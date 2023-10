"Ganar solo 2.000 € no es digno para jóvenes": la polémica reflexión viral de una 'tiktoker'

Teniendo en cuenta que el salario mínimo en España es de 1.080 euros, alguien que gane el doble se considera que tiene una remuneración digna. Sin embargo, una joven tiktoker se ha hecho viral cuestionando que 2.000 euros sean un sueldo adecuado para jóvenes preparados en España. Se llama Ana Isabel Fernández Ilustre, tiene más de 789.000 seguidores en TikTok y trabaja como directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública.

Tiene 26 años y lleva cinco en el mismo puesto, pero también tiene un proyecto de emprendimiento y hace algo más de un año se compró un piso con su novio que ambos reformaron. La joven comparte sus opiniones en la red social y consejos sobre organización, además de otros contenidos relacionados con la salud mental y la motivación. Entretanto, estos últimos días avisó de que iba a dar una opinión muy poco "popular" y cumplió con su palabra: "Que los jóvenes españoles consideremos 2.000 euros netos al mes un buen sueldo, lo siento, pero es un drama", asegura.

Afirma que no es una cantidad "digna" para vivir en Madrid "por mucho que nos pese, no es un buen sueldo" y su reflexión gira en torno a que, precisamente, asimilar que ese salario es generoso "es lo que os está impidiendo pedir lo que os merecéis por vuestro trabajo". Cree que se han normalizado en su generación "sueldos de mierda" y eso provoca que "las empresas puedan aprovecharse de nosotros": "Que todo el mundo dé por hecho que tener estudios no sirve para nada porque vamos a acabar cobrando lo mismo", lamenta.

"No es un buen sueldo"

Enumera que ese sueldo obliga a tener que compartir un piso, a mirar con lupa los gastos para poder ahorrar y te limita para ser independiente con cierta tranquilidad: "Si no te permite esas tres cosas, perdona que te diga, no es un buen sueldo", reitera, recordando también que en grandes ciudades se queda corto y que es "preocupante" no abordar este tema "con sinceridad" para ser "capaces de subir las expectativas". Recuerda que las familias antes podían comprarse un piso y tener hijos, pero ahora "hemos normalizado que suba todo menos los sueldos".

Finalmente, Ana Isabel dice que no quiere "comentarios moralistas que digan '¿sabes que hay gente que vive con mucho menos?' porque sí lo sé y es un drama, pero es que precisamente tener que compararte siempre con la gente de abajo para decir que no estás tan mal es lo que hace que nunca avances". Su vídeo acumula más de 254.000 reproducciones y ha suscitado unos 2.000 comentarios en la red social, motivando después otras intervenciones de la joven para defender sus argumentos.

En el siguiente vídeo, asegura que por debajo de 1.000 euros de alquiler en Madrid solo hay 35 pisos de 60 metros cuadrados, con lo que aun siendo muy difícil, tendrías que gastarte mitad del sueldo en la vivienda o "compartir piso con otras tres personas, la eterna juventud". Se defiende además de las acusaciones de clasista y asegura que "precisamente, como tengo conciencia de clase, me doy cuenta de que cobrar 2.000 euros al mes hoy en día no es tener un buen sueldo y nos están engañando para que parezca que la meta está más cerca":

Responde también a quienes le aconsejan dejar Madrid que no todo el mundo puede decidir dónde vivir porque el trabajo no está repartido y "las grandes ciudades aglutinan todos los trabajos bien remunerados", recuerda, así que aunque un sueldo como el que critica rentaría mucho más fuera de las capitales, no hay allí tantos empleos de calidad:

Para zanjar el tema, Ana Isabel plantea también que si todo el mundo decidiese moverse a ciudades medianas para que el salario se estirase más, esos lugares se encarecerían y no sería una buena solución:

En todo caso, de acuerdo o no con Ana Isabel, lo cierto es que sus vídeos han incitado a la reflexión a muchos usuarios de TikTok.

