contenido exclusivo de manera habitual. La app ya estaba disponible para dispositivos Android, aunque muchos usuarios se quedaron fuera al no tener televisores o reproductores compatibles.

Eso ha terminado, aunque haya hecho falta esperar a que el Mundial casi termine su primera fase. A partir de ahora, la app oficial de FIFA está disponible para más modelos de televisores y reproductores multimedia.

La app de la FIFA

La app se llama FIFA+, y ofrece una manera gratuita de ver fútbol, incluyendo repeticiones de partidos y contenido original, sin tener que pagar y de manera totalmente legal; en 50 países, FIFA+ también ofrece acceso a retransmisiones de partidos en directo. A partir de ahora, también está disponible para Fire TV de Amazon, por lo que si hemos comprado uno de estos dispositivos con motivo del reciente Amazon Prime Day, ahora tenemos una buena excusa para usarlos como es debido.

Además, la app FIFA+ también está disponible para televisores Samsung basados en el sistema operativo Tizen; de la misma manera, también ha sido lanzada para televisores LG basados en webOS. De esta manera, la app ha sido actualizada para dar soporte a todos los televisores vendidos en España.

La app oficial de la FIFA

Sumado a eso, la FIFA ha anunciado que FIFA+ aparecerá como un canal en algunos servicios de streaming, aunque la disponibilidad en este caso no está asegurada en España; entre los servicios que ofrecerán este acceso están Samsung TV Plus, Roku y Rakuten TV, y algunos no están disponibles en España.

De esta manera, la FIFA pretende expandir el acceso a su servicio de streaming, que durante el pasado mundial de Catar 2022 alcanzó los 211 millones de usuarios únicos, además de 190 millones de visitas en los resúmenes de los partidos.

