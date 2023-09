El japonés que pagó 13.000 euros para ser un perro da su primera entrevista: "Hay otra gente como yo"

Pasó de ser un YouTuber anónimo a ser todo un fenómeno social en las redes sociales. Desde que convirtió su sueño en realidad, a Toco no le han faltado mensajes en sus numerosos vídeos de YouTube, donde ha mostrado su proceso de conversión de humano a un perro border collie.

Sin embargo, no se trata de un animal ficticio, ya que este ingeniero japonés pagó 13.000 euros para cumplir una de sus vocaciones y dejar de ser un humano. Sin duda, esta decisión ha generado una gran expectación entre sus seguidores.

Como si de una película de acción se tratara, Toco tuvo un proceso de 40 días para conseguir un impresionante traje hiperrealista que le hace parecer un auténtico border collie. Así, su sueño se vio cumplido por este traje hecho a medida, con piel y pelo sintético.

Este es el desorbitado precio que pagó por convertirse en perro y parecer un border collie.

Después de dar sus primeros pasos como un perro, el japonés cosechó 7 millones de reproducciones en su último vídeo, aunque ya tenía 37 vídeos publicados y más de 5.000 comentarios.

Actualmente, su canal de YouTube ya cuenta con más de 50.000 seguidores y es que su apuesta por ser un sueño no ha dejado indiferente a muchos. Aunque mantiene oculta su identidad y siempre ha aparecido ante las cámaras con su peculiar traje, ahora ha concedido su primera entrevista en la que se puede ver cómo ha cambiado su vida desde que hizo su sueño realidad.

"Hay otra gente como yo"

"Desde que era niño, tenía ganas de un cambio. Cuando estoy vestido con el traje, me siento feliz porque mi sueño se hace realidad", ha empezado explicando a EFE. Con su traje, diseñado por la empresa Zeppet, logra captar toda la atención ante el micrófono.

De hecho, un portavoz de Zeppet explicó cómo fue este proceso: "Usamos fotos de border collies tomadas desde diferentes ángulos, mejoramos la esponjosidad del abrigo para ocultar el caparazón del disfraz tanto como fuera posible e hicimos que la boca se abriera y se cerrará sola".

Para Toco las críticas no han pasado desapercibidas y es que le han llegado a escribir que "está enfermo". "Recibo todo tipo de mensajes. Entre los mensajes positivos, algunos me dicen que quieren hacer lo mismo, lo que me ha permitido ver que hay otra gente como yo", ha añadido.

"Inesperadamente, hubo muchas reacciones a mis vídeos. Aunque mi sueño ya se ha hecho realidad, es una pena si no hago ninguna actividad con el traje, por eso me lo pongo para hacer vídeos y disfrutar", ha comentado.

Toco, el japonés que pagó 13.000 euros para convertirse en un perro durante su primera entrevista.

El japonés también se ha sincerado sobre las reacciones de las personas de su entorno al conocer que su sueño era ser un perro.

"Por supuesto, mi familia lo sabe, pero tengo muy pocos amigos a los que se lo haya contado, solo tres o cuatro personas. Aunque se sorprenden, la reacción es positiva", ha asegurado en la charla.

"Hay cierta anormalidad en mí"

Toco también se ha mostrado orgulloso de su decisión y es que desde muy pequeño tenía ganas de dejar de ser un humano y poder transformarse en un animal.

Por su parte, se considera una persona con "cierta anormalidad", ya que hasta que no estuvo seguro de sus ideas no decidió hacer público su proyecto. A partir de ahora, el japonés tiene pensado seguir comprado más trajes de perros para poder pasar de una raza a otra, como el husky siberiano, el golden retriever o el malamute de Alaska.

