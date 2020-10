Así es Kilgore, el tuitero que arrasa con sus vídeos y se ceba con Echenique

A Twitter hay que seguir tomándoselo a coña a pesar de los esfuerzos de los políticos y los periodistas porque el humor es lo único que salva a este rincón donde el odio se ha instalado para siempre. Un rápido vistazo a la red social puede cabrearte en dos minutos y también alegrarte el día gracias a la creatividad de algunos tuiteros a los que tendríamos que estar pagando religiosamente, como es el caso de Kilgore, @billkilgore_ para sus más de 113.000 seguidores.

Su éxito reside en los vídeos de humor que edita y publica en su cuenta. Piezas audiovisuales que no suelen llegar al medio minuto y en las que combina imágenes actuales, audios y efectos como la técnica deepfake para conseguir algunos de los mejores memes que se han visto últimamente por Twitter. En La Jungla llevábamos un tiempo siguiéndole la pista y ahora hemos querido saber algo más de las manos que están detrás del avatar del viejete calvo con el ojo pipa.

"Llevo leyendo Twitter desde 2011, pero como era mi cuenta personal no me atrevía ni a saludar a Pablo Sobrado", explica a EL ESPAÑOL alardeando de ironía a vuelta de correo electrónico. Fue en 2017 cuando decide confeccionarse este alter ego "probablemente para participar en algún sorteo, aunque no empecé en esto de los memes hasta marzo o abril del año pasado". Reconoce que "es verdad que todo es más fácil siendo anónimo, sobre todo la tranquilidad de saber que cuando alguien busque tu nombre en Google lo primero que va a salir no va a ser Echenique haciendo trompos en el Congreso".

La obsesión con Echenique

No amigos, la comparación no es gratuita. Kilgore atesora gran parte del mejor material satírico que se ha editado del portavoz de Unidas Podemos aunque hay que decir que le han valido algún que otro ataque: "Algún insulto me ha caído, también bastantes bloqueos, pero curiosamente no de Echenique. Sin embargo, por lo general, la gente entiende que es humor". No obstante, lo mejor es que juzguen ustedes mismos. Aquí van algunos de los más aplaudidos:

Guapísimo el nuevo Tony Hawk pic.twitter.com/9GmA4msjS3 — Kilgore (@billkilgore_) May 12, 2020

La silla de Echenique baja la suspensión cuando la pone en modo sport, como el Bugatti Veyron pic.twitter.com/WQgBHwc7Vt — Kilgore (@billkilgore_) May 22, 2020

Esta va a ser la producción de la planta de Nissan cuando la nacionalicen https://t.co/iluZgWYYM5 pic.twitter.com/iK33EyBKXg — Kilgore (@billkilgore_) May 28, 2020

A esto de dedica Echenique cuando tienen el turno de palabra otros diputados. Intolerable. pic.twitter.com/JHzStMpIrn — Kilgore (@billkilgore_) June 3, 2020

Le preguntamos a Kilgore de dónde le viene la inspiración y confiesa que "de casi cualquier sitio, desde un vídeo de Chicote cocinando a uno de Rajoy andando rápido". Sin embargo, admite que se suele "mover por fútbol, actualidad, política y Echenique porque es lo que me interesa y sobre lo que estoy informado". Por si lo estaban pensando después de la primera tanda, no, no se dedica profesionalmente de ello: "Soy estudiante, y de nada relacionado con el vídeo o la fotografía; pero me divierte más esto. Me pasa como a Bale con el fútbol y el golf".

Más alarmismo que datos

Asegura que no tiene una metodología de trabajo fija. "Normalmente me siento a leer Twitter y, según se me ocurren, los voy haciendo o apuntando. Supongo que como Cristina Pedroche con los TikToks. Hay algunos que me cuestan más, pero la mayoría de los que hago son simples cortes o cambios de audio que no me llevan mucho tiempo". Eso sí, aunque tiene en tuits destacados una retahíla de grandes momentos, es incapaz de quedarse con los tres que más le han gustado: "Muy difícil. Normalmente los que más me gustan a mí no son los que más virales se hacen, pero chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos".

No se preocupen, que esta última frase les haya resultado familiar tiene una explicación:

Preguntamos a Kilgore si hay algún corte de vídeo o audio que esté deseando usar y todavía no haya encontrado un encaje: "Me molesta mucho que no se me haya ocurrido nada con Fernando Simón diciendo que se va a meter el dedo en la nariz", lamenta. No obstante, el epidemiólogo es otro de sus personajes fetiche:

Muero de amor con Fernando Simón ?￰゚ᆬᄚ? pic.twitter.com/w5FY8weGTK — Kilgore (@billkilgore_) May 11, 2020

Creo que ya sé quién es Anonymous pic.twitter.com/mIzZVIPiDZ — Kilgore (@billkilgore_) June 2, 2020

La charla de Zidane en el descanso pic.twitter.com/iub7UQcPHO — Kilgore (@billkilgore_) June 14, 2020

Su relación con Iglesias

Otro de sus favoritos es Pablo Iglesias y, de hecho, el vicepresidente segundo ha retuiteado uno de los vídeos que le ha dedicado. Kilgore reconoce que no entraba en sus planes la respuesta, pero sostiene que "siempre es agradable sacarle una sonrisa a Paco, de la unidad de delitos telemáticos del CNI":

No se puede tolerar este tono en la política española. Es nocivo para la democracia. pic.twitter.com/5YxOkRDPo6 — Kilgore (@billkilgore_) May 28, 2020

Cada vez que entra una nueva en Podemos pic.twitter.com/gKKByrlm6q — Kilgore (@billkilgore_) June 9, 2020

Me ha encantado the Last Dance pic.twitter.com/adoZr5RAXC — Kilgore (@billkilgore_) June 10, 2020

Hablando de delitos pero sin dejar el humor, nuestro crack de los memes parece que se va a tener que ver las caras con Pipi Estrada:

Esperemos que haya sido el primer y único aviso. No obstante, a pesar de ir acumulando interacciones con los famosos, por el momento todavía no ha conseguido el ansiado feedback con uno de sus favoritos: "Don Mariano Rajoy Brey; pero solo utiliza Twitter para dar el pésame, probablemente tendría que morir para conseguirlo", reflexiona.

La traca final

Eso sí, no todo el mundo hace gala de un gran sentido del humor y quizás por eso el pasado mes de febrero le bloquearon la cuenta durante algunos días. Le preguntamos si le había denunciado o sabía cuál había sido el motivo; pero su respuesta —que nos pide que la escribamos tal cual, "sin mayúscula, sin tilde y sin punto"— es concisa: no se

A lo mejor, si repasamos algunos de sus éxitos más recientes nos podamos hacer una idea:

Aquí tienen toda la razón pic.twitter.com/drQHRTOi9l — Kilgore (@billkilgore_) May 17, 2020

Pepe Reina se cansó de ser buena onda pic.twitter.com/nOnYu876eI — Kilgore (@billkilgore_) May 23, 2020

Larga vida a Kilgore y a todos los benditos que hacen humor en Twitter.