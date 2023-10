El truco de una hostelera para que dejemos más propina a los camareros: "Así te lo dejan todo"

Quizás este era uno de esos códigos secretos entre hosteleros, pero lo cierto es que la mayoría de los clientes desconocíamos hasta ahora que hubiese un truco para incentivarnos a dejar más propina y que no tenga que ver directamente con el trato que nos dispensan en un local. Que en España todavía no sea obligatorio incorporar un porcentaje a mayores del pago para completar el salario de los camareros hace que este extra sea del todo opcional aunque cuando viajamos a Estados Unidos nos quieran prohibir entrar en el país por ello.

Hasta las páginas de La Jungla han llegado otras propinas memorables. El pasado mes de agosto, en pleno verano, un camarero del bar Escobalin de la localidad onubense de Isla Cristina mostraba un detalle muy cuqui que le habían dejado: un billete de 5 euros con la forma de una camisa de papiroflexia. En el otro lado de la balanza esta la que podría ser la peor recompensa que se le puede dejar a un camarero, además de una mesa llena de porquería: el pañal usado del bebé de turno que sus padres ni se molestan en tirar.

En esta ocasión ha sido La Hostelera Cabreada, al frente de una cuenta de TikTok con más de 176.000 seguidores, la que ha compartido con el mundo la treta que aplica cuando quiere que un cliente le deje más dinero de recompensa. "Un truquito para que te dejen todo esto de propina", anuncia, mostrando una devolución de 1,50 euros en cinco monedas: dos de 50, dos de 20 y una de 10 céntimos, para evitar dar una moneda de 1 euro porque, al ver más calderilla, "así te lo dejan todo", asegura:

El vídeo se ha hecho muy viral, con más de 573.000 reproducciones y más de 600 comentarios, la mayoría de ellos echándole en cara los métodos a la mujer. "El truquito es dar un buen servicio", "está en atender bien a los clientes", "en mi trabajo no me dan propina, ¿por qué en hostelería sí y en los otros no?", "no dejo propina, ¿les pagan por ser camareros, no?", "soy camarero y aquí se llevan hasta los céntimos", "por eso siempre pago con tarjeta" y "a mí cuando me hacen eso directamente no dejo nada" son algunos de los que se pueden leer en la red social.

Sigue los temas que te interesan