"Si no puedes comprar un piso, eres de clase baja": la polémica idea del millonario José Elías

Con los precios de la cesta de la compra por las nubes, el parque inmobiliario prohibitivo y la opción del alquiler sin encontrar un techo, los sueldos españoles no se pueden estirar mucho más. España se ha acostumbrado a hacer encaje de bolillos para llegar a fin de mes y la precariedad se ha instalado en la clase trabajadora, que ha visto muy mermada su capacidad adquisitiva. Ahora, tener un empleo no garantiza vivir por encima del umbral de la pobreza.

En este contexto, se ha venido haciendo virales discursos un tanto polémicos sobre los salarios o las clases sociales. Hace pocos días era una joven la que discutía qué sueldo sería decente para una persona de menos de 30 años y ahora es el millonario José Elías el que está en el centro de la polémica tras sus declaraciones en su pódcast Búscate la vida, que cuenta con 4.300 seguidores en TikTok, donde han difundido el fragmento al que hacemos mención.

El propietario de la empresa Audax Renovables ocupa el puesto número 30 de la lista de las personas más ricas de nuestro país, según Forbes. Enric Ponce, el emprendedor que charla con él en el espacio, le ha preguntado cómo cataloga cada clase social y Elías ha sido contundente: "Una persona que, independientemente, no por el hecho de estar en pareja, es capaz de comprarse un piso, un coche, salir un fin de semana el día 25 sin mirar la cuenta del restaurante y poder salir de viaje un par de veces al año, eso es clase media".

"Es dignidad"

Ponce, sorprendido, reflexiona que quizás habría que actualizar un poco las consideraciones, que esa descripción actualmente es para las personas de clase alta: "No, es un concepto de dignidad, que tú como persona humana no seas capaz de ser independiente y no tener que vivir en pareja para tener una casa, macho. Eso es dignidad de la persona", concluye el empresario, en un vídeo que va camino de las 800.000 reproducciones:

Entre los más de 1.300 comentarios, algunos admiten que "soy de clase subterránea entonces" y otros aseguran que "antes con mi sueldo de 1.400 euros compré piso y coche, y hoy mi hijo con 1.800 euros no se puede independizar". Un usuario lamenta que "la clase media ha desaparecido" y otros observan que "no es un tema de dignidad, los pisos han subido un 200% en los últimos 30 años". Además, reflexionan que "hay mucha gente que no quiere asumir que la mayoría son o somos de clase baja".

