"No me veréis con un moro": el 'chiste' racista de una 'tiktoker' que se le ha vuelto en contra

El efecto bumerán es uno de los que más se ceban con la gente que quiere ir de simpática en las redes sociales. Aquello de que "todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra" llega en estos foros a su máxima expresión, pudiendo ampliarlo a que todo lo que "publiques" puede ser usado contra ti. Después de haber visto lo que le ha pasado a Ryanair con un zasca que quiso asestarle a un cliente y provocó la reacción contraria, el enésimo ejemplo llega ahora de una publicación racista que ha hecho una joven tiktoker.

Una de las tendencias que se han hecho virales en esta red social consiste en enumerar varias "cosas que nunca vas a ver en tu vida". En la enumeración empiezan siempre nombrando a los dinosaurios, unicornios, sirenas o dragones como ejemplo de criaturas extinguidas o mitológicas con las que, efectivamente, no nos vamos a cruzar por la calle. A continuación, terminan el vídeo con un rasgo de la personalidad del usuario que busca dar información sobre él o ella o, como en este caso, hacer también algo de humor.

El problema es que el humor de la chica es puro racismo, como ha señalado Kappah, con más de 1,8 millones de seguidores. Sin dar datos de la protagonista, quiso mostrar cómo su comentario despectivo contra los árabes al decir que a ella no la veríamos nunca "con un moro" había terminado por ser "una de las humillaciones más tochas de este año". En los comentarios a su vídeo, un usuario llamado Edu le puso que "creo que no comen cerdo", un zasca monumental que se ha hecho muy viral.

Por un puñado de 'likes'

"Qué arte, qué talento y qué simpleza, con cinco palabras ha hundido a esta chica", analiza el tiktoker, recomendando a la joven que borrase el vídeo, que además calificó de "gilipollez". "Entiendo que tenga preferencias, pero la chica sabe de sobra lo que está haciendo, subiéndolo para provocar una reacción de la gente", asume, recordando que son muchos los que comparten contenido polémico para tener comentarios y reacciones que lo impulsen a las tendencias, como ha ocurrido:

Ya en la red social X, el tuitero Ceciarmy se ha hecho también eco del ya famoso zasca de Edu, difundiendo el ridículo de la joven:

Y es que son muchos los que han querido aplaudir su comentario:

Era imposible mejorar el meme hasta que llevo ese chaval — Tinho (@manuutinh0) November 12, 2023

Las modas de los nuevos trend son preocupantes — Gyoza Viajera 🥟 (@GyozaViajera) November 12, 2023

q jefe edu — Ali;) (@alicia_jimeenez) November 12, 2023

Edu es nuestro padre — Lor🌷 (@loorerz) November 12, 2023

JAJAJAJA se lo ha dejado clarísimo — lolita (@lolams__) November 12, 2023

El humor sí tiene límites, sobre todo cuando es tan malo.

Sigue los temas que te interesan