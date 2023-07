Quién es la 'reina' de Twitch Cristinini: de presentar 'La Velada' de Ibai al 'Grand Prix' con Ramón García

Tras muchos años de dudas e incertidumbres sobre su posible vuelta a la parrilla televisiva, RTVE anunciaba hace unos meses el regreso de uno de los programas más aclamados de nuestro país: 'El Grand Prix del Verano'. Con el esperado anuncio se confirmaba la vuelta a la pantalla de la cucaña, los troncos locos, los bolos humanos, la patata caliente y todo lo que englobaba al espacio que marcó un antes y un después en la historia de España. Un programa para todos los públicos que incluso llegó a ser apodado por muchos como "el programa del abuelo y el niño".

Ahora, tras haber conquistado el corazón de millones de espectadores, 'El Grand Prix del Verano' regresa a TVE más de diez años después. Lo hará con la misma esencia de siempre, aunque con alguna que otra novedad. Como no podía ser de otra manera, Ramón García será de nuevo el encargado de hacer de presentador y maestro de ceremonias en una temporada que, este año, contará como primeros invitados con los municipios de Alfacar (Granada) y Colmenarejo (Madrid). Además, Miguel Ángel Muñoz y Lolita serán los padrinos de los dos primeros pueblos que se enfrentarán en la vuelta del programa más esperado de los últimos tiempos.

Algunas cosas del programa no cambiarán y se mantendrán intactas con el fin de mantener la esencia. Sin embargo, habrá otras que sí sufrirán modificaciones. Por ejemplo, no habrá vaquilla por la nueva Ley de Bienestar Animal. Pero no solo eso. Ramón García no estará solo. A él le acompañará la actriz Michelle Calvó y la famosa 'streamer' Cristinini, que se ha convertido en una de las mujeres del momento en la plataforma de 'Twitch'.

En esta nueva temporada del 'Grand Prix', la presentadora y creadora de contenido Cristinini será la experta en juegos. Su papel será retransmitir todo lo que ocurra en las batallas entre pueblos desde una cabina en la que comentará cada detalle de lo que suceda aportando, además, su experiencia y algunas curiosidades. Dada su repercusión en la plataforma de 'Twitch' y su cercanía con el público más joven, Cristinini tendrá otra tarea fundamental en su participación en el programa: conectar con el público joven hablando de las redes sociales.

"Somos niñas que hemos crecido con el Grand Prix viéndolo en familia, que lo veníamos pidiendo mucho. Estar aquí ahora y ver a Ramón en carne y hueso… nos lo pasaremos genial. Mi yo más niña nace de nuevo y quiero que eso se transmita", explicaba en la rueda de prensa de presentación del programa.

Pero la realidad es que no será la primera vez que la 'streamer' haga de maestra de ceremonias. Y es que, además de la experiencia que le aporta sentarse cada día delante de miles de espectadores que siguen su canal de 'Twitch', la creadora de contenido suma amplios conocimientos frente a las cámaras tras haberse convertido en la presentadora indiscutible de 'La Velada del Año' de Ibai Llanos.

Se ha convertido en los últimos tiempos en una de las 'streamers' de referencia en el mundo de 'Twitch' en España. Cristina López, más conocida como Cristinini, nació en Tarragona el 15 de noviembre de 1999. Su familia es andaluza, pero ella se crio en Cataluña, donde pasó toda su infancia y adolescencia hasta ingresar en la Universidad Rovira i Virgili para estudiar dos carreras y un máster.

¿Quién es Cristinini y cómo se hizo famosa?

Comenzó su trayectoria profesional como recepcionista de un hotel, pero pronto descubrió que su verdadera pasión era el mundo de los videojuegos. No tenía muy claro por dónde dirigir su futuro. Por ello, comenzó desde abajo, como dependienta en la famosa tienda de videojuegos 'Game'. De ahí decidió dar un salto y crear su propio canal de Youtube, donde pronto comenzó a publicar vídeos hasta ir adquiriendo cada vez más repercusión y seguidores.

Su figura polifacética, su capacidad para hablar idiomas (hasta cinco) y su don de gentes provocó que MeriStation la fichara como reportera. Fue precisamente ahí donde comenzó a dar sus primeros pasos por el mundo de la televisión, donde fue creciendo hasta acabar siendo presentadora de The Gaming House, un programa de Movistar+ del que fue maestra de ceremonias junto a Sergio Parela. En este espacio permaneció durante dos temporadas completas. Sin embargo, tras su participación, continuó vinculada al mundo de eSports como reportera de calle hasta que, tiempo después, se incorporó en la liga femenina de League of Legends.

Y es que si hay algo que se le da bien a Cristinini es entenderse con el público. De ahí que haya conseguido conquistar a miles de usuarios que siguen sus directos en la plataforma 'Twitch'. La streamer comenzó en 2017 con esta práctica y, desde entonces, ha conseguido crear todo un ejército de seguidores que no se pierden los directos que hace y en los que colabora con figuras como Ibai Llanos o el Kun Agüero. Su popularidad en 'Twitch' no solo ha provocado que la 'streamer' española haya incrementado en los últimos años su número de seguidores en la plataforma, sino también que se le haya permitido participar en otros espacios como programas de televisión y radio.

Cristinini ha sido la presentadora de los Premios Ídolo y los Premios Odeón, además de la maestra de ceremonias de grandes eventos como la Kings League o la Velada del Año de Ibai. A sus 33 años, Cristinini suma ya más de 1,3 millones de suscriptores en YouTube. Además, ha sido nombrada por la revista Forbes como una de las 'streamers' más influyentes y, en el año 2021, recibió el premio a la mejor reportera de eSports 2021 en los Premios Esland. En la actualidad, colabora en programas como Zapeando y 'Vodafone Yu'.

Su flirteo viral con Iker Casillas y Courtois

Hace unos meses, la 'streamer' Cristinini se vio envuelta en algunas polémicas relacionadas con posibles flirteos con algunos futbolistas. Fue el caso, por ejemplo, de lo ocurrido con Iker Casillas durante un directo de la Kings League de Gerard Piqué. En esta ocasión, el exportero del Real Madrid quiso llevarse a su equipo a Cristina López y lo hizo a través de unas declaraciones que no tardaron en hacerse virales en redes sociales.

Al enseñar una camiseta de un equipo de la Kings League, la creadora de contenido aseguró que le gustaba más el color rosa (el del equipo de Iker Casillas). Una confesión que aprovechó el madrileño para intentar conquistar a Cristinini. "Luego te la regalo", le contestó a la 'streamer' con una sonrisa pícara.

Pero este no ha sido el único lío amoroso con el que se ha relacionado a la 'streamer española'. Durante la pandemia, Cristinini se dedicó a amenizar el tiempo a sus seguidores compitiendo en juegos como 'Among Us' con otros creadores de contenido. Y fue precisamente en uno de esos directos en los que se vivió un momento único en su canal de 'Twitch': el portero Thibaut Courtois le pidió el Instagram a la creadora de contenido. Una petición que fue entendida por muchos como un intento de ligar por parte del belga.

