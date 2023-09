Los streamers, en guerra con Andorra tras la última exigencia del país: "Es una dictadura"

Uno de los asuntos que mayor polémica ha generado siempre en relación a los streamers e influencers en su tendencia a marcharse a Andorra. Una práctica puesta en marcha por algunas estrellas como ElRubius o TheGrefg y una cuestión siempre polémica porque va relacionada con el pago de sus impuestos, los cuales son menores en el Principado que en nuestro país.

Por ello, muchas personas que no suelen ser muy aficionadas al contenido que producen este tipo de personajes famosos suelen criticar esta tendencia de eludir la contribución pública en su territorio para hacerlo en un país que les permite tener un mayor rédito económico. Si pagan menos impuestos, lógicamente, obtienen mayores ingresos y mayores beneficios.

Sin embargo, ahora hay una cuestión que está provocando el malestar y el descontento entre un nutrido grupo de streamers que decidieron 'fugarse' en su día rumbo a los Pirineos. Se trata de la obligación de tener que saber catalán. Una de las que más se ha viralizado en las últimas horas ha sido la emitida por Agustin51, un streamer andaluz que se encuentra en el centro de la polémica.

Los streamers de Andorra se quejan por tener que aprender catalán

"Si me dicen que tenía que aprender catalán, no me mudo". Esta es la frase que ha generado un gran revuelo en las últimas horas, ya que muchas personas críticas con esa idea de que los streamers se muden a Andorra para pagar menos impuestos han calificado de "lloros" el hecho de que ahora quieran volver por tener que aprender catalán.

Estas palabras son propiedad de Agustin51, un streamer andaluz que ha comparado esta situación con la de "vivir en una dictadura" en la que "no hay libertad". Este creador de contenido ha criticado con dureza la nueva medida que ha impuesto Andorra para sus residentes extranjeros: será necesario presentar un título mínimo de catalán para aquellos que quieran mudarse o renovar su residencia allí.

Algunos como ElRubius o TheGrefg lidian como pueden con esta nueva medida e incluso le ponen humor al asunto. Aunque este no ha sido el caso de Agustin51, quien se queja de que, teniendo su vida asentada en Andorra, ahora no podría regresar a España solo por no saber catalán, algo que no le pidieron en su día cuando se mudó allí.

El clip en el que se queja de esta nueva medida se ha viralizado y muchos usuarios de redes sociales le han criticado por llamar "dictadura" a la obligación de tener que hacer "un curso de 30 horas para saber un mínimo del idioma del país en el que reside". Agustin51 asegura que ha vivido desde los 17 hasta los 22 años en Andorra y que esta nueva imposición "coarta" su libertad.

Que hace Agustin51 llorando por tener que hacer un examen de catalán que aprobaría hasta un niño de 9 años? No estará nervioso porque se le acaba el chollo y se ve volviendo a tributar en España no? Lloro pic.twitter.com/yJfrFEUZfK — Tage (@Tagelca) September 7, 2023

"Yo me mudé hace cuatro o cinco años a Andorra y no me pidieron nada, un permiso de residencia, un chequeo médico y que no tenga antecedentes, creo que es lo más normal del mundo. Me he mudado aquí porque puedo ser feliz y libre y que de un día para otro aparezca una parte del gobierno a decir que la gente que se ha mudado tiene que tener un título de catalán obligatoriamente...".

Llegado ese momento, el streamer español se termina calentando en su discurso y deja esa famosa frase que ya se ha viralizado: "Yo hace cinco años me dicen que para mudarme a Andorra tengo que aprender catalán y no me mudo. Me gusta mudarme a lugares libres". Agustin51 asegura que tener allí "su casa, sus amigos y toda su vida" deberían ser requisitos suficientes para renovar su residencia y no tanto hablar el idioma del país.

El comentario de una usuaria de Twitter que también es streamer, Maylen, hablando sobre esta queja se ha viralizado: "A mí lo de que los YouTubers te vendan que se han ido a vivir a Andorra porque quieren vivir allí (completamente lícito), pero que luego no les apetezca hacer un curso de 30 horas del nivel más básico del idioma oficial del país me lo van a tener q explicar. ¿Quieres vivir ahí, pero te la pela la cultura del país que tanto te gusta? ¿O es que lo que te gusta de Andorra es otra cosita?".

¿Qué opinan ElRubius y TheGrefg sobre este asunto?

Algunos streamers como Agustin51 se han mostrado muy preocupados por esta cuestión a pesar de que asegura "no tener nada en contra del catalán". Sin embargo, otros más famosos como ElRubius y TheGrefg, dos de las mayores estrellas de nuestro país y del mundo, han afrontado esta cuestión con humor.

Seguramente, los dos creadores de contenido de primera línea, ante las posibles críticas que les podían caer, prefirieron tomarse el tema con una mayor naturalidad. Hay que recordar que Andorra ofrece múltiples ventajas fiscales a personas que facturan grandes cantidades de dinero al año, especialmente si estas si sitúan por encima de los 300.000 euros.

"¿Imaginas ser el primer YouTuber al que echan de Andorra por suspender el examen?", decía TheGrefg. Acto seguido, el creador de contenido pasó a hablar en catalán a todos sus seguidores para demostrar que ya tiene un cierto dominio del idioma: "Si parlo català me entendéis, ¿no? Esta nit me gustaría dinar un formatge con pernil ibèric con pa amb tomàquet [pan tumaca], ¿vale? ¿Se entiende?".

TheGrefg aseguró incluso que se plantearía hacer algunas sesiones de sus directos íntegras en este idioma. Por su parte, ElRubius fue algo más comedido y simplemente dejó alguna frase en tono de vacile para demostrar también que algo sabe del idioma: "Visca el Barça, pam tumaca, escolta, la finestra".

Algunos usuarios se tomaron estos momentos como una ofensa y una burla hacia su lengua, pero ElRubius quiso matizar que no era su intención faltar el respeto a nadie y que estaría encantado de aprender una nueva lengua, la cual sería ya la cuarta para él.

