La historia de Theresia, la modelo que pagó 150.000 € por alargar sus piernas y contentar a su marido

Cuenta con más de 140.000 seguidores en redes sociales y se ha convertido en los últimos años en una de las modelos emergentes con más repercusión de Alemania. En su día a día, la joven muestra una vida propia de cualquier influencer actual: viajes, restaurantes de lujo y eventos multitudinarios. Sin embargo, en los últimos meses, Theresia Fischer se ha hecho aún más conocida tras explicar la operación estética a la que se sometió para alargar sus piernas.

La modelo alemana, de 31 años, se ha viralizado más de la cuenta en las últimas semanas tras contar abiertamente y mostrar en sus perfiles de redes sociales el resultado de la operación a la que se ha sometido. Se trata, nada más y nada menos, que de un alargamiento de piernas. Según han detallado algunos medios alemanes, la joven habría llegado a pagar más de 150.000 euros para que sus piernas sean 14 centímetros más largas de lo que lo eran antes.

Ella misma ha mostrado el resultado final. Cada día publica fotografías donde se puede ver cómo sus piernas han sufrido un gran cambio respecto a algunos meses atrás. Tal y como ella misma ha detallado, la operación se basó en añadir 14 centímetros en sus espinillas gracias a unas varillas telescópicas ajustables.

Fotografía personal de Theresia Fischer.

Su historia ya ha dado la vuelta al mundo. Sin embargo, a pesar de la rareza de la operación, lo que ha llamado especialmente la atención del caso de Theresia ha sido el motivo por el que la joven se sometió a la operación. Tal y como ella misma ha explicado a algunos medios, decidió hacerlo como consecuencia de los comentarios negativos que el que era su marido le hacía sobre sus piernas. Él fue el que la animó a que lo hiciera, argumentando que le gustaban las mujeres más altas.

Según ha relatado la propia joven, fue víctima durante años del maltrato psicológico que ejercía el que era su marido sobre ella. Theresia ha confesado también que, constantemente, su expareja le decía que no podía vivir sin él y que le necesitaba para poder vivir.

"Nunca antes había lidiado con eso porque siempre he sido feliz con mi cuerpo. Me avergüenzo porque otorgué mi consentimiento para una operación que no debería haber tenido", ha explicado la joven a 'MDR Jump'. Según ha narrado ella misma, en la actualidad está contenta con el resultado de la operación, aunque no volvería a hacerlo. "Con el procedimiento de alargamiento de piernas, me encontré a mí misma y finalmente superé mi antiguo trauma por el acoso", ha expresado.

En este sentido, la joven ha aprovechado su operación para disfrutar y aprovecharse de las facilidades que le otorga ahora por ser una chica alta. La supermodelo ha asegurado que su nueva altura le ha dotado de una serie de habilidades y destrezas que antes no tenía.

Theresia Fischer se sometió a la operación hace siete años. Por aquel entonces, medía 1.70 metros de altura. Tras pasar por quirófano una primera vez, la joven aumentó su altura en 8 centímetros. Con el paso del tiempo, la joven volvió a pasar por quirófano para alargar sus muslos y tener así unas piernas más proporcionadas.

La modelo Theresia Fischer con su actual pareja.

La operación a la que se sometió Theresia Fischer se basa en la rotura de los huesos y el muslo para poder insertar posteriormente una serie de varillas de metal que ejercen presión hasta hacer rotar la extremidad. "Los fémures se cortan y se insertan varillas telescópicas en ambos lados. Luego hay que alargar las varillas un milímetro cada día", explicó la joven en Instagram. En la actualidad, la joven mide 1,84 metros.

"Los médicos solo usaron varillas telescópicas para mí en la cirugía. Ya no tengo dolor. Vuelvo a estar súper en forma, puedo hacerlo todo y finalmente me siento bien en mi cuerpo otra vez", aseguró a través de Instagram.

Su caso ya ha generado una gran polémica y un amplio debate en Alemania, su país de origen. Muchos usuarios han criticado la acción llevada a cabo por la joven y han asegurado que publicaciones como las suyas son las que provocan problemas de salud mental entre los más pequeños.

"Publicaciones como esta son la razón por la que muchos jóvenes desarrollan trastornos alimenticios, depresión y otros problemas de salud mental porque creen que necesitan ser igual de delgados o altos", escribía un usuario en una de las publicaciones de Instagram.

