Las burlas a Isabel Díaz Ayuso tras su delirante comparación entre Madrid y Chernóbil

¿Qué tienen en común Isabel Díaz Ayuso y Chernóbil? Así, en principio, parece que nada; pero el pleno de la Asamblea de Madrid que se ha celebrado este jueves demuestra que están más relacionados de lo que parece. La presidenta de la Comunidad ha protagonizado un duelo dialéctico con uno de los diputados de Más Madrid y el lugar que da nombre al accidente nuclear que se produjo en abril de 1986 ha estado en el listado de tendencias de las redes varias horas.

La sesión plenaria dejó un titular claro, que Ayuso acatará la orden de Sanidad: "Madrid no está en rebeldía, pero iremos a los tribunales", advirtió la popular. En la letra pequeña denunció que el Ministerio "intenta imponer de manera alegal" las restricciones en la comunidad autónoma. Además, ha cuestionado al socialista Ángel Gabilondo: "Por supuesto que acataré las normas y las leyes. Nosotros cumplimos la ley, claro. ¿Quién se cree que es este Gobierno?".

"Cumpliremos las órdenes de manera estricta porque no somos sus socios independentistas", añadió Ayuso, reiterando que irán a los tribunales para que las medidas "sean objetivas y justas porque así no volveremos a las colas del hambre y del paro que ustedes multiplican por defecto y hacen de manera asombrosa". Tras acabar con el socialista, la presidenta se enfrentó al portavoz del grupo parlamentario de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyá.

"Con Chernóbil gobernaban ustedes"

Fue el diputado quien aprovechó su intervención para sacar a colación le popular serie Chernóbil, emitida por HBO en 2019. El de Más Madrid estableció un paralelismo entre la gestión del accidente nuclear en la época y la actitud del Gobierno de Ayuso en la pandemia: "Negligencia, lentitud y burocracia en la toma de decisiones, censura, negación de los hechos, descrédito a los científicos", enumeró.

Ayuso y Chernobyl pic.twitter.com/VYK3w8xpX5 — Pablo Perpinyà (@P_GomezPerpinya) October 1, 2020

La contestación de Ayuso no defraudó. Empezó reconociendo que "no tengo tiempo para ver series de televisión como hace usted, que no hace otra cosa que estar en el sofá de su casa dando lecciones" para continuar afirmando que "Chernóbil, si hay algo que nos demuestra es cómo un sistema corrupto en manos del comunismo llevó a la muerte y a la destrucción precisamente por la ocultación" y sentenciar con una frase que ya ha pasado a la historia: "Chernóbil no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes".

Chernóbil nos demuestra como un sistema corrupto en manos del comunismo llevó la muerte y la destrucción por la ocultación.



Chernóbil no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes. @IdiazAyuso a Más Madrid. #PlenoAsamblea pic.twitter.com/HFsH5Ly2dX — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 1, 2020

La sentencia de Ayuso pudo haberse perdido en el océano que ha ido llenando con sus polémicas de las últimas semanas y haber durado, literalmente, un telediario; pero al community manager del PP de Madrid le pareció que su respuesta había sido lo suficientemente contundente como para destacarla en las redes sociales y, claro, se la puso en bandeja a los enemigos de la presidenta.

Faltaron minutos para que sus críticos se le echasen encima en Twitter:

¿Isabel Díaz Ayuso acaba de decir que la catástrofe de Chernobil es culpa de Más Madrid? Sí, lo ha dicho. Ese es el nivel en la Comunidad de Madrid. Por favor, que nos rescaten https://t.co/uG0X9kDyIM — Marwán (@Marwanmusica) October 1, 2020

Y encima lo ponen en tuiter. Presumiendo?￰゚リᆲ?￰゚リᄉ. Aparte de Corruptos, y miserables.. retrasados.. — SayonaraTroika (@Sayo_P75) October 1, 2020

Me fascina que los partidos reproduzcan orgullosos en redes gilipolleces que a cualquiera darían vergüenza. https://t.co/2hrFMrFZiF — Javi Martín (@georgebest_) October 1, 2020

En Chernobyl murió menos gente de la que está muriendo ahora mismo en Madrid. https://t.co/VRm0Bv8QzH — Kvothe (@KvotheRojo) October 1, 2020

“No tengo tiempo para ver series de tv como hace usted (...) desde el sofá de su casa dando lecciones pero...” y después procede a dar una lección explicando el argumento de Chernóbil. https://t.co/VPvQmhtSAh — Brays Efe ? (@braysefe) October 1, 2020

Hola PP Madrid.



Chernobyl nos queda lejos.



Más cerca nos quedan las gestiones del Alvia, metro Valencia, Yakolev, Prestige, vacuna de la Meningitis B, 11-M...



Sois lamentables. — César Sanz Pérez (@Cesarsanzperez) October 1, 2020

Chernobyl - 4.000 fallecidos



Políticas de Ayuso - 15.000 fallecidos



¿Sacamos cuentas a ver que nos compensa más? — Satanislavsky (@Satanislavsky) October 1, 2020

https://t.co/VPk1WROr9E Me preocupa bastante que la cuenta oficial suba esto como si hubiese dicho algo inteligente. — Fleibur. (@Dr_Fleibur) October 1, 2020

Considerando que ahora mismo la Comunidad de Madrid es el Txernòbil de la Covid-19 europea aplicaos, palabra por palabra, el cuento



Sois el partido y sistema más corrupto de España que está dejando morir a sus ciudadanos mientras unta de dinero público a los amigotes — Ester Katty Anna (@EsterRubio2) October 1, 2020

Lo siento mucho por Madrid, por los madrileños y por cualquiera que tenga que vivir en esta sensación de troleo continuo. Es de traca y me acabo de sonrojar. https://t.co/sxSAzSrgjL — MrInsustancial (@MrInsustancial) October 1, 2020

Y esto lo dice una señora apoyada por ese partido que nos engañó con, entre otras muchas cosas, el Prestige, con lo del Alvia, y lo peor de todo, con los atentados del 15M. No se puede ser más miserable. — Mastropiero (@eldury56) October 1, 2020

Tampoco ha faltado el humor: chistes, chascarrillos y memes se multiplicaron...

El CM de PP de Madrid. Y se queda tan pancho.?￰゚リᄀ? pic.twitter.com/djgfgexTxq — @lanitas2000 (@lanitas2000) October 1, 2020

El Coletas ignoró que el reactor 61 tenía grafito en el núcleo pásalo https://t.co/85vHPyaYFr — Xabibenputa (@Xabibenputa) October 1, 2020

Recuerdo muy bien la tragedia de Chernobyl provocada por el gobierno de Sánchez porque fue el mismo día que voté al rey — Ache (Burghaleesi, madre de Gamones) (@soyneonormal) October 1, 2020

No te perdonaré jamás lo de Chernobyl, Carmena https://t.co/VJgnJmA3fU — mary boleyn (@mary_boleyn) October 1, 2020

—Ayuso, está muriendo gente por la pandemia ahora, bajo tu gobierno actual.

—¿Y Chernóbil qué?

—Pero...

—CHERNÓBIL ? https://t.co/cV6TdFR4Ld — Fran P. Holland ? (@FranPHolland) October 1, 2020

No tengo tiempo de ver series, pero sé perfectamente que en ´Chernobyl´ el barco se hunde por un iceberg comunista. — Isabel Díaz Ayuso, Presidenta cuqui fake ? (@Idiazaquso) October 1, 2020

Asesor del PP: Estamos soltando muchas cagadas últimamente, la opinión pública piensa que somos imbéciles, sugiero diálogos más sensatos e inteligen-



Díaz Ayuso: ¡Y CHERNOBYL FUE CULPA DE PABLO IGLESIAS!



Asesor del PP: pic.twitter.com/QuegnJwhy9 — Chico de los Recaos (@Alvaro_Ramaju) October 1, 2020

+ No tienes cojones a meter en el debate de la Asamblea de Madrid sobre la crisis de la COVID-19 la catástrofe de Chernobyl.



- ¿Que no? Sujétame el cubata, Pecas. pic.twitter.com/6WJB7U7zlX — Jonás Candalija (@jonascandalija) October 1, 2020

A los os escandalizáis con las palabras de Ayuso, os digo que sí, que Carmena gobernaba en Madrid cuando HBO emitió CHERNOBYL.



Jaque mate, socialcomunistas. https://t.co/V7CNPRHtms — Borja Cobeaga (@borjacobeaga) October 1, 2020

— ¿Pero qué dice, Ayuso? ¿Va a hacer algo para controlar la pandemia?

— Barajas, ETA, Chernobyl.

— Pero que gobierna usted en Madrid, no el comunismo.

— ¿Y Paracuellos qué? — Jaime? (@Konspyrenayko) October 1, 2020

-Y lo de Chernobyl pasó porque la comunista Carmena se puso a hornear magdalenas en el reactor.

-¿Pero qué dices, Ayuso?

-YO QUÉ SÉ YA. — ? (@Xuxatronnn) October 1, 2020

HBO España anuncia la nueva temporada de Chernobyl pic.twitter.com/sGYTUNkxtC — Bat-uitero ?￰゚テマ (@Bat_uitero) October 1, 2020

- ESTO NO ES CHERNOBYL.

- Es Chamberí.

- ESO. — CELESSON (@chemapizca) October 1, 2020

"¿Dónde vas con mantón de manila?

¿Dónde vas Mijail Gorbachev?"



Si estaba ya en La verbena de la paloma y no fuisteis capaces de verlo, joder. — (candean28)² ? (@candean28) October 1, 2020

Quién gobernaba entonces en Chernobil, ¿Unidas Podemos, Psoe, Más Madrid?

Definitivamente han perdido el norte, el desequilibrio de Ayuso debe ser contagioso. — Acumulando juventud (@JosemariadjJose) October 1, 2020

Lo de elegir como delegado al tonto de la clase se nos ha ido MUCHO de las manos. — Alexander (@Alexand10340263) October 1, 2020

Pues le he puesto risas enlatadas a la Ayusada de Chernobyl y por lo que sea funciona pic.twitter.com/G0798uyZSP — Antonio Santo (@antoniosanto) October 1, 2020

Lo cierto es que todo sería más graciosos si no estuviese en juego la salud de las personas.